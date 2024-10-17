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2024’ün En Çok Satan Şarjlı Dikey Süpürgeleri

etiket 2024’ün En Çok Satan Şarjlı Dikey Süpürgeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 12:20

2024 yılına damgasını vuran, en iyi şarjlı dikey süpürgeleri sizler için bir araya getirdik. Bu süpürgeler, etkileyici emiş güçleri ve uzun süreli şarj kapasiteleri sayesinde evinizin her bir noktasını mükemmel bir şekilde temizlemek için ideal seçenekler olacak. Üstün teknolojileri ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çeken bu süpürgeler, temizlik deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacaklar. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Aqua Trio 9000, tek bir cihazla kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor.

Aqua Trio 9000, tek bir cihazla kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor.

Islak süpürme yeteneği sayesinde, sert zeminler üzerindeki toz, kir, leke ve sıvıları tek bir hamlede süpürüp temizleyebilir. Ayrıca, halılar, kilimler ve yumuşak zeminler için özel bir süpürme ayarı da bulunmakta. 

Bu cihaz, 45 dakika boyunca kesintisiz çalışabilirken, elektrikli süpürge ve mop ayarı kullanıldığında bu süre 25 dakikaya iniyor.

Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada

Hepsiburada

Dyson V15 Detect™ Total Clean Kablosuz Süpürge

Dyson V15 Detect™ Total Clean Kablosuz Süpürge

Dyson V15 Detect Total Clean, Dyson'ın HEPA filtrasyon sistemine sahip olan güçlü bir kablosuz süpürge modeli. Bu üstün süpürge, Fluffy Optic temizleme başlığı sayesinde mikroskobik tozları bile gözler önüne seriyor. Ayrıca, 60 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunar. Bu özellik, geniş alanların temizliği için ideal.

Kullanıcı yorumu;

Elime ulaşalı 6 gün oldu. İlk başta tereddüt etmiştim ama her evde olması gereken bir süpürge. Çok pratik kablolu süpürge derdine son. Her yere ulaşabilirsiniz yüksek alan temizliğinde pratik. Çok ağır değil bir kaç sefer deneyimledikten sonra pratikleşiyor. Haznesinin büyüklüğü boşaltılması çok kolay. En son sert zemin başlığını sevdim ışıklı olması süper kirleri tozları yerdeki saçları bile gösteriyor.

Dyson V15 Detect™ Total Clean Kablosuz Süpürge

Hepsiburada

Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Elektrikli Süpürge'nin Aqua başlığı, kirleri %99,7 oranında yakalayarak evinizi derinlemesine temizler.

Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Elektrikli Süpürge'nin Aqua başlığı, kirleri %99,7 oranında yakalayarak evinizi derinlemesine temizler.

Philips 8000 Serisi, çift fonksiyonlu başlığı sayesinde tozdan yapışkan izlere kadar çeşitli kir türlerini tek bir harekette temizleyebilen eşsiz bir Aqua başlığına sahip. 

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Hepsiburada

Electrolux Ultimate 800 EP81UB25GG Şarjlı Dikey Süpürge Granit Gri

Electrolux Ultimate 800 EP81UB25GG Şarjlı Dikey Süpürge Granit Gri

Electrolux Ultimate, kullanıcı dostu bir özellik olan Hızlı Temizleme Filtresi'ne sahip. Bu, Electrolux'un patentli BrushRollClean™ Teknolojisi ile birleştiğinde, süpürge kullanımını kolaylaştırır ve daha verimli hale getirir. 

Bu teknoloji sayesinde, fırçaya sıkışan saç, tüy, toz ve diğer kirlerle uğraşmanıza gerek kalmaz. Tek yapmanız gereken bir pedala basmak ve süpürgenizin fırçasını temizlemek olacaktır. 

Electrolux Ultimate 800 EP81UB25GG Şarjlı Dikey Süpürge Granit Gri

Hepsiburada

Bosch BCS711XXL Süpürge, tüm temizlik ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere tasarlanmış bir ürün.

Bosch BCS711XXL Süpürge, tüm temizlik ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere tasarlanmış bir ürün.

Üç farklı güç modu bulunmakta:

1. Eco Mod: En uzun kullanım süresini sağlar ve daha uzun süreli temizlik işlemleri için idealdir.

2. Auto Mod: Otomatik güç ayarlama teknolojisi sayesinde, süpürge yüzeyin durumuna göre optimum performans ve çalışma süresi sunar. Bu, enerji verimliliğini artırır ve temizlik süresini optimize eder.

3. Turbo Mod: Bu mod, maksimum performans için tasarlanmıştır ve en zorlu temizlik işlemleri için idealdir.

Bosch BCS711XXL Süpürge

Hepsiburada
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Dyson'ın en son teknoloji ürünü olan Gen5detect, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü kablosuz süpürge modeli!

