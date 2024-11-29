Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 29.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Fleece Çift Yama Ceket
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Kulaklık Temizleme Fırçası
Kablosuz Fare
Silikon Klavye Koruyucu Kılıf
Yıldız Projeksiyon
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Mat Şeffaf Şemsiye Saklama Çantası
Peluş Kürklü Terlik
E27 A19 Akıllı LED Ampul
Uzaktan Kumanda Koruyucu Kılıf
Cep Telefonu Kılıfı
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Kalın Yünlü Eldiven
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