BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 6 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 6 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
6 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
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Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Mehtap Kapaklı Balık Tavası 389 TL
Çift Kişilik Battaniye 259 TL
İplik Dikişli Defter 19,50 TL
Robogo Robot 279 TL
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