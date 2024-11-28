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Yeni Düzenleme Hayata Geçmeden Alın: Temu’dan Yılbaşı Gecenize Renk Katacak 14 Ürün

etiket Yeni Düzenleme Hayata Geçmeden Alın: Temu’dan Yılbaşı Gecenize Renk Katacak 14 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 13:28

Yılbaşı gecenizin atmosferini canlandıracak 14 eşsiz ürün, Temu'dan sizlerle buluşuyor. Yılbaşı temalı masa süslerinden, kurabiye kalıplarına bir çok ürün ile yılbaşı gecenizi daha da özel kılmanın tam zamanı. Bu ürünler, yılbaşı ruhunu evinize taşıyarak, gecenizi unutulmaz bir anıya dönüştürecek!

Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Mutlu Noeller Masa Koşucusu

1. Mutlu Noeller Masa Koşucusu

Bu kar tanesi desenli masa örtüsü, yılbaşı akşamı sofralarınıza hem zarafet hem de yılın en özel gecesine uygun bir atmosfer katacak. Şık tasarımıyla masanızı göz alıcı bir şekilde süslerken, yemek davetlerinizi unutulmaz kılın!

Mutlu Noeller Masa Koşucusu

Temu external

2. Bu set, yılbaşı davetlerinizin olmazsa olmazı!

2. Bu set, yılbaşı davetlerinizin olmazsa olmazı!

4/6 ADET Noel Çatal ve Kaşık Seti, paslanmaz çelikten üretilmiş zarif ve yaratıcı tasarımıyla yılbaşı sofralarınıza şıklık katıyor. Özel desenleri ve kaliteli işçiliği sayesinde misafirlerinize unutulmaz bir sunum yaparken, masanızı adeta bir sanat eserine dönüştürecek. 

4/6 ADET Noel Çatal ve Kaşık Seti

Temu external

3. 20 adet/paket Noel Kırmızı Kar Tanesi Peçete

3. 20 adet/paket Noel Kırmızı Kar Tanesi Peçete

20 adetlik Noel Kırmızı Kar Tanesi Peçeteler, yılbaşı sofranızı şıklıkla tamamlayacak mükemmel bir dokunuş! Zarif kar tanesi desenleri ve canlı kırmızı rengiyle, hem misafirlerinizin gözlerini kamaştıracak hem de masanızın atmosferine yılbaşı ruhunu taşıyacak.

20 adet/paket Noel Kırmızı Kar Tanesi Peçete

Temu external

4. 2'li Noel Şarap Bardak Seti

4. 2'li Noel Şarap Bardak Seti

Yılbaşı temalı şarap kadehleri, özel geceyi daha da şık ve keyifli hale getirecek! Parlak tasarımları ve yılbaşı ruhunu yansıtan detaylarıyla, şarap kadehleriniz yeni yılın başlangıcını kutlamak için harika bir seçim olacak. 🍷🎉

597,99 yerine 291,54 TL.

2'li Noel Şarap Bardak Seti

Temu external

5. 2 adet Noel Ağacı ve Yılbaşı Atıştırmalık Tepsisi

5. 2 adet Noel Ağacı ve Yılbaşı Atıştırmalık Tepsisi

Yılbaşı gecesi, sohbet eşliğinde yapılan atıştırmalık keyfi hepimizin favorisi! İşte bu 2 adet Noel Ağacı ve Yılbaşı Atıştırmalık Tabakları, çam ağacı şekli ve sevimli renkleriyle yılbaşı sofralarınıza neşe katacak. Hem dekoratif hem de kullanışlı olan bu tabaklar, özel gecenizde atıştırmalıklarınızı şık bir şekilde sunmanın en tatlı yolu!

2 adet Noel Ağacı ve Yılbaşı Atıştırmalık Tepsisi

Temu external
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6. Küçük Yılbaşı Ağacı

6. Küçük Yılbaşı Ağacı

Küçük Yılbaşı Ağacı, bu yıl evinizi yeni yıl ruhuyla doldurmak için harika bir seçim! 45 cm’den 120 cm’ye kadar değişen boyut seçenekleriyle, ister küçük bir köşeyi süslemek için, ister göz alıcı bir merkez dekorasyonu yaratmak için ideal.

555,94 yerine 300,51 TL.

