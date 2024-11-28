Ağaç Süslemek ve Sofra Hazırlamak İçin Temu'dan Alabileceğiniz Ürünler
Bir yılbaşını unutulmaz kılmak için ev dekorasyonuna özen göstermek büyük önem taşır. Ağaç süslemek ve sofra hazırlamak, yılbaşı ruhunu evinize yansıtmanın en keyifli yollarındandır. Temu, yılbaşı hazırlıklarınızı kolaylaştıracak ve sofralarınıza, ağaçlarınıza neşeli bir hava katacak birbirinden şık ve kullanışlı ürünler sunuyor. Kar tanesi ışıklarından klasik Noel toplarına, akrilik kardan adam süslerinden Noel desenli peçeteler ve servis altlıklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile yılbaşı dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kar Tanesi Dekoratif LED Işık Dizileri
Elektrik Gerektirmeyen Renkli Simli Yıldızlar
Rustik Ahşap Noel Süsleri
Noel Figürlü LED Işık Dizisi
Klasik Noel Topu
Noel Ağacı Desenli Kırmızı Runner
Akrilik Kardan Adam Süsleri
Noel LED Mum Işığı
Noel Desenli Servis Altlığı
Kırmızı Kar Tanesi Noel Peçeteleri
Noel Paslanmaz Çelik Kaşık Seti
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