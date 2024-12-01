Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 24.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 75 ml
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2. Reva Hybrid Volume Mascara Prune - No: 804
3. MISSHA M Perfect Cover BB Cream Ex SPF42/PA+++ No: 23
4. Clinique Cheek Pop Allık - Black Honey
5. Yves Rocher Reparation Prebiyotik Serum - 100 ml
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6. L’Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem
7. Essence I Love Crazy Hacim Maskara
8. Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı BRI950/00
9. Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7940/15
10. Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Bitkisel Şampuan
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11. Clear Men Scalp Pro Güçlendirici Şampuan
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