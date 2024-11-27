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Black Friday İndirimlerinde Son Hafta! Kasım İndirimlerinde En Çok Satanlar

etiket Black Friday İndirimlerinde Son Hafta! Kasım İndirimlerinde En Çok Satanlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 23:43

Kasım ayının son haftasına girerken, Black Friday indirimlerinin en çok satanları listesini sizler için hazırladık. Philips Lumea Lazer Epilasyon cihazından, Sony PlayStation 5 oyun konsoluna kadar birçok ürün bu listede yer alıyor. Yılın en büyük indirim dönemini kaçırmayın ve bu fırsatları değerlendirin. En popüler ürünler, en iyi fiyatlarla sizleri bekliyor. 

Bu içerik 27.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

1. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Advanced, sadece 3 uygulamada tüylerde %85’e varan azalma sağlayarak tüylerin yeniden çıkmasını etkili bir şekilde önler. Düzenli kullanılan hafif ışık atımları, her seferinde ipeksi ve pürüzsüz bir cilt sunarak kişisel bakım rutininizi kolaylaştırır. Profesyonel sonuçları ev konforunda deneyimleyin!

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

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2. Sony PlayStation 5 Dijital Slim Sürüm Oyun Konsolu, modern tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle oyun deneyiminizi zirveye taşıyor.

2. Sony PlayStation 5 Dijital Slim Sürüm Oyun Konsolu, modern tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle oyun deneyiminizi zirveye taşıyor.

Ultra hızlı SSD sayesinde oyunlar neredeyse anında yüklenir, böylece aksiyonun içinde kaybolmak için daha az bekler, daha fazla oynarsınız. Güçlü performansı ve çarpıcı görselleriyle yeni nesil eğlenceye hazır olun!

Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu

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3. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

3. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Bir kullanıcı yorumu;

Bikini bölgesinden çok ama çok memnunum çünkü daha ikinci seansı yapacağım sırada bile çok fazla etki ettiğini gördüm. Yer yer çıkmayan kısım bile vardı. Yani tüyleri döktüğünü birebir daha ilk kullanımda gözlemledim. İlk seansında koltuk altı bölgemde aşırı tüy olmamasına rağmen ben kullandım ve yine aynı şekilde onda da dökülme olduğunu fark ettim. Seans aralarında eğer ihtiyaç olursa ağda tıraş yapılabileceği söyleniyordu sadece bir kez ihtiyaç duydum onun dışında gerçekten çok iyi.

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4. Stanley termoslar, 18/8 paslanmaz çelik yapısıyla en zorlu koşullarda bile dayanıklılığını korur ve performansından ödün vermez.

4. Stanley termoslar, 18/8 paslanmaz çelik yapısıyla en zorlu koşullarda bile dayanıklılığını korur ve performansından ödün vermez.

Arabada, işte, kampta ya da doğada, her yerde güvenle kullanabilirsiniz. Sızıntı yapmayan kapak tasarımı sayesinde içeceklerinizi güvenli bir şekilde taşıyarak her zaman sıcak ya da soğuk kalmasını sağlar. Macera tutkunlarının vazgeçilmezi!

STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt

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5. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

5. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

Sızdırmaz ve saklanabilir. Yalıtımlı kapak bardak olarak da kullanılır.

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

Kullanıcı yorumu;

Severek kullanıyorum. Ürün çok sağlam stanley kalitesi kendini gösteriyor. Bir kez elimden kayalıklara düştü fakat yamulmadı bile. Yalnız biraz büyük geldi içerisine koyduğum suyu bitiremeden kamp bitiyor :D

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6. Presonus Studio 18|24c, 18x8, 192 kHz, USB-C Ses Kartı

6. Presonus Studio 18|24c, 18x8, 192 kHz, USB-C Ses Kartı

PreSonus, yüksek kanal sayısına sahip ses arayüzlerinde öncü olarak, profesyonel kayıt ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Studio 1824c, sekiz adet ödüllü PreSonus XMAX analog mikrofon ön amplifikatörü ve 24-bit/192 kHz çözünürlüğü ile etkileyici bir ses kalitesi sunuyor.

Presonus Studio 18|24c, 18x8, 192 kHz, USB-C Ses Kartı

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7. İleri teknolojiyle ağız sağlığınızda fark yaratın!

7. İleri teknolojiyle ağız sağlığınızda fark yaratın!

Oral-B iO Sense ile iO - 10 Siyah Elektrikli Diş Fırçası, manuel diş fırçalarına kıyasla yalnızca bir haftada ferah ve temiz bir ağız hissi sunarken, %100 daha sağlıklı diş etlerine kavuşmanızı sağlar. Oral-B’nin benzersiz yuvarlak fırça başlığı, hassas mikro titreşimlerle birleşerek diş yüzeylerini nazikçe temizler ve diş etlerine özel bir bakım sunar.

Oral-B iO Sense ile iO - 10 Siyah Elektrikli/Şarjlı Diş Fırçası

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8. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

8. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

12 farklı öğütme ayarı, kahvenizi damak zevkinize göre özelleştirmenize olanak tanır. LatteGo sistemi ise ipeksi köpükler hazırlayarak kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşır. Profesyonel kahve deneyimi artık evinizde!

