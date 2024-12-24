Yeni Yıl Zamlarından Önce İhtiyaçlarınızı Alın! Yılın Son Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimler

Birden fazla kedisi olan evler için tasarlanmış bu kedi tırmalama ağacı, 2 platformu ve konforlu bir kedi mağarasıyla tüylü dostlarınıza hem oyun hem de dinlenme alanı sunar. Kedileriniz, yüksekteki platformlardan çevreyi gözlemleyebilir, mağarada huzurla dinlenebilir ve bu çok yönlü tasarım sayesinde keyif dolu vakit geçirebilir!

5.589,99TL yerine 2.369,99TL .

Feandrea PCT161G01 tırmalama ağacı

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