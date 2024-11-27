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İndirimlerin Son Haftası! Uygun Fiyatlar Sonlanmadan Alabileceğin En Çok Satan Nevresim Takımı Modelleri

etiket İndirimlerin Son Haftası! Uygun Fiyatlar Sonlanmadan Alabileceğin En Çok Satan Nevresim Takımı Modelleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 18:26

Kasım ayında bu yıl avantajlara doymadık. İndirimli fiyatların sonlanmasına birkaç gün kalmışken hala evinizi yeniden dekore etmeniz için yeterli zaman var. Özellikle yatak odasına yeni bir hava getirecek ürünlere ihtiyacınız varsa çok şanslısınız. Çünkü sizin için kasım indirimlerindeki en avantajlı ve bir o kadar da kaliteli nevresim takımlarını seçtik!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Bu içerik 27.11.2023 tarihinde güncellenmiştir, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Karaca Home Neos Mavi Çift Kişilik Nevresim Takımı

Karaca Home Neos Mavi Çift Kişilik Nevresim Takımı

Söz konusu ev dekorasyon ve tekstil olunca Karaca kalitesi denecek söz yok. Uzun yıllar kullanılacak şöyle şık ve gösterişli bir parça arıyorsanız, Karaca'nın bu geleneksel desenli canlı nevresim takımı çok hoşunuza gidecek. 

Fiyat şu an 1,059,98 TL ve peşin fiyatına taksit imkanıyla. Markanın diğer ürünlerine buradan bakarak tüm odayı dekore edebilirsiniz.

Karaca Home Neos Mavi Çift Kişilik Nevresim Takımı

Hepsiburada external

Yataş Bedding Astrid Tek Kişilik Nevresim Seti - Hardal

Yataş Bedding Astrid Tek Kişilik Nevresim Seti - Hardal

Uyku kalitesinin en güvenilir markalarından Yataş'ın bu ürünü çok modern değil mi? Tam anlamıyla 'cozy' bir yatak odası arzuluyorsanız sıcak sonbahar renklerindeki bu nevresim takımı çok hoşunuza gidecek.

Fiyat 649,90 TL. 

Ama siz siz olun, buraya tıklayarak markanın diğer modellerine de bir göz atın.

Yataş Bedding Astrid Tek Kişilik Nevresim Seti - Hardal

Hepsiburada external

Puffy Romarin Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti - Blush

Puffy Romarin Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti - Blush

Bu minimal tasarımlı sade modeli biz çok beğendik. Nötr renkleriyle her oda dekorasyonuna uyum sağlayan nevresim seti, son derece kullanışlı. Üstelik farklı renk seçeneği de mevcut.

Fiyat: 529,90 TL. Diğer seçenekler de burada!

Puffy Romarin Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti - Blush

Hepsiburada external

Taç Lisanslı Çek Canlandır Tek Kişilik Nevresim Takımı Frozen

Taç Lisanslı Çek Canlandır Tek Kişilik Nevresim Takımı Frozen

Nevresim takımı seçerken çocukları da unutmadık. Her kız çocuğunun favorisi Frozen desenli bu sevimli tek kişilik nevresim seti, tüm odaları daha da tatlı hale getirecek.

Üstelik şu an 990 TL ve sepette ek indirim fırsatı var. Markanın diğer ürünlerine buradan bakmayı da ihmal etmeyin. Çünkü harika nevresimler var.

Taç Lisanslı Çek Canlandır Tek Kişilik Nevresim Takımı Frozen

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Altınbaşak Ludano Cinnamon Çift Kişilik Complete Set

Altınbaşak Ludano Cinnamon Çift Kişilik Complete Set

Özgün desenlerle bezeli bu kapitoneli nevresim seti, yatak odası atmosferini bir anda değiştirme konusunda iddialı. Hem şık hem de dayanıklı olduğundan konforlu bir uyku deneyimi sunuyor. Kaliteli yapısı ise renklerin solmadan kullanılacağını garanti ediyor. Yatak odanıza modern bir dokunuş getirmek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.

