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Kullananların Önerdiği En Beğenilen Tencere Seti Tavsiyeleri

etiket Kullananların Önerdiği En Beğenilen Tencere Seti Tavsiyeleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.12.2024 - 17:41

Mutfakta geçirdiğimiz zamanın kalitesini artırmak ve yemeklerimizin lezzetini maksimuma çıkarmak için doğru tencere setini seçmek önemlidir. Bu nedenle hazırladığımız bu içerikte, tencere seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve piyasadaki en iyi tencere setlerini sizin için derledik. 'En kaliteli tencere nedir?' sorusuna cevap bulacağınız bu içeriğimizde paslanmaz çelik, dökme demir veya seramikten yapılmış en iyi tencere markalarını aşağıda bulabilirsiniz. İster bir profesyonel aşçı olun, ister yeni başlayan bir ev sahibi, bu yazıda ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir tencere seti aşağıda sizi bekliyor.

Bu içerik, 05.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik, marka iş birliği içeriyor.'

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Karaca Tencere Seti

Karaca Tencere Seti

En iyi tencere markası yorumlarında karşımıza çıkan Karaca Şile Çelik Tencere Seti, en çok tercih edilen çelik tencere setleri arasında yer alıyor. İndüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanımı uygun.

8 parçadan oluşan bu setin içeriği;

  • 14 cm Sütlük 

  • 1,2 Litre 18 cm Tencere 

  • 2 Litre 22 cm Tencere 

  • 3,7 Litre 24 cm Karnıyarık Tencere 

  • 3 Litre 24 cm Tava

 Linki burada.

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Karaca Granit Tencere Seti

Karaca Granit Tencere Seti

Granit tencere seti ne alsam diye düşünenlerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan Karaca Gris Biogranit 7 Parça Tencere Seti, maksimum yanmaz yapışmazlık sağlayan iç kaplaması ile öne çıkıyor.

  • Kullanımı kolay kulplar

  • Maksimum zaman ve enerji tasarrufu

  • Leke tutmayan dış yüzey 

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir fakat yanmaz yapışmazlık özelliğinin uzun yıllar boyunca korunması için elde yıkanması tavsiye ediliyor

  • Granit görünümlü iç ve dış kaplama

  • İndüksiyonlu ocaklarda kullanımı uygun değil

Linki burada.

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Korkmaz Tencere Seti

Korkmaz Tencere Seti

İndüksiyon dahil her türlü ocak üzerinde en yüksek ısı transferi sağlayan Solar Base taban sistemine sahip Korkmaz Tencere Seti, maksimum zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.8 parçadan oluşan Perla Tencere Seti;

  • 8 Parça Perla Tencere Seti

  • 3 Parça Provita Cezve Takımı

  • 3 Parça Provita Maxi Çaydanlık Takımı

  • Tencere Ölçüleri: 16x9 cm / 1,8 lt 20x11 cm / 3,5 lt 24x12 cm / 5,5 lt 24x6.5 cm / 3,0 lt

  • Cezve Ölçüleri: 3-4-5 Fincan

  • Çaydanlık ölçüleri: 1,1 lt. / 2 lt 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Çok araştırdığım ve herkesin önerdiği bi tencere setiydi sonunda aldım indirimde yakaladım iyi ki de almışım çok beğendim çeyizime kaldırıyorum tereddütsüz alabilirsiniz :) 

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Tefal Tencere Seti

Tefal Tencere Seti

Tefal ingenio 6X, pratik kullanımı ve yer kaplamayan tasarımıyla tencere seti arayışında olan herkesin dikkatini çeken ürünlerden biri. 

İdeal saklama kolaylığı, tüm ocaklarda kullanabilme özelliğiyle öne çıkan bu set, yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü performans sağlamak için üstün kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Ömürlük bir set arıyorsanız kesinlikle bunu almalısınız. Set boyutları çekirdek aileler için ideal. 

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Tefal Ingenio 6x

Tefal Ingenio 6x

En çok tercih edilen Tefal Ingenio 6x Tencere Setinin içeriği;

12 Parça Set: 26/28 cm tava, 28 cm wok tava, 24 cm kısa tencere, 22 cm derin tencere, 2 adet çıkarılabilir sap, 22/24 cm plastik kapak, 22/24/28 cm cam kapak.

Özellikleri;

  • Tavanın ideal başlangıç sıcaklığına ulaştığında tamamen kırmızıya dönmesini sağlayan geliştirilmiş Thermo-Signal™ teknolojisi

  • 10 kg'a kadar ağırlığı kaldırabilen çıkarılabilir sap

  • İndüksiyon dahil tüm ocaklarla uyumluluk

Linki burada.

