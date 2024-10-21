Black Friday İndirimine Girer Girmez Yapışalım Diye Beklediğimiz 11 Ürün
Black Friday İndirimine Girer Girmez Yapışalım Diye Beklediğimiz 11 Ürün
Black Friday indirimlerine adeta kapıda bekleyerek gireceğimiz ve hemen sahip olmak için can attığımız 11 ürünü sizler için derledik. İndirim dönemine girdiğimiz anda elimizde olmasını dört gözle beklediğimiz, bizi heyecanlandıran o ürünler aşağıda sizi bekliyor.
Bu içerik 17.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. Kahve tutkunlarının tercihi: Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
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2. Kalite ve konforu bir arada sunan: Columbia Powder Lite Erkek Mont
3. Ütü yapmayı sevdiren: Philips Azur DST8050/20 Buharlı Ütü
4. Kamp ve pikniklerin vazgeçilmezi: Stanley Klasik Vakumlu Termos
5. İndirime girse de alsak dediğimiz o bot👇🏾
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6. Aktif koşular veya spontane maceralar için kalitenin adı: Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı
7. Kendinize alacağınız en güzel ürünlerden biri: ROBOROCK S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge
8. Temizlik yaparken işinizi kolaylaştıracak: PHILIPS XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge
9. Evde kişisel bakım rahatlığı sunan: Braun Silk Expert Pro 5 PL5154
10. Spora ve sağlık yaşama adım atmanızı sağlayacak: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı
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11. Beylerin indirime girse de alsak dediği tek şey: Playstation 5 Oyun Konsolu
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