Fiyat 1.075,19 TL'ye kadar düşüyor. Sepette de ek fırsatları var. 

Buradan diğer avantaj ürünlerine bakmayı ihmal etmeyin.

Altınbaşak Ludano Cinnamon Çift Kişilik Complete Set

Hepsiburada external
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Valezium Yıldız Çift Kişilik Desenli Nevresim Takımı

Valezium Yıldız Çift Kişilik Desenli Nevresim Takımı

Lastikli çarşaflı ve 2 yastık kılıflı bu komple set zamansız tasarıma sahip ürünlerden biri. Dayanıklı kumaşı ve solmaz renkleriyle aynı görüntüye uzun yıllar sahip olabilirsiniz. Her anlamda mükemmel olan nevresim takımı yumuşacık bir uyku deneyimi sunuyor.

Fiyat sepette 300,93 TL'ye iniyor. Kaçmaz!

Hatta öyle ki üründen çifter çifter alabilirsiniz, bu yüzden buradan diğer modellere de kesinlikle bir göz atın.

Valezium Yıldız Çift Kişilik Desenli Nevresim Takımı

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Berolige Shirt Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

Berolige Shirt Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

Sade çizgileriyle çok minimal olan bu kaliteli nevresim takımı alanı pişman etmez. Ham iplikleri ve doğal dokusuyla yumuşacık bir uyku rahatlığı sunan takım çok asil görünüyor. Bu nedenle yatak odasının güzelliğini daha da ortaya çıkarıyor.

Şimdi 1.372 TL yerine, 1.029 TL ve sepette ek fırsatları var. Markanın diğer ürünleri de şahane. Buradan kesinlikle incelemelisiniz.

Berolige Shirt Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

Hepsiburada external

My Story Lastikli Çarşaflı Çift Kişilik Nevresim Takımı Palmiye

My Story Lastikli Çarşaflı Çift Kişilik Nevresim Takımı Palmiye

Günlük kullanıma uygun bu renkli nevresim seti, herkesin beğeneceği palmiyeli bir desene sahip. Kolay ütülenme özelliği sayesinde her anlamda yumuşak ve pürüzsüz bir uyku deneyimi sunuyor. Çarşafının lastikli olması da ayrı bir avantajı.

Fiyatı sadece 375 TL. Tam sepete atmalık!

Diğer modellere buradan bakmayı da ihmal etmeyin! Çünkü harika şeyler var.

My Story Lastikli Çarşaflı Çift Kişilik Nevresim Takımı Palmiye

Hepsiburada external

Ephemeris Çift Kişilik Polycotton Nevresim Takımı

Ephemeris Çift Kişilik Polycotton Nevresim Takımı

Polycotton nefes alır kumaşı ve canlı renkleriyle öne çıkan bu ürün tam bir fiyat/performans ürünü. Defalarca yıkamaya rağmen rengi atmıyor ve kumaş kalitesi bozulmuyor. Yani uzun süre gönül rahatlığıyla kullanılacak şöyle sade bir şeyler arıyorsanız, bu nevresim takımından birkaç tane alsanız iyi olur. Çünkü bu fırsat bir daha gelmez.

Fiyat 599,90 TL. 

Üstelik 2 al 1 öde kampanyası var. Diğer renklerine buradan göz atarak tüm sevdiklerinize bu kaliteli üründen hediye edebilirsiniz.

Ephemeris Çift Kişilik Polycotton Nevresim Takımı

Hepsiburada external

Madame Coco Favor Çift Kişilik Baskılı Nevresim Takımı

Madame Coco Favor Çift Kişilik Baskılı Nevresim Takımı

Madame Coco'da fiyatlar çıldırmış durumda. Tasarım, kalite, renk ve doku bakımından tam anlamıyla mükemmel olan bu nevresim takımı her yatak odasını bambaşka bir hale sokacak kadar güzel.

