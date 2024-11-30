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İndirim Günleri Başlıyor! 30 Kasım - 6 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 30 Kasım - 6 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.11.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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30 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 17,50 TL

Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 17,50 TL
onedio.com

  • Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 17,50 TL

  • Çerezya Badem 150 gr 59,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299 TL

  • Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 119 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 gr 95 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 119 TL

  • Emotion / Blade / Fa Roll-on Çeşitleri 50 ml 69,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Seyidoğlu Tahin 1 Kg 149 TL

Seyidoğlu Tahin 1 Kg 149 TL
onedio.com

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 27,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 119 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 195 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 215 TL

  • Ramiz Dondrulmuş Dana Köfte 500 gr 219 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 900 gr 109 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 89 TL

  • Çokça Dondurulmuş Mısır 450 gr 35 TL

  • Nimet Dondurulmuş Kalem Börek 400 gr 29,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Lav Buket Çay Seti 12 Parça 99 TL

  • Papia BioCare 3 Katlı Yuvalet Kağıdı 8'li 59,50 TL

  • Omo Toz Deterjan 3 Kg 99 TL 

  • Duru Şampuan Çeşitleri 700 ml 34,50 TL 

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 77,50 TL 

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 600 gr 179 TL

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları
onedio.com
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5 Aralık 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Yılbaşı Ağacı 150 cm 699 TL

Yılbaşı Ağacı 150 cm 699 TL
onedio.com

  • Yılbaşı Ağacı 90 cm 179 TL

  • Süsleme Işığı 3m 139 TL

  • Karışık Yılbaşı Süsü 12'li 39 TL

  • Yılbaşı Şapkası 89 TL

  • Yılbaşı Katyon Set 15 TL

  • Kar Spreyi 150 ml 49 TL

  • Tombala 25 TL

Lav Round Saklama Kabı 79 TL

Lav Round Saklama Kabı 79 TL
onedio.com

  • Kapaklı Şişe 75 TL

  • Saklama Kabı 29 TL

  • Round Desenli Saklama Kabı 39 TL

  • Kulplu Bardak 29 TL

  • Çerezlik 29 TL

  • Desenli Meşrubat Bardağı 49 TL

  • Kavanoz 55 TL

Metal Tepsi Çeşitleri ve Yağdanlık 35 TL

Metal Tepsi Çeşitleri ve Yağdanlık 35 TL
onedio.com

  • Cips ve Mısır Kovası 18 TL

  • Keramika Desenli Pasta Tabağı 49 TL

  • Desenli Kayık Tabak 35 TL

  • Çelik Termos 349 TL

  • Pratik Basmalı Rende 169 TL

  • Desenli Tepsi 55 TL 

  • Dubai Çikolata Kalıbı 35 TL

  • Katlanır Piknik Masası 429 TL

ABS Valiz Orta Boy 699 TL

ABS Valiz Orta Boy 699 TL
onedio.com

  • JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

  • JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.999 TL

  • Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 15.999 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

  • Realme 10 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Pafu Sando Tekli Katlanır Yatak Koltuk 5.250 TL

İndirimde yer alan televizyon modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL
onedio.com

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

  • English Home Stand Mikser Hamur Yoğurucu 3.299 TL

  • English Home Çay Makinesi 1.799 TL

  • English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL

  • Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL

  • Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 799 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 479 TL

  • Sinbo Saç Kesme Makinesi 349 TL

  • Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 1.699 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı Ütü 749 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan Kasım fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

APEC 125CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

APEC 125CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
onedio.com
  • APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL

Juno Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL

Juno Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL

  • Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 399 TL

  • Erkek Bisiklet Yaka Şardonlu Sweatshirt 299 TL

  • Kadın Pijama Takımı 379 TL

  • Erkek Polar Takımı 399 TL

  • Bölmeli Organizer Kutu 135 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

6 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
onedio.com

  • Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

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Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL
onedio.com

  • 8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • Buzdolabı 11.275 TL

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
onedio.com

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.995 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.990 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

  • Heifer Çubuk Blender 699 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.490 TL

  • Kumtel Dijital FastFryer 1.590 TL

  • Kumtel FastFryer 1.290 TL

  • Range Düzleştirici 299 TL

  • Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • Keysmart Dijital Baskül 279 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım fırsatları burada.

