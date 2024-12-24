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Dyson Gen5detect ve Aqua Plus 8000 Serisi Dikey Süpürgeleri Karşılaştırıyoruz

etiket Dyson Gen5detect ve Aqua Plus 8000 Serisi Dikey Süpürgeleri Karşılaştırıyoruz

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 13:32

Eğer bir dikey süpürge satın almayı planlıyorsanız, geniş marka çeşitliliği ve her birinin benzersiz özellikleri seçim yapmayı zorlaştırabilir. Biz de sizlere, piyasada ön plana çıkan Dyson Gen5detect ve Aqua Plus 8000 Serisi Dikey Süpürgeleri karşılaştırdık. Bu iki modelin özelliklerini, artılarını ve eksilerini karşılaştırarak sizin için en ideal olanı belirlemeye çalışacağız.

Bu içerik 20.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dyson, yenilikçi tasarımı ve güçlü performansı ile bilinen bir marka. Bu markanın öne çıkan modellerinden biri olan Dyson Gen5detect Kablosuz Süpürge Dyson’ın en güçlü, HEPA filtreli kablosuz süpürgesi.

Dyson, yenilikçi tasarımı ve güçlü performansı ile bilinen bir marka. Bu markanın öne çıkan modellerinden biri olan Dyson Gen5detect Kablosuz Süpürge Dyson’ın en güçlü, HEPA filtreli kablosuz süpürgesi.

Digital Motorbar temizleme başlığı sayesinde, farklı zemin türlerine göre emiş gücü otomatik olarak ayarlanır, böylece halıdan sert zeminlere geçiş yaparken aynı verimlilikte temizlik yapılır. En büyük özelliklerinden biri ise Anti-tangle kanalları. Bu teknoloji, temizlik sırasında silindir fırçaya dolanan saçları ve tüyleri otomatik olarak temizler, böylece sürekli müdahale etmeniz gerekmez.

Dyson’ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü motoru, 280 Air Watt yüksek emiş gücüyle Dyson Gen5detect, dakikada 135.000 devir hızında döner.

Dyson’ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü motoru, 280 Air Watt yüksek emiş gücüyle Dyson Gen5detect, dakikada 135.000 devir hızında döner.

Bu yüksek hız, ultra ince partikülleri bile yakalayarak temizliği mükemmel seviyeye çıkarır. En hızlı ve güçlü motor teknolojisiyle temizlikte fark yaratır.

Yeni Fluffy Optic temizleme başlığı, sert zeminlerde bulunan, normalde göremediğiniz mikroskobik tozu ve kiri aydınlatır.

Dyson Gen5detect, HEPA filtresi ile ultra ince partiküllerin %99,9'unu yakalar ve hapseder.

Dyson Gen5detect, HEPA filtresi ile ultra ince partiküllerin %99,9'unu yakalar ve hapseder.

Tam makine HEPA filtrasyonu sayesinde, 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin %99,99’unu temizler, böylece evinizi daha temiz hale getirir. Motor arkası HEPA filtre, bu küçük partikülleri etkili bir şekilde yakalayarak, hava kalitesini artırır.

Şimdi gelelim Philips Aqua Plus 8000 Serisi'nin dikkat çeken özelliklerine.

Şimdi gelelim Philips Aqua Plus 8000 Serisi'nin dikkat çeken özelliklerine.

Philips Aqua Plus 8000, PrecisionPower Smart teknolojisi ve Aqua Plus başlık ile donatılmış. Bu güçlü süpürge, toz, kir ve lekeleri %99’a kadar temizler.

PowerCyclone 12 teknolojisi, havacılık mühendisliğinden ilham alınarak geliştirilmiş olup, toz ve kirin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Bu sayede, güçlü temizlik performansı ve enerji verimliliği bir arada sunulur.

TriActive Akıllı LED başlık, farklı zemin tiplerine uyum sağlayarak, toz ve kiri %99,9 oranında temizleyen üçlü etki teknolojisiyle geliştirilmiş.

TriActive Akıllı LED başlık, farklı zemin tiplerine uyum sağlayarak, toz ve kiri %99,9 oranında temizleyen üçlü etki teknolojisiyle geliştirilmiş.

Otomatik ayar, emiş gücünü zemine göre adapte ederken, LED ışıkların parlaklığını da ayarlamanıza olanak tanır. Böylece, en küçük toz taneciklerini bile rahatlıkla görebilir ve temizliği daha verimli hale getirebilirsiniz.

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Yer silmek için Aqua Plus Modülü aynı anda hem süpürme hem de silme özelliğiyle etkili temizlik sağlar.

Yer silmek için Aqua Plus Modülü aynı anda hem süpürme hem de silme özelliğiyle etkili temizlik sağlar.

Hassas su dağıtımı gerektiğinde suyu hassas şekilde püskürtme özelliği, temizlik sırasında kontrollü ve tasarruflu kullanım sağlar.

Sert zeminlerde, fayanslarda ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

Her iki süpürge de güçlü emiş kapasitesi ve gelişmiş özellikler sunsa da iki süpürgenin de bazı özellik farklılıkları bulunuyor.

Her iki süpürge de güçlü emiş kapasitesi ve gelişmiş özellikler sunsa da iki süpürgenin de bazı özellik farklılıkları bulunuyor.

Performans: Her iki süpürge de güçlü emiş kapasitesine sahip olsa da, Dyson Gen5detect'in  emiş gücü biraz daha yüksek.

Batarya süresi: Dyson Gen5detect tek şarj ile 70 dakika kullanabiliyorken Aqua Plus 8000 Serisi 80 dakikaya kadar çalışma süresi sağlar. 

Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği açısından Philips Aqua Plus 8000 daha avantajlı.

Tasarım ve kullanım kolaylığı: Tasarım ve kullanım kolaylığı açısından Philips Aqua Plus 8000 daha avantajlı.

Maksimum toz haznesi hacmi: Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge'nin toz haznesi kapasitesi 0,60 litre. Dyson Gen5detect Kablosuz Süpürge'nin toz haznesi kapasitesi 0,77 litre.

Ağırlık: İki süpürgenin de ağırlıkları aynı.

Fiyat: Philips Aqua Plus 8000 Serisi, Dyson Gen5detect'ten daha uygun fiyatlı.

Sonuç olarak, her iki süpürge de kendi avantajlarına ve dezavantajlarına sahip.

Sonuç olarak, her iki süpürge de kendi avantajlarına ve dezavantajlarına sahip.

  • Dyson Gen5detect daha çok gelişmiş emiş gücü, hafif tasarım ve yüksek filtreleme kapasitesi isteyenler için ideal bir tercih. Alerjenlere karşı hassasiyeti olanlar ve yüksek performanslı temizlik isteyen kullanıcılar için uygun olacaktır.

  • Aqua Plus 8000 Serisi ise çok yönlülük, ıslak temizlik ve geniş aksesuar seçeneği arayanlar için mükemmel bir alternatif. Ayrıca su filtrasyonunun sunduğu temiz hava avantajı, özellikle evcil hayvan sahipleri veya alerjisi olanlar için büyük bir artı.

Bir kullanıcının karşılaştırması şu şekilde;

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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