Küçük Yılbaşı Ağacı

Temu external

7. 50 Parça Şişe Dışı Cam Süsleme Seti

7. 50 Parça Şişe Dışı Cam Süsleme Seti

Yılbaşı ağacınızı benzersiz bir şekilde süslemek için tasarlanan 50 Parça Süsleme Seti, favoriniz olmaya aday! Çeşitli renk ve şekillerdeki süslerden oluşan bu set, ağacınızı hem şık hem de eğlenceli bir şekilde dekore etmenizi sağlar. Yılbaşı ruhunu evinize taşımak için mükemmel bir seçenek! 🎄✨

633,99 yerine indirimli fiyatıyla 246,17 TL.

50 Parça Şişe Dışı Cam Süsleme Seti

Temu external

8. Sıcak Beyaz LED Yıldız Ağaç Üstü Süs

8. Sıcak Beyaz LED Yıldız Ağaç Üstü Süs

Sıcak Beyaz LED Yıldız Ağaç Üstü Süs, yılbaşı ağacınızın zirvesine şıklık katan harika bir detay! Yeni yıl ruhunu parıldayan bir dokunuşla kutlamak isteyenler için ideal bir seçim! 🌟🎄

Sıcak Beyaz LED Yıldız Ağaç Üstü Süs

Temu external

9. Kar Beyazı Toplu LED Işıklı Dize, pil ile çalışan pratik yapısıyla evinizin her köşesine zarif bir dokunuş katıyor.

9. Kar Beyazı Toplu LED Işıklı Dize, pil ile çalışan pratik yapısıyla evinizin her köşesine zarif bir dokunuş katıyor.

İster yılbaşı ağacınızı süsleyin, ister pencere kenarınıza yerleştirin; bu ışıklar her ortamı sıcacık ve büyüleyici bir atmosfere dönüştürmek için ideal! ✨🎄

Kullanıcı yorumu;

Bunlar sevimli ve oldukça parlak bir ışık seti!

Kar Beyazı Toplu LED Işık

Temu external

10. 4 adet, Festive Christmas Cookie Plunger Kesicileri

10. 4 adet, Festive Christmas Cookie Plunger Kesicileri

Bu Eğlenceli Pişirme Kalıpları, yılbaşı konseptine uygun lezzetli kurabiyeler hazırlamanız için mükemmel bir seçenek!

İndirimli fiyatıyla 71,83 TL.

4 adet, Festive Christmas Cookie Plunger Kesicileri

Temu external
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11. Seramik Noel Mus Kupası

11. Seramik Noel Mus Kupası

Sıcak cikolatanızı içerken, bu kupanın sıcaklığı ve Noel temalı tasarımı, yılbaşı gecesinin büyüsünü daha da artıracaktır. 

Kullanıcı yorumu;

Güzel işçilik, mavi aldım. Taşıma sırasında çok iyi korunan bir fincan.

Seramik Noel Mus Kupası

Temu external

12. 12'li Işıltılı Noel Gözlükleri

12. 12'li Işıltılı Noel Gözlükleri

12'li ışıltılı Noel gözlükleri, yılbaşı gecenizde arkadaşlarınızla eğlenceli ve unutulmaz fotoğraflar çekmek için mükemmel bir aksesuar! Işıltılı ve renkli tasarımlarıyla yılbaşı atmosferine neşe katacak, herkesin dikkatini çekecek.

12'li Işıltılı Noel Gözlükleri, Etkinlik Aksesuarları

Temu external

13. 24 adet Noel Cupcake Toppers

13. 24 adet Noel Cupcake Toppers

Sandviçlerinizden tatlılarınıza kadar her türlü ikramınızı şık bir şekilde süslemek için bu kürdan şeklindeki süsler mükemmel bir tercih!

İndirimli fiyatıyla 83,52 TL.

24 adet Noel Cupcake Toppers

Temu external

14. 5/10 Adet Sevimli Karikatür Noel Çorapları

14. 5/10 Adet Sevimli Karikatür Noel Çorapları

Yılbaşı, sevdiklerimizle bir arada olma, hediyeleşme ve neşe dolu anılar biriktirme zamanıdır. Bu özel geceyi daha da özel hale getirmek için sevimli karikatür Noel çorapları ideal bir hediye seçeneği olabilir.

5/10 Adet Sevimli Karikatür Noel Çorapları

Temu external

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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