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''Pembe, Görkem'i Yaka Paça Evden Attı!'' Kızılcık Şerbeti 80. - 81. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket ''Pembe, Görkem'i Yaka Paça Evden Attı!'' Kızılcık Şerbeti 80. - 81. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 15:43

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 80. ve 81. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Hadi, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Nursema'nın rengiyle dikkat çeken bu kabanı Manuka markasına ait.

Nursema'nın rengiyle dikkat çeken bu kabanı Manuka markasına ait.

Süet Trench Tarz Ceket Haki burada

Doğa'nın bu şal detaylı ceketini merak edenler burada mı?

Doğa'nın bu şal detaylı ceketini merak edenler burada mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin Bordo Şal Detaylı Kaşe Ceket'i Wingcott markasına ait.

Bordo Şal Detaylı Kaşe Ceket

Görkem bu kombiniyle cici kız rolüne girse de biz kötü olduğunu biliyoruz. Neyse konumuza geri dönelim. 😂

Görkem bu kombiniyle cici kız rolüne girse de biz kötü olduğunu biliyoruz. Neyse konumuza geri dönelim. 😂

Kızılcık Şerbeti dizisinde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakterinin bu kombini de çok konuşuldu.

Seçil Store V Yaka Kemerli Jile Elbise

Kabanın maalesef stokları tükenmiş ama üzülmeyin sizin için benzerlerini bulduk. Buraya tıktık

Hepsiburada external

Kıvılcım karakterinin bu şık ve sade elbisesine gören duyan hayran!

Kıvılcım karakterinin bu şık ve sade elbisesine gören duyan hayran!

Jimmy Key Siyah Yuvarlak Yaka Kısa Kollu Örme Mini Elbise

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Hem sizi sıcacık tutacak hem de şıklığından asla ödün vermeyecek bir kaban arıyorsanız Doğa sizin için bulmuş giymiş bile.

Hem sizi sıcacık tutacak hem de şıklığından asla ödün vermeyecek bir kaban arıyorsanız Doğa sizin için bulmuş giymiş bile.

Manuka Jacqueline Kısa Kaşe Kaban Bej

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Geçen haftanın olaylı sahnesindeki Doğa'nın kabanını da linkleyelim dedik.

Geçen haftanın olaylı sahnesindeki Doğa'nın kabanını da linkleyelim dedik.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa’nın giydiği kazak ve kaban Perspective markasına ait. 

Perspective Sensorial Regular Fit Diz Üstü Takma Kol Ceket Yaka Gri Kaban

Kızılcık Şerbeti'nin 80.-81. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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