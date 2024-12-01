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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 05:50

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 75 ml

1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 75 ml

Clinique Moisture Surge, cildinizi 100 saat boyunca yoğun şekilde nemlendirir ve doğal nem bariyerini güçlendirir. Hafif jel dokusuyla hızla emilir, cildinize taze ve dolgun bir görünüm kazandırır. Tüm cilt tiplerine uygun bu ürün, nemin gücünü maksimum seviyede hissettirir.

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2. Reva Hybrid Volume Mascara Prune - No: 804

2. Reva Hybrid Volume Mascara Prune - No: 804

Reva'nın hibrit maskarası, vegan formülüyle kirpiklere dolgunluk kazandırırken doğal bir görünüm sunar. Prune tonuyla sıradışı bir dokunuş yaparak gözlerinizi ön plana çıkarır. Temiz içeriği sayesinde hassas gözler için de uygundur.

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3. MISSHA M Perfect Cover BB Cream Ex SPF42/PA+++ No: 23

3. MISSHA M Perfect Cover BB Cream Ex SPF42/PA+++ No: 23

MISSHA BB Cream, yüksek kapatıcılığı ve SPF42 korumasıyla cildinizi gün boyu kusursuz gösterir. Hafif yapısı sayesinde ciltle mükemmel uyum sağlar ve nemlendirici etkisiyle cildi besler. Pratik bir çözüm arayanlar için ideal!

Hepsiburada external

4. Clinique Cheek Pop Allık - Black Honey

4. Clinique Cheek Pop Allık - Black Honey

Clinique Cheek Pop Allık, Black Honey tonu ile doğal bir renk sağlarken yanaklara canlı bir görünüm kazandırır. Hafif dokusuyla kolay uygulanır ve gün boyu kalıcılığını korur. Doğal güzelliğinizi vurgulamak için mükemmel bir seçim!

Hepsiburada external

5. Yves Rocher Reparation Prebiyotik Serum - 100 ml

5. Yves Rocher Reparation Prebiyotik Serum - 100 ml

Yves Rocher Prebiyotik Serum, kırılmalara karşı saçlarınızı korurken ısı hasarını önler. Vegan içeriğiyle saçınıza bakım yapar ve kökten uca onarır. Düzenli kullanımla daha güçlü ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

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6. L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

6. L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Elseve Mucizevi Yağ Krem, kuru ve sert saçlar için özel olarak formüle edilmiştir. Yoğun nemlendirme etkisiyle saçları yumuşatır, kolay şekillendirme sağlar ve elektriklenmeyi önler. Güzelleşen saçlarınızla gün boyu kendinizi harika hissedeceksiniz.

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7. Essence I Love Crazy Hacim Maskara

7. Essence I Love Crazy Hacim Maskara

Essence I Love Crazy Maskara, kirpiklere çılgın bir hacim ve dolgunluk kazandırır. Özel fırçasıyla tüm kirpikleri tek tek kavrar ve yoğun siyah renk sunar. Fark edilir bakışlar için günlük makyaj çantanızın favorisi olacak!

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8. Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı BRI950/00

8. Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı BRI950/00

Philips Lumea IPL, yüz, vücut ve hassas bölgelerde etkili ve kablolu/kablosuz kullanım imkanı sunar. Düzenli kullanımda tüylerin azalmasına yardımcı olan bu cihaz, çantasıyla birlikte pratik taşıma avantajı sağlar. Uzun süreli pürüzsüzlük için profesyonel bir çözüm!

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9. Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7940/15

9. Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7940/15

Philips Erkek Bakım Seti, yüz, saç ve vücut bakımında çok yönlü kullanım sağlar. Islak/kuru kullanım özelliğiyle günlük bakım rutininizi kolaylaştırır. 15 farklı aparatla her detayda kontrol sizin elinizde!

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10. Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Bitkisel Şampuan

10. Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Bitkisel Şampuan

Bioxcin Forte Şampuan, bitkisel formülüyle saç dökülmesine karşı etkili bir çözüm sunar. Özel kampanyası sayesinde üç ürünü avantajlı şekilde elde edebilirsiniz. Sağlıklı ve güçlü saçlar için düzenli bakımın sırrı burada!

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11. Clear Men Scalp Pro Güçlendirici Şampuan

11. Clear Men Scalp Pro Güçlendirici Şampuan

Clear Men Scalp Pro, saç dökülmesine ve kepeğe karşı etkili formülüyle saç derisini güçlendirir. Mentol ferahlığı sunarken düzenli kullanımda saçlarınızda gözle görülür bir fark yaratır. Erkeklere özel bu güçlü şampuanla saç bakımınızı bir üst seviyeye taşıyın!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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