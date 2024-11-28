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Temu’dan Satın Alarak Uyguna Getirebileceğiniz Araç İçi Aksesuarları

etiket Temu’dan Satın Alarak Uyguna Getirebileceğiniz Araç İçi Aksesuarları

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 23:35

Araç İçi Aksesuarlar, sürüş deneyiminizi daha konforlu, düzenli ve şık hale getiren, aracınızın işlevselliğini artıran ürünlerdir. Hem estetik açıdan aracınızı güzelleştirirken hem de pratik çözümler sunarak günlük kullanımda size yardımcı olurlar.  Bu içerikte Temu'dan uyguna satın alabileceğiniz araç içi aksesuarları sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dayanıklı Kanvas Araba Bagaj Düzenleyici

Dayanıklı Kanvas Araba Bagaj Düzenleyici

Kanvas araba bagaj düzenleyicileri, hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda size büyük kolaylık sağlar. Ayrıca, pratikliği ve uygun fiyatı ile araç içi düzeni sağlamak için ideal bir seçenek sunar. Linki burada.

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Sevimli Karikatür Çiftler Araba Aksesuarı

Sevimli Karikatür Çiftler Araba Aksesuarı

Yolculuklarına biraz eğlence ve renk katmak isteyenler için, sevimli karikatür çiftler araba aksesuarı ile hem aracınızın içini kişiselleştirebilir hem de  yolculuk ettiğiniz kişilerin yüzünde bir gülümseme bırakabilirsiniz.Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Telefon Numarası Plakası

Telefon Numarası Plakası

Telefon numarası plakası, aracınızın telefon numarasını taşıyan bir etiket ya da plaka çeşididir. Bu tür plakalar, size ulaşılması gereken acil durumlar için faydalıdır. Ürünün linki burada.

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Araba Koltuk Arkası Depolama File Torbası

Araba Koltuk Arkası Depolama File Torbası

Araba koltuk arkası file torbaları, hem yolcular için rahat bir ortam sunar hem de aracınızda dağınıklığı engeller. Ayrıca arka koltuktaki eşyalara uzanma zorluğunun önüne geçer. Linki burada.

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Araba Depolama Ağları File

Araba Depolama Ağları File

Bu file ağlar, özellikle araç bagajı ve iç kısmındaki düzensizlikleri önlemeye yardımcı olur, eşyalarınızı güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlar. Araç içindeki boş alanları verimli bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyan bu ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Premium Suni Deri Araba Mendil Tutucu

Premium Suni Deri Araba Mendil Tutucu

Suni deri malzeme ile tasarlanmış olan bu mendil tutucu, aracınızın iç mekanına modern ve şık bir dokunuş katarken, aynı zamanda ihtiyacınız olduğunda hızlıca ulaşabileceğiniz bir mendil kaynağı sağlar. Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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Araç İçi Gözlük Tutucu Klips

Araç İçi Gözlük Tutucu Klips

Araç İçi Gözlük Tutucu Klips sürüş esnasında gözlüklerinizi kolayca erişebileceğiniz bir noktada tutmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda araç içinde dağınıklığı engeller. Satın almak için buraya tıklayınız.

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Sızdırmaz Siyah Araba Çöp Kutusu Kapaklı

Sızdırmaz Siyah Araba Çöp Kutusu Kapaklı

Araba içi çöp kutuları, özellikle yolculuklar sırasında ya da günlük kullanımda oluşan küçük çöpleri düzenli bir şekilde saklamak için gereklidir. Kapaklı tasarımı sayesinde, bu çöp kutusu içindeki atıkları gizler ve kötü kokuların dışarıya çıkmasını engeller, böylece aracınızda hijyenik ve ferah bir ortam sağlar. Linki burada.

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Yumuşak Kauçuk Kaymaz Araba Bardak Tutucu

Yumuşak Kauçuk Kaymaz Araba Bardak Tutucu

Araç içindeki içeceklerinizi güvenle taşımanızı sağlayan pratik ve işlevsel bir bardak tutucu arıyorsanız bu ürün tam size göre. Bu ürün sayesinde sürüş sırasında bardaklarınızın kaymasını ve devrilmesini engeller, böylece hem içeceklerinizin dökülmesini önlersiniz. Link burada.

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Yan Cepli Suni Deri Araba Kol Dayama Kılıfı

Yan Cepli Suni Deri Araba Kol Dayama Kılıfı

Yan Cepli Suni Deri Araba Kol Dayama Kılıfı, aracınızın kol dayama alanını hem şık bir şekilde korur hem de ek depolama alanı sağlar. Yan cepleri sayesinde, telefon, anahtar, cüzdan veya diğer küçük eşyalar gibi sık kullandığınız nesneleri düzenli bir şekilde saklamak için mükemmel bir çözüm sunar. Linki burada.

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Manyetik Araba Telefon Tutucu

Manyetik Araba Telefon Tutucu

Bu manyetik telefon tutucu, telefonunuzu aracın çeşitli bölgelerine örneğin havalandırma ızgaralarına, panel üzerine veya düz yüzeylere kolayca monte edebilmenizi sağlar. Güçlü mıknatıslar sayesinde telefonunuz araç hareket halindeyken bile güvenle yerinde kalır. Ayrıca, manyetik yapısı sayesinde, telefonunuzu yerleştirmek ve çıkarmak son derece kolaydır. Linki burada.

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Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan
Onedio Üyesi
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