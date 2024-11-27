Black Friday İndirimlerinde Son Hafta! Kasım İndirimlerinde En Çok Satanlar
Kasım ayının son haftasına girerken, Black Friday indirimlerinin en çok satanları listesini sizler için hazırladık. Philips Lumea Lazer Epilasyon cihazından, Sony PlayStation 5 oyun konsoluna kadar birçok ürün bu listede yer alıyor. Yılın en büyük indirim dönemini kaçırmayın ve bu fırsatları değerlendirin. En popüler ürünler, en iyi fiyatlarla sizleri bekliyor.
Bu içerik 27.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı
2. Sony PlayStation 5 Dijital Slim Sürüm Oyun Konsolu, modern tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle oyun deneyiminizi zirveye taşıyor.
3. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı
4. Stanley termoslar, 18/8 paslanmaz çelik yapısıyla en zorlu koşullarda bile dayanıklılığını korur ve performansından ödün vermez.
5. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt
6. Presonus Studio 18|24c, 18x8, 192 kHz, USB-C Ses Kartı
7. İleri teknolojiyle ağız sağlığınızda fark yaratın!
8. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
9. Lenovo ThinkBook 16p G4
10. Staub Kalp Döküm Tencere, Kırmızı
11. Firecamp III Waterproof Erkek Ayakkabı
12. Acer TravelMate P4 (TMP416-72) Dizüstü Bilgisayar
13. Kütahya Porselen Bone Olympos 68 Parça 12 Kişilik Desenli Yemek Takımı 10542
14. BERG Buzzy Bloom 4 Tekerlekli Pedallı Gokart Bisikleti, hem erkek hem kız çocukları için unutulmaz bir hediye seçeneği.
15. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe
16. Philips Saç Şekillendirme
17. Columbia Minx Shorty III Kadın Bot, soğuk hava koşullarında bile mükemmel performans sergileyen şık ve fonksiyonel bir bot.
18. Philips Hue Play 2'li EkoPaket - Siyah
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