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
onedio.com

  • Chef's Kek Kalıbı 129 TL

  • Borcam Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

  • Cem Pankek Tavası 299 TL

  • Cem Tava 299 TL

  • Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

  • Colorina Altın Rimli Kase 3'lü 75 TL

  • Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

  • Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 129 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 139 TL

  • Benante Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

  • Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 239 TL

  • Benante Desenli Baharat Seti 3'lü 239 TL

  • Keramika Çift Renkli Kupa 39 TL

  • Esnek Taşıma Çantası 99 TL

  • Kağıt Sufle/Muffin Kabı 10'lu 25 TL

  • Silikon Ürün Çeşitleri 49 TL

  • Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 29,50 TL

Mehtap Kapaklı Balık Tavası 389 TL

Mehtap Kapaklı Balık Tavası 389 TL
onedio.com

  • Chef's Sütlük 159 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 59 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 3'lü 89 TL

  • Emaye Bakraç 299 TL

  • Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

  • Naturalove Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

  • Tek Fiyat Karma Ürünler 32,50 TL

  • Bonera Emaye Kase 109 TL

  • Bonera Emaye Kupa 109 TL

  • Süzgeç 69 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL

  • Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 85 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Battaniye 229 TL

  • Erkek Eşofman Altı 179 TL

  • Erkek Gömlek 399 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • El Havlusu 32,50 TL

  • Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

  • Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

  • Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 229 TL

  • Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

  • Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

  • Bebek Flanel Yastık Kılıfı 49,50 TL

  • Bebek Body 59,50 TL

  • Argesta Kadın Ev Botu 149 TL

  • Argesta Çocuk Ev Botu 189 TL

  • Örme Patik 52,50 TL

  • Vakumlu Hurç 129 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Kadın Çanta 299 TL

  • Erkek Cüzdan 89 TL

  • Erkek Kartlık 79 TL

  • Erkek Kemer 89 TL

  • Yazma 69,50 TL

  • Flamlı Eşarp 69,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59,50 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

  • Yazma İpliği 20 gr 12,50 TL

  • Yazma İpliği 100 gr 39,50 TL

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İplik Dikişli Defter 19,50 TL

İplik Dikişli Defter 19,50 TL
onedio.com

  • Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

  • Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

  • Pati Versatil Kalem 12,50 TL

  • Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

  • Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL

  • Makas Seti 59 TL

  • Yapıştırıcı Seti 79 TL

  • Fotokopi Kağıdı 99 TL

Robogo Robot 279 TL

Robogo Robot 279 TL
onedio.com

  • Led Işıklı Top 119 TL

  • Animasyon Balon Seti 39 TL

  • Kelebek Dişli Çıngırak 75 TL

  • Yükselen Zekan Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

  • Oyuncak Tablet 299 TL

Çok sevilen oyuncaklarda yer alan indirimler burada.

ŞOK 30 Kasım - 7 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 599 TL

Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 599 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 479 TL

  • Tv Battaniyesi 599 TL, 

  • Pamuklu Çift Taraflı Tv Battaniyesi 399 TL, 

  • Peluş Kumaş Kırlent Kılıfı 125 TL,

  • Gezer Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri 129 TL,

  • 380 ml Kaktüs Desenli Mug Termos 199 TL,

  • Cam Sıvı Sabunluk Losyonluk 199 TL, 

  • 6'lı Döner Tablalı Baharatlık 299 TL, 

  • Pai Ahşap Saplı Takı/Kupa Standı 99,95 TL,

  • 80 gram Ambalaj Lastiği Petcom 39,95 TL,

  • Müzikal Hayvancıklar 199 TL, 

  • 2'li Sevimli İş Araçları 69,95 TL, 

  • Bardak Oyunu 149 TL, 

  • Basketbol Potası ve Topu 99,95 TL, 

  • Dollyland Elbiseli Şık Parti 149 TL, 

  • Dragon Araçlar 149 TL, 

  • Balık Tutma Oyunu 99,95 TL, 

  • Bowling Seti 119 TL,

  • Büyük Boy Hafıza Piyonları Oyunu 119 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 100 ml Nivea Besleyici / Kırışıklık Karşıtı Yüz Kremi 99 TL, 

  • 1660 ml Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 70 TL, 

  • 8'li Ülker Kakaolu Kremalı Bisküvi 42 TL,

  • 350 ml Clear 3 in1 Şampuan & Duş Jeli 75 TL

Çocuk mobilyaları;

Çocuk mobilyaları;
onedio.com

En beğenilen çocuk mobilyaları için tıklayın.

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Yapı market ürünleri;

Yapı market ürünleri;
onedio.com

Uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz yapı market ürünleri için tıklayın.

Ufo hava temizleyici ve ısıtıcı çeşitleri

Ufo hava temizleyici ve ısıtıcı çeşitleri
onedio.com

Isıtıcı çeşitleri için tıklayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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