"Görkem Sen Hastasın!" Kızılcık Şerbeti 78.-79. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Görkem Sen Hastasın!" Kızılcık Şerbeti 78.-79. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 78. ve 79. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 07.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Kıvılcım'ın boydan fotoğrafını bulamasak da parçalarını bulduk. 👀
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Nursema'nın giydiği bu takım ise Manuka'dan.
Doğa'nın siyah ve oversize bu kazağını merak etmeyen yoktur.
Doğa'nın ceketinde her ne kadar stok bitmiş olsa da kazağını bulmayı başardık!
Nursema'nın giydiği bu eteğin rengine bayılmamak elde değil.
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Nursema karakterinin giydiği bu sweat de merak konusu oldu.
Manuka marka hem kalıbıyla hem de rengiyle dikkat çeken bu kabanı eklemezsek olmazdı.
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