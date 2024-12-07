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"Görkem Sen Hastasın!" Kızılcık Şerbeti 78.-79. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Görkem Sen Hastasın!" Kızılcık Şerbeti 78.-79. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 06:43

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 78. ve 79. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kıvılcım'ın boydan fotoğrafını bulamasak da parçalarını bulduk. 👀

Kıvılcım'ın boydan fotoğrafını bulamasak da parçalarını bulduk. 👀

Massimo Dutti Yırtmaçlı ve Uzun Kollu Düz Renk Gömlek

Nine West Pamela 4PR Bordo Kadın Topuklu Ayakkabı

Massimo Dutti Kadife İspanyol Paça Pantolon

Trendyol external

Nursema'nın giydiği bu takım ise Manuka'dan.

Nursema'nın giydiği bu takım ise Manuka'dan.

Manuka Bağcıklı Triko Hırka Antrasit

Manuka Kolsuz Yüksek Yaka Triko Elbise Antrasit

Doğa'nın siyah ve oversize bu kazağını merak etmeyen yoktur.

Doğa'nın siyah ve oversize bu kazağını merak etmeyen yoktur.

Manuka Oversize Siyah Kazak

Doğa'nın ceketinde her ne kadar stok bitmiş olsa da kazağını bulmayı başardık!

Doğa'nın ceketinde her ne kadar stok bitmiş olsa da kazağını bulmayı başardık!

Perspective Triko Slim Fit Standart Boy Takma Kol Balıkçı Yaka Hakı Kazak

Trendyol external

Nursema'nın giydiği bu eteğin rengine bayılmamak elde değil.

Nursema'nın giydiği bu eteğin rengine bayılmamak elde değil.

Manuka Suni Süet Kısa Ceket Camel

Manuka Pilise Maxi Etek Acı Kahve

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Nursema karakterinin giydiği bu sweat de merak konusu oldu.

Nursema karakterinin giydiği bu sweat de merak konusu oldu.

QOOQ Lora Sweat Bej Çizgili

Manuka marka hem kalıbıyla hem de rengiyle dikkat çeken bu kabanı eklemezsek olmazdı.

Manuka marka hem kalıbıyla hem de rengiyle dikkat çeken bu kabanı eklemezsek olmazdı.

Manuka Diana Maxi Premium Kaban Antrasit

Kızılcık Şerbeti'nin 78.-79. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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