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Emsan Tencere Seti

Emsan Tencere Seti

Toksik madde içermeyen malzemesi, yapışmaz yüzeyi ve kolay temizlenebilmesi özellikleriyle öne çıkan Emsan Swiss Crystal 7 Parça Tencere Seti, indüksiyon hariç tüm ocaklar için uygundur.

20 cm derin tencere: 2,4 litre

24 cm derin tencere: 4,1 litre

26 cm tava: 1,9 litre

26 cm karnıyarık tenceresi: 3,1 litre

26 cm karnıyarık tenceresinin kapağı, tava ile uyumludur.

Link burada.

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Neoflam Tencere Seti

Neoflam Tencere Seti

En beğenilen tencere setlerinden biri olan Neoflam Tencere Seti, şık görünümü ve pratik kullanımıyla kullanıcıların önerileri arasında yer alıyor. Setin içeriğine gelecek olursak;

  • 16 cm sos tenceresi

  • 20 cm tencere

  • 24 cm sığ tencere

  • 28 cm sığ tencere

  • 28 cm tava

  • 20 cm cam kapak

  • 24 cm cam kapak

  • 28 cm cam kapak

  • Tutamak

  • 20 cm plastik kapak

  • 24 cm plastik kapak

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Ürün beklediğim gibi çıkmadı. Artıları olduğu kadar eksileri de var. Bana göre eksiler; kapaklarının kenarlarının plastik olması. Sıcakta koku yapıyor. Kırmızı biber kaynattım ve sararma oldu kapak ve kulpta. Açık renk olmasının kötü tarafı maalesef. İç kaplamadı güzel yapışma yapmıyor. Yıkaması pratik. Görünüşe aldanıp açık renk tercih ederken iyi düşünün. Sonuçta kullanmak için alınıyor. Sararmanın önüne geçilmesi zor. salçalı yemekte yapılacak. Ne kadar dikkat edilse de önüne geçilemez. Umarım faydalı olmuştur yorumum.

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Jumbo Tencere Seti

Jumbo Tencere Seti

Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun paslanmaz çelik malzemeye sahip olan Jumbo Tencere Seti, indüksiyon ocak dahil tüm ocaklarda kullanıma uygun.

Setin içeriği;

  • 1 Adet Büyük Tencere- 4,5 lt

  • 1 Adet Orta Tencere - 2,5 lt

  • 1 Adet Pilav Tenceresi - 2,2 lt

  • 1 Adet Küçük Tencere - 1,4 lt

  • 4 Adet Tencere Kapağı

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Didikledim hata aradım sorun var mı diye baktım yok sadelik sağlamlık Jumbo Kalitesi altında ürün hızlı ve kusursuz teslim edildi memnunum Alın tavsiye ederim.

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Döküm Tencere Seti

Döküm Tencere Seti

En sağlıklı tencere takımı hangisi sorusunda öne çıkan ürünlerden biri olan döküm tencereler, kullananların yorumuna göre lezzetli yemek deneyimi sunuyor. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Malzeme kalitesi bi harika. Yemekler bununla çok güzel pişiyor ve lezzetine katkısı olduğu aşikar. Kesinlikle öneriyorum.

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Zwilling Tencere Seti

Zwilling Tencere Seti

Zwilling Flow serisi beş parçadan oluşuyor. İçerisinde dört adet cam kapaklı tencere ve bir adet kapaksız sos tenceresi bulunuyor.18/10 paslanmaz çelik malzemesinin yanı sıra ısıyı en iyi şekilde dağıtan SIGMA Classic tabana sahip.

Setin içeriği;

  • 24 cm Derin Tencere  6 lt  

  • 20 cm Derin Tencere 3,5 lt  

  • 20 cm Sığ Tencere 3 lt 

  • 16 cm Derin Tencere 2 lt 

  • Kapaksız 16 cm Sos Tenceresi 1,5 lt

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Çok kaliteli ömürlük ürün şaşırtıcı şekilde hafif kulplar falan çok kibar paketleme çok güzel kesinlikle tavsiye ederim.

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Fissler Tencere Seti

Fissler Tencere Seti

En iyi tencere markası yorumlarında sıklıkla bahsedilenlerden biri olan Fissler sadece düdüklü tenceresi ile değil çelik tencere setiyle de kullanıcıların beğenilerini kazanmış durumda.

Linki burada.

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Emsan Granit Tencere Seti

Emsan Granit Tencere Seti

Granit tencere arayışında olanların tercih ettiği setlerden biri olan Emsan Granit Tencere Seti, 13 parçalık geniş bir seçenek sunuyor.

