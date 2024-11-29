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Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

etiket Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 13:01

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Fleece Çift Yama Ceket

Fleece Çift Yama Ceket

Sonbahar ve kış için uygun ceketin iki yan cebi var. Kahve ve krem tonlarındaki ceketin modeli çok hoş. 255 TL olan ceketin farklı renkleri de var. Bu fiyata bu ceket bizce kaçmaz!

Fleece Çift Yama Ceket

TEMU external

Kulaklık Temizleme Fırçası

Kulaklık Temizleme Fırçası

Kulaklıklarınızı temizlemek için ihtiyacınız olan bu temizleme fırçası çok işinize yarayacak. Airpods'lar için uygun kulaklığın 3 ayrı işlevi var. Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz fırça kulaklığı olan herkese lazım! 58 TL olan fırça çok ucuz.

Kulaklık Temizleme Fırçası

TEMU external

Kablosuz Fare

Kablosuz Fare

100 liralık mouse bilgisayarlar ve tabletler için uygun. LED arka aydınlatması olan fareyi kullanmak çok rahat. Her yere taşınabilen fare bilgisayar kullanmanızı kolaylaştırıyor. 

Kablosuz Fare

TEMU external

Silikon Klavye Koruyucu Kılıf

Silikon Klavye Koruyucu Kılıf

Dizüstü bilgisayarlar için kullanılabilen bu kılıf klavyenizi koruyor. 30x35 cm boyutlarındaki kılıf su geçirmiyor. Dayanıklı kılıf sayesinde klavyenizi daha uzun yıllar koruyabiliyorsunuz. 25 TL olan kılıftan birkaç tane alın, kenarda dursun!

Silikon Klavye Koruyucu Kılıf

TEMU external

Yıldız Projeksiyon

Yıldız Projeksiyon

Odanıza hareket katacak yıldız projeksiyonun fiyatını görünce 'Daha önce neden almadım ki?' diyeceksiniz. Bu projeksiyonu gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Fiyatını merak ettiğinizi biliyoruz, bu projeksiyon 98 TL.

Yıldız Projeksiyon

TEMU external
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Mat Şeffaf Şemsiye Saklama Çantası

Mat Şeffaf Şemsiye Saklama Çantası

Yağmur yağarken kullandığımız şemsiyeyi içeri alınca her taraf ıslanıyor. Bunu engellemenin yolu bu kılıfı almak. Su geçirmediği için şemsiyeniz etrafı ıslatmıyor. 17 TL olan saklama çantasını eşe, dosta herkese alabilirsiniz. 

Mat Şeffaf Şemsiye Saklama Çantası

TEMU external

Peluş Kürklü Terlik

Peluş Kürklü Terlik

Kışın peluş terlikler çok iyi oluyor. Ayakları sıcak tutan terlikler misafirler için de gerekli. Hem şık duran hem de sıcacık tutan terliklerden evde yoksa şimdi almanın tam sırası. Hele bir de fiyatı bu kadar uygunken kaçmaz bizce! Bu terliklerin gri ve taba rengi 172 TL.

Peluş Kürklü Terlik

TEMU external

E27 A19 Akıllı LED Ampul

E27 A19 Akıllı LED Ampul

Akıllı ampuller evlerde çok sık kullanılmaya başlandı. Eğer fiyatları yüksek diye alamıyorsanız 84 TL'lik bu ampul tam size göre. Işık ayarı olan ampulü evinizin istediğiniz odasında kullanabilirsiniz. Uzaktan kontrol edilebildiği için kullanımı çok kolay.

E27 A19 Akıllı LED Ampul

TEMU external

Uzaktan Kumanda Koruyucu Kılıf

Uzaktan Kumanda Koruyucu Kılıf

Kumandalarınızı korumak için alabileceğiniz bu kılıflar çok tatlı. Kılıflar sayesinde kumandalar toz geçirmiyor. Hem televizyon hem klima kumandaları için uygun kılıf tavşan kulaklarıyla çok şeker duruyor. Kılıfın kendisi de fiyatı kadar şeker, fiyatı sadece 48 TL.

Uzaktan Kumanda Koruyucu Kılıf

TEMU external

Cep Telefonu Kılıfı

Cep Telefonu Kılıfı

Cep telefonunuz için kılıf arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Kütüphane şeklindeki kılıf çok güzel. Farklı model bir kılıf arıyorsanız bu tam sizlik. iPhone için uygun kılıf 56 TL. iPhone'nunuz varsa bu fiyata kaçırmayın deriz!

Cep Telefonu Kılıfı

TEMU external
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Kalın Yünlü Eldiven

Kalın Yünlü Eldiven

Kış gelince ilk alınanların başında eldivenler geliyor. Ellerinizi sıcacık tutacak eldivenlerin kalın yünlü astarı var. Ellerinizi soğuktan ve rüzgardan koruyan eldivenler aynı zamanda çok şık. Bu kaliteli eldivenler kombinleriniz için ideal eldivenlerden olacak. 'Bu güzellikteki eldivenler kesin pahalıdır' demeyin, çünkü fiyatı 84 TL.

Kalın Yünlü Eldiven

TEMU external

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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