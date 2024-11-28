onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Ağaç Süslemek ve Sofra Hazırlamak İçin Temu'dan Alabileceğiniz Ürünler

etiket Ağaç Süslemek ve Sofra Hazırlamak İçin Temu'dan Alabileceğiniz Ürünler

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 23:02

Bir yılbaşını unutulmaz kılmak için ev dekorasyonuna özen göstermek büyük önem taşır. Ağaç süslemek ve sofra hazırlamak, yılbaşı ruhunu evinize yansıtmanın en keyifli yollarındandır. Temu, yılbaşı hazırlıklarınızı kolaylaştıracak ve sofralarınıza, ağaçlarınıza neşeli bir hava katacak birbirinden şık ve kullanışlı ürünler sunuyor. Kar tanesi ışıklarından klasik Noel toplarına, akrilik kardan adam süslerinden Noel desenli peçeteler ve servis altlıklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile yılbaşı dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kar Tanesi Dekoratif LED Işık Dizileri

Kar Tanesi Dekoratif LED Işık Dizileri

Kış aylarının büyüsünü evinize taşımak için Kar Tanesi Dekoratif LED Işık Dizileri, harika bir tercih olacaktır. Yılbaşı ağacınıza asabileceğiniz bu ışıklar, zarif kar tanesi desenleriyle tüm özel günlerde kullanılabilir.Bu ürünle kış akşamlarınızı aydınlatırken aynı zamanda romantik bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Ürün linki burada.

Ürüne Git external

Elektrik Gerektirmeyen Renkli Simli Yıldızlar

Elektrik Gerektirmeyen Renkli Simli Yıldızlar

Yılbaşı ağacınızın dallarında parıldayan renkli yıldızlar simli yüzeyi ile ışığın yansımasını mükemmel şekilde dağıtarak mekânınıza zarif bir ışıltı ekler. Yıldızların enerjik renkleri, kışın soğuk havasına neşeli bir dokunuş getirir.Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Ürüne Git external

Rustik Ahşap Noel Süsleri

Rustik Ahşap Noel Süsleri

Geleneksel yılbaşı süslemelerine modern bir yorum getiren bu ahşap figürler, hem ağacınızda hem sofranızda hem de hediye paketlerinizde kullanıldığında  zarif ve şık detaylar sunar. Link burada.

Ürüne Git external

Noel Figürlü LED Işık Dizisi

Noel Figürlü LED Işık Dizisi

Bu şık ışık dizisi, klasik yılbaşı figürlerinin (çam ağaçları, kardan adamlar, hediye kutuları, geyikler ve yıldızlar) LED ışıklarla birleştirilmesi ile oluşmuştur. Yılbaşı ağacınızda harika bir ışıltı yaratır. Satın almak için buraya tıklayınız.

Ürüne Git external

Klasik Noel Topu

Klasik Noel Topu

Noel dekorasyonunun vazgeçilmezi Klasik Noel Topu, her yılbaşı sezonunda ağacınızı süslemenin en geleneksel ve zarif yoludur. Parlak renkleri ve şık tasarımı ile bu toplar, yılbaşı ağacınıza ışıltı ve neşe katacak. Link için buraya tıktık.

Ürüne Git external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Noel Ağacı Desenli Kırmızı Runner

Noel Ağacı Desenli Kırmızı Runner

Yılbaşı akşamı için keyifli, eğlenceli ve şık bir masa hazırlamak isteyenler... Masanızın şık görünümü için kırmızı renkteki Noel ağacı desenli bu runner aradığınız ürün olabilir. Detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

Ürüne Git external

Akrilik Kardan Adam Süsleri

Akrilik Kardan Adam Süsleri

Hem şık hem de eğlenceli kardan adam süsleri, yılbaşı ağacı dekorasyonunun vazgeçilmez parçalarından biri. Hem yetişkinleri hem de çocukların hoşuna giden bu eğlenceli süsleri sattın almak için buraya tıklayınız.

Ürüne Git external

Noel LED Mum Işığı

Noel LED Mum Işığı

Hem yılbaşı sofranızda hem de yılbaşı ağacınızın etrafında kullanabileceğiniz Noel desenli led mumlar yılbaşı akşamınızı renklendirmek için alınabilecek dekoratif ürünler arasında. Detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

Ürüne Git external

Noel Desenli Servis Altlığı

Noel Desenli Servis Altlığı

Yılbaşı akşamında sevdiklerinizle birlikte sıcak yemeklerinizi keyifle yerken şıklığıyla göz dolduracak bir masa arayanlar bu şık servis altlıklarını tüm özel davetlerinizde kullanabilirsiniz.Linki burada.

Ürüne Git external

Kırmızı Kar Tanesi Noel Peçeteleri

Kırmızı Kar Tanesi Noel Peçeteleri

Tüm servislerinizde kullanabileceğiniz kar tanesi desenli bu peçeteler kurtarıcı ürününüz olurken şıklığınızı da tamamlar. Linki burada.

Ürüne Git external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Noel Paslanmaz Çelik Kaşık Seti

Noel Paslanmaz Çelik Kaşık Seti

Paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü ve sağlam olan bu set, yılbaşı akşamlarınızda misafirlerinize hem estetik hem de kaliteli bir deneyim sunar. Setin tasarımında yer alan ince detaylar, Noel ruhunu sofranıza taşırken, aynı zamanda modern bir zarafet katar. Linki burada

Ürüne Git external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın