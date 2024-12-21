''Pembe, Görkem'i Yaka Paça Evden Attı!'' Kızılcık Şerbeti 80. - 81. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
''Pembe, Görkem'i Yaka Paça Evden Attı!'' Kızılcık Şerbeti 80. - 81. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 80. ve 81. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Hadi, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.
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'Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Nursema'nın rengiyle dikkat çeken bu kabanı Manuka markasına ait.
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Doğa'nın bu şal detaylı ceketini merak edenler burada mı?
Görkem bu kombiniyle cici kız rolüne girse de biz kötü olduğunu biliyoruz. Neyse konumuza geri dönelim. 😂
Kıvılcım karakterinin bu şık ve sade elbisesine gören duyan hayran!
Hem sizi sıcacık tutacak hem de şıklığından asla ödün vermeyecek bir kaban arıyorsanız Doğa sizin için bulmuş giymiş bile.
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Geçen haftanın olaylı sahnesindeki Doğa'nın kabanını da linkleyelim dedik.
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