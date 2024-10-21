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Black Friday İndirimine Girer Girmez Yapışalım Diye Beklediğimiz 11 Ürün

etiket Black Friday İndirimine Girer Girmez Yapışalım Diye Beklediğimiz 11 Ürün

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.10.2024 - 10:31

Black Friday indirimlerine adeta kapıda bekleyerek gireceğimiz ve hemen sahip olmak için can attığımız 11 ürünü sizler için derledik. İndirim dönemine girdiğimiz anda elimizde olmasını dört gözle beklediğimiz, bizi heyecanlandıran o ürünler aşağıda sizi bekliyor.

Bu içerik 17.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Kahve tutkunlarının tercihi: Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

1. Kahve tutkunlarının tercihi: Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Güne kahvesiz başlayamayan herkesin evine almak istediği ilk ürünlerden biri olan Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, Black Friday indirimlerinde alınacaklar listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Burada

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2. Kalite ve konforu bir arada sunan: Columbia Powder Lite Erkek Mont

2. Kalite ve konforu bir arada sunan: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Giyim konusunda kaliteden ödün vermek istemeyenlerin kış aylarında tercih etmeyi düşündüğü markalardan biri olan Columbia, sadece montlarıyla değil tüm ürünleriyle indirime girse de alsak diyeceği bir marka. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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3. Ütü yapmayı sevdiren: Philips Azur DST8050/20 Buharlı Ütü

3. Ütü yapmayı sevdiren: Philips Azur DST8050/20 Buharlı Ütü

Çeyiz alışverişi için büyük indirimi bekliyorsanız indirime girer girmez alacağınız ürünlerden biri Philips Azur DST8050/20 Buharlı Ütü olacak. 

260g turbo buhar ve 3000 W gücüyle anında ütülemeye başlayabilir, güçlü sürekli buhar ile mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Burada.

Kullanımı ve buhar basıncı çok iyi. Kumaş üzerinde baskı oluşturmadan ütüleme yapabilirsiniz.

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4. Kamp ve pikniklerin vazgeçilmezi: Stanley Klasik Vakumlu Termos

4. Kamp ve pikniklerin vazgeçilmezi: Stanley Klasik Vakumlu Termos

Kamplarda, sahilde ya da uzun yolculuklarda içeceklerinizi saatlerce soğuk/sıcak tutan 1,9 litrelik bu termos, indirim döneminde sepetinize atmanız gereken ürünlerden biri. 

Burada.

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5. İndirime girse de alsak dediğimiz o bot👇🏾

5. İndirime girse de alsak dediğimiz o bot👇🏾

İndirimde sepetinize atacağınız ilk ürünlerden biri UGG bot ise hemen sizi buraya alalım.

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6. Aktif koşular veya spontane maceralar için kalitenin adı: Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı

6. Aktif koşular veya spontane maceralar için kalitenin adı: Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı

İndirimde kendinize alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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7. Kendinize alacağınız en güzel ürünlerden biri: ROBOROCK S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge

7. Kendinize alacağınız en güzel ürünlerden biri: ROBOROCK S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge

Bu robot süpürge ile artık temizlik yapmak dert olmaktan çıkıyor. Hepsi bir arada istasyon sistemi ile robot işini bitirdiğinde sizin temizlemenize gerek kalmadan kendi kendine paspas yıkama, kurutma ve toz haznesini boşaltma yapıyor.

Burada.

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8. Temizlik yaparken işinizi kolaylaştıracak: PHILIPS XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

8. Temizlik yaparken işinizi kolaylaştıracak: PHILIPS XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Tek seferde hem ıslak hem kuru temizlik yapma imkanı sunan bu ürün benim de indirimde alınacaklar listemde yer alıyor. 

Linki burada.

Ürün gerçekten fiyatına göre üstün performans veriyor. Muhteşem bir çekim kuvveti var. Şarjı uzun süre bitmiyor. Alırken tereddüt etmiştim ama aldıktan sonra anladım ki iyi ki bunu almışım. Alternatif dikey süpürge iki katı fiyatında ve aynı performansı veriyor.

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9. Evde kişisel bakım rahatlığı sunan: Braun Silk Expert Pro 5 PL5154

9. Evde kişisel bakım rahatlığı sunan: Braun Silk Expert Pro 5 PL5154

En çok tercih edilen IPL ürünlerinden biri olan Braun Silk Expert Pro 5 ile güzellik salonlarına gitmeye zamanı olmayanlar için indirimde sepete eklemelik bir ürün. 

Burada.

Şunu belirtmek isterim ki piyasadaki en iyi IPL. Çok hızlı, kablolu kullanım ile şarj sorunu yaşamadan kısa sürede uygulama yapabiliyorsunuz. Güç ayarı, sensör algısı oldukça başarılı. şekli, tasarımı uygulamada kolaylık sağlıyor. 2 seansta ciddi etkisini gözlemledik. Güvenle tercih edebilirsiniz.

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10. Spora ve sağlık yaşama adım atmanızı sağlayacak: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

10. Spora ve sağlık yaşama adım atmanızı sağlayacak: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

  • 16 kişilik hafıza 

  • Vücut ağırlığı, kemik kütlesi, vücut suyu, kas kütlesi, temel metabolizma, yağ oranı, viseral yağ seviyesi gibi verileri ölçme

  • Kişiye özel ipucu ve sağlıklı yaşam tüyoları verme

  • 150 kg'a kadar kullanım kapasitesi bulunuyor.

İndirimde sepete atmalık ürünlerden biri. 

Linki burada.

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11. Beylerin indirime girse de alsak dediği tek şey: Playstation 5 Oyun Konsolu

11. Beylerin indirime girse de alsak dediği tek şey: Playstation 5 Oyun Konsolu

Sevdiğinize ya da kendinize indirimden alabileceğiniz, paketi geldiğinde çocuk gibi sevinçle açacağınız ürünlerden biri. 

Linki burada.

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