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Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 03.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Kablosuz Klavye - Fare
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Ergonomik Bilgisayar Masa Kolu
USB Flash Sürücü
12 Kanca Döner Askı
PVC Kumaş Pişirme Önlüğü
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Klasik Ahşap Kar Tanesi Süsleri
LED Saat
Tekerlekli Naylon Alışveriş Çantası
Tazelik Koruyucu Saklama Torbası
Mutfak Bulaşık Süngeri
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Dokuma Temizlik Bezleri
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