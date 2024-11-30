İndirim Günleri Başlıyor! 30 Kasım - 6 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 30 Kasım - 6 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 17,50 TL
Seyidoğlu Tahin 1 Kg 149 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin yıldızları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Aralık 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Yılbaşı Ağacı 150 cm 699 TL
Lav Round Saklama Kabı 79 TL
Metal Tepsi Çeşitleri ve Yağdanlık 35 TL
ABS Valiz Orta Boy 699 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL
APEC 125CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Juno Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik 259 TL
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
6 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Mehtap Kapaklı Balık Tavası 389 TL
Çift Kişilik Battaniye 259 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İplik Dikişli Defter 19,50 TL
Robogo Robot 279 TL
ŞOK 30 Kasım - 7 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 599 TL
Çocuk mobilyaları;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapı market ürünleri;
Ufo hava temizleyici ve ısıtıcı çeşitleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın