Yeni Düzenleme Hayata Geçmeden Alın: Temu’dan Yılbaşı Gecenize Renk Katacak 14 Ürün
Yeni Düzenleme Hayata Geçmeden Alın: Temu’dan Yılbaşı Gecenize Renk Katacak 14 Ürün
Yılbaşı gecenizin atmosferini canlandıracak 14 eşsiz ürün, Temu'dan sizlerle buluşuyor. Yılbaşı temalı masa süslerinden, kurabiye kalıplarına bir çok ürün ile yılbaşı gecenizi daha da özel kılmanın tam zamanı. Bu ürünler, yılbaşı ruhunu evinize taşıyarak, gecenizi unutulmaz bir anıya dönüştürecek!
Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. Mutlu Noeller Masa Koşucusu
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2. Bu set, yılbaşı davetlerinizin olmazsa olmazı!
3. 20 adet/paket Noel Kırmızı Kar Tanesi Peçete
4. 2'li Noel Şarap Bardak Seti
5. 2 adet Noel Ağacı ve Yılbaşı Atıştırmalık Tepsisi
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6. Küçük Yılbaşı Ağacı
7. 50 Parça Şişe Dışı Cam Süsleme Seti
8. Sıcak Beyaz LED Yıldız Ağaç Üstü Süs
9. Kar Beyazı Toplu LED Işıklı Dize, pil ile çalışan pratik yapısıyla evinizin her köşesine zarif bir dokunuş katıyor.
10. 4 adet, Festive Christmas Cookie Plunger Kesicileri
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11. Seramik Noel Mus Kupası
12. 12'li Işıltılı Noel Gözlükleri
13. 24 adet Noel Cupcake Toppers
14. 5/10 Adet Sevimli Karikatür Noel Çorapları
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