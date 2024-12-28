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A101'e Gelse Diye Beklediğimiz Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalem Alınır mı?

etiket A101'e Gelse Diye Beklediğimiz Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalem Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 13:11

A101'in raflarında görmeyi dört gözle beklediğimiz Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalemi, siz değerli okurlarımız için detaylı bir şekilde ele aldık. Bu muazzam teknoloji ürünü, dijital dünyanın hızını, kağıt ve kalemin verdiği benzersiz hisle birleştirerek, not alma ve çalışma deneyimini herkes için daha keyifli hale getirecek gibi görünüyor. Şimdi gelin, bu etkileyici özelliklere birlikte daha yakından bakalım.👇

Bu içerik 28.12.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalem, dijital dünyanın hızını kağıt kalemin o eşsiz hissiyle buluşturan bir teknoloji harikası!

Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalem, dijital dünyanın hızını kağıt kalemin o eşsiz hissiyle buluşturan bir teknoloji harikası!

Dizüstü bilgisayarlarınızı ve basılı belgelerinizi, tıpkı kağıt üzerine yazıyormuş gibi doğal bir deneyimle değiştirmek için tasarlanmış bu yeni nesil dijital not defteri, hem üretkenliği hem de yaratıcılığı bir üst seviyeye taşıyor.

Kağıda yazma hissine en yakın deneyim! reMarkable, anında yanıt veren teknolojisi ve dokulu yüzeyi sayesinde, sanki gerçek bir defterde yazıyormuşsunuz gibi eşsiz bir konfor sunuyor.

Kağıda yazma hissine en yakın deneyim! reMarkable, anında yanıt veren teknolojisi ve dokulu yüzeyi sayesinde, sanki gerçek bir defterde yazıyormuşsunuz gibi eşsiz bir konfor sunuyor.

reMarkable, dikkat dağıtan unsurlardan tamamen arındırılmış bir ortam sunarak, düşüncelerinizi derinleştirmek ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için ideal bir alan yaratıyor. Ne pop-up reklamlar, ne bildirimler, ne de sosyal medya; sadece siz, fikirleriniz ve yazıya dökülen o saf odaklanma anı.

reMarkable, 33 farklı dilde el yazısını ve blok harfleri kolayca tanıyıp yazılı metne çevirmenizi sağlar.

reMarkable, 33 farklı dilde el yazısını ve blok harfleri kolayca tanıyıp yazılı metne çevirmenizi sağlar.

Dönüştürdüğünüz notları düzenleyebilir, genişletebilir, diğer not defterlerine taşıyabilir ve hatta e-posta ile paylaşabilir ya da favori bulut hizmetlerinize yükleyebilirsiniz. Hem pratik hem zahmetsiz bir deneyimle notlarınız her zaman elinizin altında!

Tüm işlerinizi kolayca organize edin! Neredeyse sınırsız sayfalarla kendi çalışma düzeninizi oluşturabilir, tüm notlarınızı ve belgelerinizi düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Tüm işlerinizi kolayca organize edin! Neredeyse sınırsız sayfalarla kendi çalışma düzeninizi oluşturabilir, tüm notlarınızı ve belgelerinizi düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Raporlarınızı ve sunumlarınızı okurken düşüncelerinizi doğrudan belge üzerine yazabilirsiniz.

Üstelik PDF'leri imzalamak hiç bu kadar pratik olmamıştı!

Üstelik PDF'leri imzalamak hiç bu kadar pratik olmamıştı!

Sürükle ve bırak yöntemiyle dosya aktarımı yapabilir, güneş ışığında bile rahatça okunabilir ekranıyla belgelerinizi her yerde gözden geçirebilirsiniz. PDF ve e-kitap (ePub) desteği sayesinde, ihtiyacınız olan her şey elinizin altında!

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reMarkable, arka ışık ve parlama olmadan, göz yorgunluğunu minimuma indirerek PDF'leri ve e-kitapları saatlerce keyifle okumanızı sağlar.

reMarkable, arka ışık ve parlama olmadan, göz yorgunluğunu minimuma indirerek PDF'leri ve e-kitapları saatlerce keyifle okumanızı sağlar.

Üstelik artık 3 kata kadar daha uzun pil ömrü sunarken, dünyanın en ince tableti olma unvanını koruyor. Üstelik önceki nesle göre iki kat daha duyarlı ve %30 daha ince yapısıyla hem performans hem de estetik açıdan sınıfının en iyisi!

Teknik özellikler

  • Ebat ve ağırlık 187 x 246 x 4,7 mm Yaklaşık 403,5 g (0,88 lb)

  • İşlemci 1,2 GHz çift çekirdekli ARM

  • Depolama ve RAM 1 GB LPDDR3 SDRAM 8 GB dahili depolama

  • İkinci nesil CANVAS ekranı 10,3 ”tek renkli dijital kağıt ekran (renk yok)

  • 1872 x 1404 çözünürlük (226 DPI)

  • İşletim sistemi Codex - Düşük gecikmeli dijital kağıt ekranlar için özel olarak tasarlanmış Linux tabanlı bir işletim sistemi.

  • USB-C Aksesuar bağlantı noktası

Remarkable 2 Digital Paper Tablet ve Marker Plus Kalem

Diğer dijital kağıt tabletlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada external

Yazı yazmayı, not almayı ve düşüncelerini düzenlemeyi sevenler için tasarlanmış, kağıt kalem hissini teknolojiyle buluşturan eşsiz bir yardımcı. Remarkable 2 Digital Paper Tablet'e gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Yazı yazmayı, not almayı ve düşüncelerini düzenlemeyi sevenler için tasarlanmış, kağıt kalem hissini teknolojiyle buluşturan eşsiz bir yardımcı. Remarkable 2 Digital Paper Tablet'e gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Gerçekten beğendim, işim ve kitap okumam için çok faydalı oldu.

  • Fiyat yüzünden tereddüt ettim ama bu ürün iş hayatımı daha iyi hale getirdi. Bir İK temsilcisi olarak not düzenlemekle mücadele ettim ve HER ŞEY hakkında notlar alıyorum. Etiketleme özelliği benim için kesinlikle devrim niteliğim. Tüm notlarımı tek bir yerde, bilgisayarıma da bağlayabileceğim taşınabilir, hafif bir cihazda tutabilirim. Yazı gerçekten harika. Kaligrafi kalemini yazmak için gerçekten harika buldum - el yazısıyla yazmam harika çıkıyor - Mekanik Kalem, Marker ve Fineliner'ı da seviyorum, ancak Tükenmez Kalem'in büyük bir hayranı değilim. Ama bunlar benim tercihlerim.  Ve yazarken sinir bozucu açılır bildirimlerden vb. dikkat dağıtıcı olmaması çok büyük bir nimettir. Tüm notlarımı bu kadar şık bir form faktöründe taşıma avantajı ile bana kağıda yazmanın tüm zevkini veriyor.

  • Sahip olduklarımın en iyi elektronik defteri. Ultra ince (faydası olmasa da üzerine kalın bir kapak koyduğum için kırılmaması için her yere seyahat ettiğim). Kullanımı çok kolaydı, çizgi çok düzgün, birçok seçeneği var ve ayrıca elektronik kitap olarak kullanılabilir ve pil çok dayanıklıdır.

  • Çok kaliteli evladiyelik dijital not defteri🙂🙂👍🏻👍🏻

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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