Her şeyiyle harika olan bu takımda fiyat 2.799,99 TL'den tam 840 TL'ye düşmüş durumda. Şaka gibi. Tükenmeden koşun.

Bu arada markanın diğer ürünlerine buradan bakmayı da unutmayın. Onlarda da dehşet indirimler var.

Madame Coco Favor Çift Kişilik Baskılı Nevresim Takımı

Hepsiburada external
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Bella Maison %100 Pamuk Sevilla King Size Nevresim Takımı

Bella Maison %100 Pamuk Sevilla King Size Nevresim Takımı

Bella Maison'ın İspanyol tasarımından ilham alan %100 pamuklu bu muhteşem nevresim takımı, boho yatak odalarının bayılacağı bir ürün. Kullandığınız anda ürünün farkını anlayacaksınız. Çünkü hem yumuşacık hem de çok kaliteli. 

Sanki yok gibi hissettiren bu doğal içerikli setin fiyatına biz bile inanamadık. 

7.199,99TL yerine 1.728,00 TL! Koşun!

Diğer modeller de burada!

Bella Maison %100 Pamuk Sevilla King Size Nevresim Takımı

Hepsiburada external

Elart Simple Fitted Çift Kişilik Nevresim Takımı 4 Parça Pembe

Elart Simple Fitted Çift Kişilik Nevresim Takımı 4 Parça Pembe

İkili renk tasarımıyla sade ve şık bir ürün arıyorsanız onu sizin için bulduk. Pembe-gri renkli tarafları dilediğiniz gibi kullanmanız mümkün. Yani canınız sıkıldığında yapmanız gereken tek şey nevresimin diğer tarafını çevirmek. Bizce çok avantajlı.

Fiyat 1.798 TL yerine 899 TL. Ek fırsatlar da mevcut.

Diğer ürünlere buradan bakmayı unutmayın. Hepsi harika!

Elart Simple Fitted Çift Kişilik Nevresim Takımı

Hepsiburada external

Varol Lastikli Saten Çizgili Çift Kişilik Nevresim Takım - Yeşil

Varol Lastikli Saten Çizgili Çift Kişilik Nevresim Takım - Yeşil

Lastikli çarşafı ve parlak kumaşıyla gelen Varol marka nevresim seti, yatak odanızın havasını bir anlamda değiştirecek. Zengin koyu yeşil tonuyla ortamı tam anlamıyla lüks hale getirecek.

Fiyatı şu an 1.399 TL yerine 1.049,25 TL ve sepete özel fırsatlar var. 

Buradan diğer renklerine ve markanın modellerine bakmayı da ihmal etmeyin.

Varol Lastikli Saten Çizgili Çift Kişilik Nevresim Takım - Yeşil

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Sarah Anderson Era Tek Kişilik Nevresim Takımı

Sarah Anderson Era Tek Kişilik Nevresim Takımı

Odanızı tek seferde canlandırmak ve renklendirmek için yapacağınız şey çok basit. O da  Sarah Anderson markalı bu kaliteli nevresim takımını almak. Hem desenleri çok güzel hem de renk kalitesi inanılmaz. Üstelik tam teşekküllü bir set.

Fiyat 1.299,00 TL yerine 649,50 TL. Diğer modeller burada!

Sarah Anderson Era Tek Kişilik Nevresim Takımı

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Özdilek Minnie Mouse Happy Tek Kişilik Nevresim Takımı

Özdilek Minnie Mouse Happy Tek Kişilik Nevresim Takımı

Çocukları sevindirecek bir diğer şahane tasarım daha. Pembe Minnie Mouse tasarımıyla tüm kız çocuk odalarının favorisi olmaya en iyi aday, Özdilek'in bu harika nevresim takımı. Lastikli çarşafıyla kullanım rahatlığına da diyecek söz yok.

Fiyat 1.799 TL yerine 1.483,28 TL. 

Bu markada herkese uygun bir ürün var. Diğer modeller için buraya tıklayabilirsiniz.

Özdilek Minnie Mouse Happy Tek Kişilik Nevresim Takımı

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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