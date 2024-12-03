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Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

etiket Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 10:41

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kablosuz Klavye - Fare

Kablosuz Klavye - Fare

Tabletler için kullanılabilen klavye ve fare sayesinde daha rahat tablet kullanabileceksiniz. Android ve IOS için uygun klavye setinin çok tatlı renkleri var. 304 TL olan set hem kullanışlı hem de çok ucuz!

Kablosuz Klavye - Fare

TEMU external

Ergonomik Bilgisayar Masa Kolu

Ergonomik Bilgisayar Masa Kolu

Bilgisayar çok kullananların rahatı için tasarlanan bu kol sayesinde masada rahat ediyorsunuz. Hele uzun saatler masada oturuyorsanız bu sizin için şart diyebiliriz. Ergonomik bu masa kolu 156 TL, bu fiyata bu rahatlık kaçmaz.

Ergonomik Bilgisayar Masa Kolu

TEMU external

USB Flash Sürücü

USB Flash Sürücü

Yüksek hızıyla işlerinizi kolaylaştıran USB 8 GB. Kapasitesi gayet yeterli USB anahtarlık şeklinde. Bu sayede her yere takabilirsiniz ve hiç kaybetmezsiniz. Her rengi 58 TL olan USB'nin tüm renklerini almak isteyeceksiniz.

USB Flash Sürücü

TEMU external

12 Kanca Döner Askı

12 Kanca Döner Askı

Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak döner askının 12 kancası var. Kıyafetler, iç çamaşırları için kullanabileceğiniz döner askıya her şeyi asmak mümkün. Dolapta az yeriniz varsa bu askı tam sizlik. Fiyatı da çok uygun, sadece 125 TL.

12 Kanca Döner Askı

TEMU external

PVC Kumaş Pişirme Önlüğü

PVC Kumaş Pişirme Önlüğü

Su geçirmez önlük mutfakta çok lazım. Kıyafetlerinizi koruyan önlük sayesinde yemek pişirirken kıyafetleriniz temiz kalıyor. Hâlâ bir önlüğünüz yoksa bu önlüğü almak için hiç beklemeyin bizce. Çünkü bu önlük 60 TL.

PVC Kumaş Pişirme Önlüğü

TEMU external
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Klasik Ahşap Kar Tanesi Süsleri

Klasik Ahşap Kar Tanesi Süsleri

Yılbaşına az kaldı. Eee süsleri almanın tam zamanı. Bu kırmızı toplar ağaç için ideal süsler. 12'li paket halinde gelen süsler 90 TL. 2 paket alıp ağacınızı donatabileceğiniz süslere gören herkes bayılacak.

Klasik Ahşap Kar Tanesi Süsleri

TEMU external

LED Saat

LED Saat

Odanızda saat yoksa bunu alabilirsiniz. Dijital ekranı sayesinde saati rahatça görebiliyorsunuz. Evin her yerine uyan saati hediye olarak da düşünebilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı saat 130 TL. Bu fiyata bu saati hemen sepete atın deriz!

LED Saat

TEMU external

Tekerlekli Naylon Alışveriş Çantası

Tekerlekli Naylon Alışveriş Çantası

Bu anta ile alışveriş yapmak o kadar kolay ki. Tekerlekli olduğu için poşetleri taşımak artık eziyet olmaktan çıkıyor. Büyük kapasiteli alışveriş çantası ile her yere rahatlıkla gidebilirsiniz. 181 TL olan çanta bu fiyata kaçmaz

Tekerlekli Naylon Alışveriş Çantası

TEMU external

Tazelik Koruyucu Saklama Torbası

Tazelik Koruyucu Saklama Torbası

Muz ve marul için kullanılabilen saklama torbası olgunlaşmayı önlüyor. Sebze ve meyvenin tazeliğinin korunması için bu torba şart. Yıkanabilir torbalar oldukça dayanıklı. Tanesinin fiyatı ise 78 TL.

Tazelik Koruyucu Saklama Torbası

TEMU external

Mutfak Bulaşık Süngeri

Mutfak Bulaşık Süngeri

3 tane gelen süngerler 26 TL. Mutfakta bulaşık yıkarken ihtiyaç duyacağınız süngerler çok işinize yarıyor. Zor kirlerde size yardımcı olacak sünger her mutfağa lazım. Tabaktan ocağa her yeri bu süngerle temizlemek mümkün. Eğer 5'lisini almak isterseniz fiyatı 45 TL oluyor.

Mutfak Bulaşık Süngeri

TEMU external
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Dokuma Temizlik Bezleri

Dokuma Temizlik Bezleri

10'lu paket halinde gelen temizlik bezleri evde işinize çok yarayacak. Çok amaçlı bezleri birçok yerde kullanabilirsiniz. Emici havluları banyodan mutfağa her yerde kullanmak mümkün. Bu bezlerin fiyatı ise 54 TL.

Dokuma Temizlik Bezleri

TEMU external

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mulan
mulan
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