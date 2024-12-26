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Makyaj Çantasını Uyguna Yenilemek İsteyenler İçin 250 TL Altı Kozmetik ve Bakım Ürünleri

etiket Makyaj Çantasını Uyguna Yenilemek İsteyenler İçin 250 TL Altı Kozmetik ve Bakım Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 13:32

Makyaj çantanızı yenilemek istiyor ancak bütçeniz sınırlı mı? Endişelenmeyin! 250 TL altında kaliteli kozmetik ve bakım ürünleri ile çantanızı tazeleyebilirsiniz. Note'un popüler rujlarından, Maybelline New York'un beğenilen makyaj bazlarına kadar birçok sevilen ürünü uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın ve makyaj çantanızı bütçenizi sarsmadan yenileyin. Kendinizi şımartmanın ve güzelliğinizi ön plana çıkarmanın tam zamanı!

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 26.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Cream Co. Glow Tint, Deep Red

Cream Co. Glow Tint, Deep Red

Cream Co. Glow Tint, Deep Red, ipeksi ve kolay dağılan formülüyle tüm gün kalıcı bir renk sunar. Sürdükçe belirginleşen etkisi sayesinde dilediğiniz yoğunluğu elde etmenizi sağlar. Serum içerikleriyle cildinizi nemlendirir, besler ve cilt bariyerini güçlendirerek hem makyaj hem de bakım deneyimi sunuyor.

Fiyatı 215,94 TL.

Cream Co. Glow Tint, Deep Red

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Note Deep Impact Lipstick

Note Deep Impact Lipstick

Note Deep Impact Lipstick, kremsi dokulu Yarı parlak ruj, aradığınız o mükemmel kırmızıyla dudaklarınıza çarpıcı bir etki katıyor. Yarı parlak bitişi ve yumuşak, ipeksi dokusuyla hem konforlu bir kullanım sağlar hem de iddialı bir görünüm sunar. 

Fiyatı 119,00TL.

Kullanıcı yorumu;

Dokusu çok güzel yumuşacık yapışma da yapmıyor..

Note Deep Impact Lipstick

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Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil

Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil

Show By Pastel Gel Eye Pencil, kolay uygulanabilen jel yapısı ve otomatik kalem mekanizmasıyla makyajınıza renk katıyor. Suya, neme ve tere dayanıklı formülü sayesinde gün boyu kalıcılık sağlar. Birbirinden enerjik renk seçenekleriyle göz makyajınızı ön plana çıkarın!

Fiyatı 227,25TL.

Jel Göz Kalemi 414

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Maybelline New York Makyaj Bazı, vişne özü içeren özel formülüyle cildinize anında pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Gözenekleri etkili bir şekilde gizleyerek makyajınıza mükemmel bir zemin hazırlar. Hafif yapısıyla ciltte ağırlık hissi yaratmadan kusursuz bir görünüm sağlar!

Fiyatı  247,46TL.

Maybelline New York  Makyaj Bazı

Fırsat ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush

Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush

Show By Pastel Liquid Blush, 24 saat nemlendirme özelliğiyle bu kışın vazgeçilmezi olmaya aday! Hafif yapısı ve ıslak bitişi sayesinde cildinize doğal bir ışıltı katarken, aynı zamanda nemli ve sağlıklı bir görünüm sunar. Makyaj çantanızın favorisi olacak!

Fiyatı 119,89TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok severek kullanıyorum. Pigmenti ve dağılımı ideal. Renk olarak da her tene uyumlu bir renk.

Likit Allik 52

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Golden Rose Essential High Definition & Liftup & Great Volume Maskara

Golden Rose Essential High Definition & Liftup & Great Volume Maskara

Golden Rose Maskara, mükemmel formülü ve ekstra hacim sağlayan esnek fırçasıyla kirpiklerinizi tek tek sarar. Daha dolgun, belirgin ve kıvrık bir görünüm sunarak çarpıcı ve etkileyici bakışlar yaratmanıza yardımcı olur. 

Fiyatı 107,00TL.

Golden Rose Maskara

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Jowe Kaş Şekillendirici Wax

Jowe Kaş Şekillendirici Wax

Jowe Kaş Şekillendirici Wax, keratin, biotin ve E vitamini içeren özel formülüyle kaşlarınıza şekil verirken aynı zamanda bakım yapar ve besler. Gürleşme etkisiyle daha dolgun kaşlara ulaşmanıza yardımcı olur. 48 saat boyunca kalıcılık sağlayan bu wax, kaşlarınızı mükemmel bir şekilde şekillendirir ve bakım rutininizin favorisi haline gelir!

Fiyatı 124,00TL .

Jowe Kaş Şekillendirici Wax

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Golden Rose Waterproof Automatic Eyeliner No:01

Golden Rose Waterproof Automatic Eyeliner No:01

Golden Rose Eyeliner, kalemtıraş gerektirmeyen mekanik tasarımıyla pratik ve kolay kullanım sunar. Dermatolojik olarak test edilmiş formülü sayesinde göz çevrenize güvenle uygulanabilir. Hızlı ve zahmetsiz uygulama sağlayarak göz makyajınıza kusursuz bir dokunuş katar!

Fiyatı 154,50TL.

Golden Rose Waterproof Automatic Eyeliner No:01

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Avon Prep and Set Spray

Avon Prep and Set Spray

Avon Makyaj Sabitleyici Sprey, makyajınızı hem hazırlık aşamasında hem de sabitleme adımında mükemmel bir şekilde tamamlar. Hafif ve ferahlatıcı formülüyle cildinizi makyaja hazırlar, ardından makyajınızın gün boyu kalıcı olmasını sağlar. Taze ve kusursuz bir görünüm için ideal bir tercih!

Fiyatı 169,90TL.

Avon Prep and Set Spray

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Pastel Cream Blush

Pastel Cream Blush

Pastel Krem Allık, hafif yapısı ve yumuşak krem formülüyle cildinizle mükemmel bir uyum sağlar. Sağlıklı, doğal ve taze bir görünüm sunarken zengin pigmentleri sayesinde istenilen yoğunlukta renk verebilirsiniz. Cilde kolayca dağılan yapısıyla daha belirgin ve şekilli elmacık kemikleri için ideal bir tercih!

Fiyatı 124,90TL.

Pastel Cream Blush

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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