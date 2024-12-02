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Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

etiket Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 13:45

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bilgisayar Temizleme Kiti

Bilgisayar Temizleme Kiti

Bilgisayarınızı gerçekten temizlemek için bu kit size şart! Yumuşak fırçası sayesinde bilgisayara zarar vermeden temizlemek mümkün. Tozları alan bu fırça bilgisayarı olan herkese lazım. Bu fırça 20 lira, bu kadar ucuzken hemen sepete atın deriz!

Bilgisayar Temizleme Kiti

TEMU external

Ayakkabı Temizleme Silgisi

Ayakkabı Temizleme Silgisi

Ayakkabılarınız kirlendiğinde nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız bu silgiyi deneyebilirsiniz. Ayakkabıları temizleyen ve ilk günkü haline döndüren silgi kaçırılmayacak bir fiyata! 62 TL olan silgi sayesinde ayakkabıların tertemiz oluyor. 

Ayakkabı Temizleme Silgisi

TEMU external

Patates Pişirme Torbası

Patates Pişirme Torbası

Mikrodalgada patates pişirmek için bu torbayı alabilirsiniz. Kullanımı kolay torba ile patatesleriniz tam istediğiniz gibi olacak. Yeniden kullanılabildiği için çok avantajlı. Fiyatı da çok uygun, sadece 90 TL. 

Patates Pişirme Torbası

TEMU external

Grids Gıda Saklama Kutusu

Grids Gıda Saklama Kutusu

4 ayrı bölmesi olan buzluk kapları yemek yapmayı çok kolaylaştırıyor. Buzluğa az az atmak istediğiz her şeyi bu saklama kutularına koyabilirsiniz. Et ya da sebze için kullanılabilen kutu çok kullanışlı.

Grids Gıda Saklama Kutusu

TEMU external

Şeffaf Cam Kavanoz

Şeffaf Cam Kavanoz

İçine her şeyi koyabileceğiniz kavanoz şeffaf. Bu sayede içinde ne var görebiliyorsunuz. Tuz, şeker ya da istediğiniz her şeyi koyabileceğiniz kavanozun kendi kapağı ve kaşığı var. 350 ml kavanozun fiyatı şok edici, bu kavanoz 11 TL.

Şeffaf Cam Kavanoz

TEMU external
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Giyilebilir Banyo Havlusu

Giyilebilir Banyo Havlusu

Giyilebilen banyo havlusu ile çok rahat edeceğiniz kesin. Artık havlu bağlamakla uğraştırmayan havlu su emme özellikli. Bu sayede hızlıca kurulanmak mümkün. 4 ayrı rengi olan havlunun mavi rengi en ucuzu, fiyatı da 193 TL. 

Giyilebilir Banyo Havlusu

TEMU external

Spor Ayakkabı

Spor Ayakkabı

Ayakkabıların fiyatı almış başını gidiyor. Ama Temu'daki bu ayakkabı oldukça uygun. 393 TL olan ayakkabı hem rahat hem şık. Nefes alabilen ayakkabılar ile gün boyu rahat edeceksiniz! Kaymaz tabanı sayesinde çok da güvenli.

Spor Ayakkabı

TEMU external

Düz Renk PU Deri Cüzdan

Düz Renk PU Deri Cüzdan

Hem erkekler hem kadınlar için uygun cüzdan, kartlar için tasarlanmış. Şık duruşu sayesinde en sevdiğiniz kartlığınız olacak. İçine ehliyet, kimlik, kredi kartı ve diğer kartları koyabileceğiniz bu cüzdanı alın deriz. 83 lira olan cüzdanı sevdiğiniz herkese hediye olarak alabilirsiniz.

Düz Renk PU Deri Cüzdan

TEMU external

Bebek Ayakkabısı

Bebek Ayakkabısı

Bebeklerin evde giyebileceği bu patikler çok şeker. Üzerinde ayı figürü olan çorap ayakkabı ile bebeğiniz rahat edecek. 67 TL olan bu şeker çorap ayakkabılardan tek bir tane almakla yetinmeyeceğiniz kesin!

Bebek Ayakkabısı

TEMU external

Yenidoğan Tulum Takımı

Yenidoğan Tulum Takımı

Yenidoğan bebekler için uygun takımda tulum ve üst var. Cebi olan tulum ve ayı baskılı kazak bebeğinize çok yakışacak. Bebeğinizi hem sıcak tutacak hem de rahat etmesini sağlayacak bu set 260 TL.

Yenidoğan Tulum Takımı

TEMU external
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Omuz Çantası

Omuz Çantası

Kaliteli ve şık bir çanta arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Ayarlanabilir askısı olan çanta fermuarlı. Şık bu çantanın fiyatı çok pahalıdır diye düşünmeyin sakın, çünkü bu çanta 132 TL.

Omuz Çantası

TEMU external

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mulan
mulan
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