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30 Kasım - 6 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 30 Kasım - 6 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.11.2024 - 17:49

30 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Kasım 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 17,50 TL

Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 17,50 TL

  • Nuhun Ankara Makarnası 500 gr 17,50 TL

  • Çerezya Badem 150 gr 59,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299 TL

  • Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 119 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 gr 95 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 119 TL

  • Emotion / Blade / Fa Roll-on Çeşitleri 50 ml 69,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Seyidoğlu Tahin 1 Kg 149 TL

Seyidoğlu Tahin 1 Kg 149 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 27,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 119 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 195 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 215 TL

  • Ramiz Dondrulmuş Dana Köfte 500 gr 219 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 900 gr 109 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 89 TL

  • Çokça Dondurulmuş Mısır 450 gr 35 TL

  • Nimet Dondurulmuş Kalem Börek 400 gr 29,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Lav Buket Çay Seti 12 Parça 99 TL

  • Papia BioCare 3 Katlı Yuvalet Kağıdı 8'li 59,50 TL

  • Omo Toz Deterjan 3 Kg 99 TL 

  • Duru Şampuan Çeşitleri 700 ml 34,50 TL 

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 77,50 TL 

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 600 gr 179 TL

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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