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BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 6 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 6 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.11.2024 - 10:57

6 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

  • 8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • Buzdolabı 11.275 TL

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.995 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.990 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

  • Heifer Çubuk Blender 699 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.490 TL

  • Kumtel Dijital FastFryer 1.590 TL

  • Kumtel FastFryer 1.290 TL

  • Range Düzleştirici 299 TL

  • Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • Keysmart Dijital Baskül 279 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım fırsatları burada.

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Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

  • Chef's Kek Kalıbı 129 TL

  • Borcam Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

  • Cem Pankek Tavası 299 TL

  • Cem Tava 299 TL

  • Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

  • Colorina Altın Rimli Kase 3'lü 75 TL

  • Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

  • Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 129 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 139 TL

  • Benante Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

  • Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 239 TL

  • Benante Desenli Baharat Seti 3'lü 239 TL

  • Keramika Çift Renkli Kupa 39 TL

  • Esnek Taşıma Çantası 99 TL

  • Kağıt Sufle/Muffin Kabı 10'lu 25 TL

  • Silikon Ürün Çeşitleri 49 TL

  • Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 29,50 TL

Mehtap Kapaklı Balık Tavası 389 TL

Mehtap Kapaklı Balık Tavası 389 TL

  • Chef's Sütlük 159 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 59 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 3'lü 89 TL

  • Emaye Bakraç 299 TL

  • Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

  • Naturalove Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

  • Tek Fiyat Karma Ürünler 32,50 TL

  • Bonera Emaye Kase 109 TL

  • Bonera Emaye Kupa 109 TL

  • Süzgeç 69 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL

  • Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 85 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 229 TL

  • Erkek Eşofman Altı 179 TL

  • Erkek Gömlek 399 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • El Havlusu 32,50 TL

  • Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

  • Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

  • Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 229 TL

  • Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

  • Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

  • Bebek Flanel Yastık Kılıfı 49,50 TL

  • Bebek Body 59,50 TL

  • Argesta Kadın Ev Botu 149 TL

  • Argesta Çocuk Ev Botu 189 TL

  • Örme Patik 52,50 TL

  • Vakumlu Hurç 129 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Kadın Çanta 299 TL

  • Erkek Cüzdan 89 TL

  • Erkek Kartlık 79 TL

  • Erkek Kemer 89 TL

  • Yazma 69,50 TL

  • Flamlı Eşarp 69,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59,50 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

  • Yazma İpliği 20 gr 12,50 TL

  • Yazma İpliği 100 gr 39,50 TL

İplik Dikişli Defter 19,50 TL

İplik Dikişli Defter 19,50 TL

  • Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

  • Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

  • Pati Versatil Kalem 12,50 TL

  • Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

  • Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL

  • Makas Seti 59 TL

  • Yapıştırıcı Seti 79 TL

  • Fotokopi Kağıdı 99 TL

Robogo Robot 279 TL

Robogo Robot 279 TL

  • Led Işıklı Top 119 TL

  • Animasyon Balon Seti 39 TL

  • Kelebek Dişli Çıngırak 75 TL

  • Yükselen Zekan Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

  • Oyuncak Tablet 299 TL

Çok sevilen oyuncaklarda yer alan indirimler burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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