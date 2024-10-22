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2024 ’ün Çok Satan Kitapları

etiket 2024 ’ün Çok Satan Kitapları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.10.2024 - 14:03

2024 yılında raflarda yerini alan ve okuyucuların büyük ilgisini çeken birçok kitap bulunuyor. Bu kitaplar arasında öne çıkanlar, Türkiye'de en çok okunan kitaplardan sizin için öne çıkanlarını bir araya getirdik. Yaratıcı kurguları, sürükleyici hikayeleri ve etkileyici karakterleri ile bu kitaplar, 2024'ün en çok okunan kitapları arasında olmayı başarmış. Siz de benim gibi ''Hangi tür kitaplar daha çok okunuyor?'' diye merak ediyorsanız Türkiye'de satış rekoru kıran kitapları aşağıda inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 21.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Jean Christophe Grange Kızıl Karma

Jean Christophe Grange Kızıl Karma

Jean-Christophe Grange, cinayetlerin peşinde koşarken kendi kaderlerini de değiştiren üç çarpıcı karakter ve hiç düşmeyen bir tempoyla, bir kez daha kötülüğün sınırlarını araştırdığı Kızıl Karma kitabıyla ilgili bir kullanıcı yorumu:

  • Ölü Ruhlar Ormanında kendini tekrarlamıştı Mermer Adam ve Kızıl Karma ile kendini tekrar buldu. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Matt Haig Rahatlama Kitabı Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Matt Haig Rahatlama Kitabı Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Linki burada.

Öncelikle kitap sapasağlam gelmişti. Kitap da çok güzel. Kitabı aldığımda çok kötü günlerden geçiyordum ve bu kitabı bazen bazı sayfalara tekrar döne döne okudum. Sakinleştirdi ve ruhumu dinlendirdi. Alabilirsiniz.

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Pierre Franckh Rezonans Kanunu

Pierre Franckh Rezonans Kanunu

Çok satan kitaplar arasında uzun bir süre ilk sıralardaki yerini koruyan Pierre Franckh yazarına ait Rezonans Kanunu, arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

İnsanın ufkunu açıyor bakış açısını genişletiyor. Yöntemler işe yarar yaramaz tartışılır. Tavsiye ediyorum.

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Sally Rooney Normal İnsanlar

Sally Rooney Normal İnsanlar

The New York Times çok satan kitaplardan biri olan Normal İnsanlar; arkadaşlık, karşılıklı çekim ve aşk üzerine bir romandır. 

Linki burada.

Çok satmasının hakkını veren bir kitap. Okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Zaten dizisi de çıktı. Diziyi de izledim. Harikulade.

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Doğan Cüceloğlu Başarıya Götüren Aile

Doğan Cüceloğlu Başarıya Götüren Aile

Doğan Cüceloğlu Başarıya Götüren Aile kitabı için 'Bu kitabı, çocuğunun sınavda başarılı olmasını isteyen ama 'Çok çalış oğlum/kızım!' demenin ya da tüm maddi olanakları seferber etmenin ötesinde elinden başka bir şey gelmediğini düşünen anne-babalar için yazdım.' demiştir. 

Linki burada.

Doğan hoca mükemmel bir yaklaşım sergiliyor ve bilinç oluşmasına fayda sağlıyor.

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Robert Kiyosaki Zengin Baba Yoksul Baba

Robert Kiyosaki Zengin Baba Yoksul Baba

Tüm zamanların en çok satan kişisel finans kitabı olan Zengin Baba Yoksul Baba kitabı, finansal okuryazarlığın, finansal bağımsızlığın ve varlıklara yatırım yaparak , gayrimenkul yatırımı yaparak, iş kurma ve sahip olma yoluyla servet oluşturmanın ve kişinin finansal zekasını artırmanın önemini savunuyor.

Linki burada.

Şimdiye kadar daha önce para yönetimi ile ilgili bir şey yapmıyormuşum dedirten kitap. herkes okumalı.

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Hwang Bo-reum Hyunam-Dong Kitabevi

Hwang Bo-reum Hyunam-Dong Kitabevi

Hyunam-Dong Kitabevi, huzuru ve güven duygusunu yakalamanızı sağlayarak, size kitapların iyileştirici gücünü hatırlatacak yürek ısıtan bir hikâye olarak öne çıkıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Bitirene kadar bırakmadığım, diğer sayfada nasıl bir tecrübesini daha aktaracak diye beklediğim kitap. Bir kitabevini ayakta tutmak olarak görünsede, sevdiğim tarafı içindeki bocalamayı tecrübeyi mantıksal olarak aktarmış olmasıydı. Beş yıldızı hak ediyor.

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Matt Haig Gece Yarısı Kütüphanesi

Matt Haig Gece Yarısı Kütüphanesi

42 dile çevrilen uluslararası çok satan Gece Yarısı Kütüphanesi, 2020 Goodreads yılın en iyi romanı seçilmiş.

''Farklı kariyerler, farklı eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip gelen Nora'nın aklı sorularla doluyor. Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli? Yanlış giden her detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz? Hayatı yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi?''

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkanına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

Linki burada.

Okuyan birçok kişinin hayatına bakış açısını değiştirebilecek bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum, iyi okumalar.

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Sally Rooney İntermezzo

Sally Rooney İntermezzo

İki kardeş ve onların sevgililerini konu alan İntermezzo, keder ve yaş farkı ilişkileriyle ilgili temaları araştıran bir kitap. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Adeta çok iyi bir film izliyorsunuz. Her karakter ayrı ayrı çok iyi. Çok sürükleyici.

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David Burns İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Tedavisi

David Burns İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Tedavisi

'İyi Hissetmek'te, psikiyatrist David Burns, duygularınızı harekete geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş teknikler sunuyor.

Linki burada.

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Büyük Sorular Kitabım

Büyük Sorular Kitabım

''Resimli sorular, resimli yanıtlar! Büyük Sorular Kitabım, 8 konuya ayrılmış resimli sorular ve bunların resimli yanıtlarıyla, okuma serüveninde emeklemeye başlayan meraklılara hem bilgilenecekleri hem eğlenecekleri rengarenk görsel bir şölen sunuyor. Sorulara ve yanıtlarına eşlik eden 150’yi aşkın sevimli resim miniklerin çevresindeki kimi nesneleri hem tanımasına hem de adlandırmasına yardım edecek…''

Linki burada.

Kalın, renkli ve bebeğimle bakarken ilgisini çekiyor, tekrarlayan şekilde kullanılabilir anaokulu zamanına kadar.

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