Set İçeriği;

  • 22 cm Tencere (Derin) (3 Litre) 

  • 26 cm Karnıyarık Tencere (2.9 Litre)

  • 26 cm Tava (1.9 Litre)

  • 18 cm Sahan 

  • 18 cm Sütlük (1,7 Litre)

5 Adet Servis Seti

  • 1 Adet Kevgir

  • 1 Adet Kepçe

  • 1 Adet Kaşık

  • 1 Adet Makarna Kaşığı

  • 1 Adet Spatula

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Sağlam ve eksiksiz geldi. Ürünler harika kaliteli ayrıca tencere kapakları tavalara ve süt tenceresinede uyumlu en çok bu hoşuma gitti. Büyüklük ise çekirdek aile için gayet yeterli hemde çok yer kaplamıyor mutfak dolabında. Kesinlikle tavsiye ederim. 

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Aryıldız Tencere Seti

Aryıldız Tencere Seti

Temperli cam kapaklara sahip olan Aryıldız Tencere Seti, indüksiyonlu ocaklarda da kullanılabiliyor.

Setin içeriği;

  • 24x12 Cm (5,2 lt) Derin Tencere

  • 22x10 Cm (3,5 lt) Derin Tencere

  • 20x10 Cm (3,0 lt) Derin Tencere

  • 24x6 Cm (2,5 lt) Pilav Tenceresi

  • 4 Adet Kapak

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Çeliği son derece kaliteli. İndüksiyon ocaklara uyumlu tabanı bulunuyor. Tek üzüldüğüm süzgeç kapak hepsinde yok, sadece en büyük tencerede var. Tencere iç duvarında ölçü gösteren işaretleri de ayrıca güzel. Kulplar da plastik olmadığı için fırına da girebilir. Fiyatının hakkını veriyor. 

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Schafer Tencere Seti

Schafer Tencere Seti

Her türlü ocakta kullanabileceğiniz, 18/10 Krom Nikel paslanmaz çelikten üretilmiş Schafer Vals 8 Parça Tencere Seti, cam kapakları ve metal kulplarının yanı sıra ısıyı ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayan kapsül tabana sahip.

  • 16 Cm Derin Tencere + Kapak

  • 20 Cm Derin Tencere + Kapak

  • 24 Cm Derin Tencere + Kapak

  • 24 Cm Basık Tencere + Kapak

Linki burada.

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Thermoad Tencere Seti

Thermoad Tencere Seti

Uzun süreli sıcaklık koruma, eşit ısı dağılımı sayesinde lezzetli yemekler yapmanızı sağlayan Thermoad Tencere Seti, PFOA ve PFAS içermeyen özel granit kaplamasıyla öne çıkıyor.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Duruşu, derinliği, boyutu bence çok iyi ve yeterli. Çok güzel paketlenmişti. En büyük tencerenin yani karnıyarık tenceresinin kapağı tavaya da oluyor onda bile yemek pişer. Tava da büyük çok beğendim.Ağır değiller tabiî ki ama fiyatına göre bence harikalar. Granit kaplama olduğu için elde yıkamanızı tavsiye ederim uzun ömürlü olması için. Zaten kutusunda da yazıyor bu. Ben aynı markanın sahan setini de almıştım takım olmuş oldu. Fotoğraf da tam belli olmuyor ama derinlikleri gayet iyi.

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WMF Tencere Seti

WMF Tencere Seti

Cromargan 18/10 paslanmaz çelikten yapılmış, cilasız ve parlak bir yapıya sahip olan WMF Tencere Seti, 250°C'ye kadar fırın kullanımına uygun olup, kapakla birlikte 180°C'ye kadar dayanıklıdır. 

Bulaşık makinesinde kolaylıkla temizlenebilir ve paslanmaz özelliğiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Standart ocak türlerinin tamamında rahatlıkla kullanılabilen bu tencere, perçinlenmiş sapları sayesinde güvenli bir tutuş imkanı sunuyor ve pişirme esnasında ısınmıyor. Ayrıca, taban yapısının eşit ve uzun süreli ısı depolama özelliği, hem enerji hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

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Taç Tencere Seti

Taç Tencere Seti

El yakmayan bakalit kulplara sahip olan Taç Tencere Seti, indüksiyon hariç tüm ocaklarda kullanılabiliyor.

Setin içeriği;

  • 20 cm Derin Tencere (2,3 Litre) 

  • 24 cm Derin Tencere (3,9 Litre) 

  • 26 cm Basık Tencere (3,1 Litre) 

  • 26 cm Tava

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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