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Kullanıcı yorumu;

Temizlemesi inanılmaz kolay, her şeyi suyun altına tutabildiğim; sütlü kahvelerimi güzel köpüklü yapabildiğim; kahve öğütmesinde bir sorun olmayacak bir makine aradım ve en iyisi bunu buldum. Diğer markaları bilmem, bu gayet kaliteli ve fiyatı mantıklı seviyede.

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9. Lenovo ThinkBook 16p G4

9. Lenovo ThinkBook 16p G4

Lenovo ThinkBook 16p G4

Kullanıcı yorumu;

Uzun yıllar götürecek kasa ve performansa sahip bir ürün. Klavyesi de kaliteli hissettiriyor. Oyun arada sırada oynayıp daha çok iş odaklı kullananlar için biçilmez kaftan adeta. Ben çok memnun kaldım bir kaç günlük kullanımda. 

PERFORMANS: cinebench testi yaptım ve sonuçlar oldukça tatmin ediciydi. Sıcaklıklar ideal derecelerde. Soğutması çok iyi çalışıyor. Günlük rutin işlerde ise aşırı sessiz bir cihaz. Yüksek grafikli bi oyun indirip oyun oynadım.

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10. Staub Kalp Döküm Tencere, Kırmızı

10. Staub Kalp Döküm Tencere, Kırmızı

Staub Kalp Döküm Tencere, Kırmızı, hem şıklığı hem de fonksiyonelliğiyle mutfağınızın yıldızı olmaya aday. Çorbadan keke, sulu yemeklerden makarnaya kadar sayısız tarif bu tencerede mükemmel bir şekilde hazırlanır. Dayanıklı döküm yapısı, yemeğinizin ısısını eşit dağıtarak lezzetini artırır.

Staub Kalp Döküm Tencere, Kırmızı

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11. Firecamp III Waterproof Erkek Ayakkabı

11. Firecamp III Waterproof Erkek Ayakkabı

Firecamp III Waterproof Erkek Ayakkabı, şık tasarımı ve dayanıklı yapısıyla hem günlük kullanım hem de outdoor aktiviteler için ideal bir tercih. Su geçirmez yapısı sayesinde her türlü hava koşulunda ayağınızı kuru tutar, üstün konforuyla da gün boyu rahatlık sunar. Hem stil hem performans arayanların favorisi olacak!

Firecamp III Waterproof Erkek Ayakkabı

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12. Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar

12. Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar

Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar, 1920 x 1200 çözünürlük ve %100 sRGB renk skalasına sahip canlı ekranıyla görsel deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. 11 saate varan uzun pil ömrü ise gün boyu kesintisiz çalışmanız veya eğlenmeniz için ideal. Hem profesyonel işler hem de günlük kullanım için güçlü bir ortak!

Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar,

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13. Kütahya Porselen Bone Olympos 68 Parça 12 Kişilik Desenli Yemek Takımı 10542

13. Kütahya Porselen Bone Olympos 68 Parça 12 Kişilik Desenli Yemek Takımı 10542

Kütahya Porselen Bone Olympos 68 Parça 12 Kişilik Desenli Yemek Takımı

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14. BERG Buzzy Bloom 4 Tekerlekli Pedallı Gokart Bisikleti, hem erkek hem kız çocukları için unutulmaz bir hediye seçeneği.

14. BERG Buzzy Bloom 4 Tekerlekli Pedallı Gokart Bisikleti, hem erkek hem kız çocukları için unutulmaz bir hediye seçeneği.

2 ila 5 yaş aralığındaki çocukların güvenle kullanabileceği bu gokart, sağlam ve dengeli yapısıyla keyifli bir sürüş sunar. Doğum günü için ideal bir hediye olan bu şık ve eğlenceli bisiklet, çocukların motor becerilerini geliştirmesine ve açık havada keyifli vakit geçirmesine olanak tanır.

BERG Buzzy Bloom 4 Tekerlekli Pedallı Gokart Bisikleti

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15. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe

15. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Kullanıcı yorumu;

Günlük su kullanımı için motive edici bir ürün. Kalitesi tartışılmaz zaten.

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16. Philips Saç Şekillendirme

16. Philips Saç Şekillendirme

Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00, argan yağı içeren seramik kaplamasıyla saçlarınıza nazikçe şekil verirken besler. 5 farklı aparat seçeneği, 3 ısı ve hız ayarı ile her saç tipine uygun mükemmel sonuçlar sunar. Saç kurutma ve şekillendirme işlemlerini aynı anda yaparak zamandan tasarruf sağlar, ayrıca saçlarınıza sağlıklı bir parlaklık kazandırır.

Philips Saç Şekillendirme

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17. Columbia Minx Shorty III Kadın Bot, soğuk hava koşullarında bile mükemmel performans sergileyen şık ve fonksiyonel bir bot.

17. Columbia Minx Shorty III Kadın Bot, soğuk hava koşullarında bile mükemmel performans sergileyen şık ve fonksiyonel bir bot.

Omni-Grip aşınmaya dayanıklı çekiş lastiği sayesinde kaymaz zeminlerde güvenli adımlar atmanızı sağlar. Çıkarılabilir ve konturlu poliüretan ayak tabanı, ayaklarınıza rahatlık ve destek sunarak uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlar. Hem şehirde hem de doğada, her adımda sağlamlık ve rahatlık sunar.

Columbia Minx Shorty III Kadın Bot

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18. Philips Hue Play 2'li EkoPaket - Siyah

18. Philips Hue Play 2'li EkoPaket - Siyah

Philips Hue Play 2'li EkoPaket

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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