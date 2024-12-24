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Yeni Yıl Zamlarından Önce İhtiyaçlarınızı Alın! Yılın Son Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimler

etiket Yeni Yıl Zamlarından Önce İhtiyaçlarınızı Alın! Yılın Son Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 17:03

Yılın son dönemine girerken, yeni yıl zamlarını düşünerek ihtiyaçlarınızı karşılamak için acele etmeniz gerekiyor. Bu dönemde öne çıkan indirimlerle birlikte, Crocs terliklerden Adidas spor ayakkabılara kadar birçok üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor. 

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 24.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Crocs Classic Blue Bolt TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Classic Blue Bolt TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Classic Blue Bolt Terlik, rahatına düşkün olanlar için mükemmel bir tercih! Unisex tasarımı, suya dayanıklı yapısı ve nefes alabilirlik sağlayan havalandırmalı ön ayak kısmıyla her ortamda konfor sunar. Favori terliklerinizi giyin ve gün boyu özgürce hareket etmenin keyfini çıkarın!

Crocs Classic Blue Bolt TerlikUnisex

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Feandrea PCT161G01 tırmalama ağacı

Feandrea PCT161G01 tırmalama ağacı

Birden fazla kedisi olan evler için tasarlanmış bu kedi tırmalama ağacı, 2 platformu ve konforlu bir kedi mağarasıyla tüylü dostlarınıza hem oyun hem de dinlenme alanı sunar. Kedileriniz, yüksekteki platformlardan çevreyi gözlemleyebilir, mağarada huzurla dinlenebilir ve bu çok yönlü tasarım sayesinde keyif dolu vakit geçirebilir!

5.589,99TL yerine 2.369,99TL .

Feandrea PCT161G01 tırmalama ağacı

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt

Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt

Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt, şık ve rahat tasarımıyla kış kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olacak. Yumuşak dokusu ve modern kesimi sayesinde hem sıcak kalmanızı sağlar hem de tarzınıza cool bir dokunuş katar!

İndirimli fiyatıyla 1.499,90TL.

Kullanıcı yorum;

Kalitesi rengi çok güzel relax kalıp tavsiye ederim...

Levi's Relaxed Graphic Crew Sweatshirt

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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CAMPER Andratx Spor Ayakkabı Erkek

CAMPER Andratx Spor Ayakkabı Erkek

CAMPER Andratx Spor Ayakkabı, su geçirmez yapısı ve modern tasarımıyla hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Günlük kombinlerinize mükemmel bir uyum sağlayarak her adımda rahatlık ve stil sunar!

Kullanıcı yorumu;

Çok rahat ve konforlu bir ayakkabı , renginde çok güzel. Tavsiye ederim

CAMPER Andratx Spor Ayakkabı

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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UNDER ARMOUR Undeniable 5.0 Duffle SM Spor Çantası, günlük performans ihtiyaçlarınız için mükemmel bir şekilde tasarlanmış.

UNDER ARMOUR Undeniable 5.0 Duffle SM Spor Çantası, günlük performans ihtiyaçlarınız için mükemmel bir şekilde tasarlanmış.

Sert TPU kaplamalı ve köpük astarlı alt ile yan panelleri dayanıklılık sağlar. Hava alabilen büyük çamaşır ve ayakkabı cebi, eşyalarınızı düzenli tutmak için kapaksız iç ceplerle bir araya gelerek hem pratik hem de kullanışlı bir çözüm sunar. Spor rutinlerinizi daha da kolaylaştıracak!

İndirimli fiyatı 1.171,90TL.

UNDER ARMOUR Undeniable

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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ogx keratin oil kırılma karşıtı sülfatsız 385 ml şampuan

ogx keratin oil kırılma karşıtı sülfatsız 385 ml şampuan

OGX Keratin Oil Kırılma Karşıtı Sülfatsız Şampuan, keratin proteinleri ve argan yağı ile zenginleştirilmiş özel formülü sayesinde saç tellerinizi güçlendirir. Kırılmaları önlemeye yardımcı olurken saçlarınıza doğal bir parlaklık kazandırır. Sülfatsız yapısıyla saçınıza nazikçe bakım yapar ve sağlıklı bir görünüm sağlar!

524,00TL yerine 361,90TL.

ogx keratin oil kırılma karşıtı sülfatsız 385 ml şampuan

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Levi's 724 High Rise Straight Jeans Kot Pantolon

Levi's 724 High Rise Straight Jeans Kot Pantolon

Levi's 724 High Pantolon, yüksek belli ve düz kesim tasarımıyla hem şıklığı hem de konforu bir araya getiriyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, zamansız stiliyle dolabınızın vazgeçilmez favorisi olacak!

Levi's 724 High Rise Straight Jeans Kot Pantolon

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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adidas ULTRABOUNCE W Spor Ayakkabı Kadın

adidas ULTRABOUNCE W Spor Ayakkabı Kadın

Antrenman seviyenizi bir üst aşamaya taşımak için tasarlandı! Hafif Bounce yastıklama teknolojisi, her adımda konfor ve esneklik sunarak enerjinizi artırır. Dayanıklı kauçuk dış taban ise farklı yüzeylerde güçlü zemin tutuşu sağlayarak koşu ve antrenman performansınızı destekler. Hem işlevsel hem şık bir tercih!

İndirimli  fiyatıyla 1.302,90TL. 

adidas ULTRABOUNCE W Spor Ayakkabı

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Esbit Majoris Paslanmaz Çelik Termos Gri 1,0L

Esbit Majoris Paslanmaz Çelik Termos Gri 1,0L

Esbit Majoris Paslanmaz Çelik Termos  %100 sızdırmazlık garantisiyle güvenilir bir kullanım sunar. 98°C'de doldurulan suyun, 6 saat sonra 75°C, 12 saat sonra ise 60°C sıcaklıkta kalmasını sağlayarak içeceklerinizi uzun süre taze tutar. Şık tasarımı ve dayanıklı yapısıyla hem günlük kullanımlar hem de outdoor maceralar için mükemmel bir seçim!

İndirimli fiyatıyla 1.223,91TL.

Esbit Majoris Paslanmaz Çelik Termos

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Koyu Kahverengi

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Koyu Kahverengi

L’Oréal Paris Maskara , kirpiklerinize yoğun hacim kazandırırken akmayan formülüyle gün boyu kalıcılık sağlar. Doğal görünümlü etkisi ve kolay uygulanabilir yapısıyla makyaj rutininizin favorisi olmaya aday!

İndirimli fiyatı 299,90TL.

L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Koyu Kahverengi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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