Dyson'ın en son teknoloji ürünü olan Gen5detect, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü kablosuz süpürge modeli!

Bu üstün cihaz, standart süpürgelerin yakalayamadığı mikroskobik tozları bile ortaya çıkarabilme kapasitesine sahip, yüksek verimli HEPA filtreleme sistemi ile donatılmış. Gen5detect, tek bir şarjla 70 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabilir. Bu, evinizin her köşesini temizlemek için yeterli bir süre.

Kullanıcı yorumu;

Dyson kalitesini bilenler bilir tek kelime ile mükemmel bir ürün bugüne kadar ben evi süpürmedim mi acaba oysaki 5-6 saat öncesi heryeri diğer eski makinemle süpürmüştüm.

Dyson Gen5detect™ (Prusya Mavisi/bakır) Kablosuz Süpürge

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Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Philips markasının XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürgesi, 360° emiş başlığı sayesinde her hareketinizde toz ve kir partiküllerini etkili bir şekilde toplar. Ayrıca, bu ürünün sahip olduğu üçlü filtre sistemi, motorun daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bu sistem, motorun içine sadece temiz havanın girişine izin vererek, daha yüksek hava akışı sunar. 

Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Hepsiburada

Bosch BOSCH BCS712XXL Şarjlı Süpürge

Bosch BOSCH BCS712XXL Şarjlı Süpürge

Bosch'un BCS712XXL modeli şarjlı süpürge, çift batarya özelliği sayesinde kullanıcılarına iki kat daha uzun bir kullanım süresi sunuyor. Bu özellik, sürekli olarak şarj etme zahmetinden kurtarırken, aynı zamanda daha geniş alanları tek seferde temizleme imkanı sağlıyor. Ayrıca bükülebilir gövde özelliği, bu süpürgenin kullanımını son derece esnek hale getiriyor. 

Bosch BOSCH BCS712XXL Şarjlı Süpürge

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Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge

Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge

Samsung Jet 85'in kompakt ve hafif yapısı, kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, dakikada 135.000 devire kadar çıkabilme özelliği, 580 W'a kadar giriş gücü ve 210 W'a kadar emiş gücü ile temizlik işlemlerinizde yüksek performans elde edersiniz.

Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge,

Kullanıcı yorumu;

Kaliteli ve güzel bir süpürge çekim gücü süper 4 tane çekim modu bulunmakta ve minimum en düşükte bile çok iyi temizlik sağlıyor bu süpürgeden öncede iyi bir markanın şarjlı süpürgesini kullanıyordum fakat alakası yok. meşhur markadan hiçbir farkı yok v12 den çok daha kaliteli ve çekim gücü yüksek v15 ile neredeyse aynılar onun çekim 240aw Samsung jet85 210 aw en yakın Samsung yapmış diğer markalarda yok başlıkları da aynı şekilde çok benzer başlık sayısı fazla ve kolaylık sağlıyor

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Arnica ET13451 Solara Mavi Dikey Hazneli Süpürge

Arnica ET13451 Solara Mavi Dikey Hazneli Süpürge

Arnica ET13451 Solara Mavi, lityum iyon batarya teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, geleneksel pil teknolojilerine göre daha hızlı şarj olma avantajına sahip. Bu sayede, süpürgenin kullanım süresi artarken, şarj süresi kısalır.

Arnica ET13451 Solara Mavi Dikey Hazneli Süpürge

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Viomi A9, 23000 Pa LED aydınlatmalı, kablosuz dik süpürge, ev temizliği için ideal bir yardımcı.

Viomi A9, 23000 Pa LED aydınlatmalı, kablosuz dik süpürge, ev temizliği için ideal bir yardımcı.

Bu süpürge modeli, düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı emiş gücü seviyesine sahip. Düşük seviyede 60 dakika, orta seviyede 33 dakika ve yüksek seviyede 9 dakika kesintisiz çalışma süresi sunar. Emiş gücü 120AW olan bu süpürge, ev işlerinizi büyük ölçüde kolaylaştırır.

Kullanıcı yorumu;

Fiyat performans açısından benim bütçeme uygun olan bir ürün…aynı fiyat aralığında bir çok ürün inceledim bu ürünü satın aldım aksesuarları yeterli çekim gücü iyi… memnun kaldım paketi hiç zarar görmemişti iki günde elime ulaştı

Viomi A9 23000 Pa LED Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge - Siyah

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Philips PHILIPS XC8049/01 25.2 V DIKEY SARJLI SUPURGE

Philips PHILIPS XC8049/01 25.2 V DIKEY SARJLI SUPURGE

Philips'in dikey sarjlı süpürgesi, yüksek teknolojiye sahip yeni nesil lityum iyon pilleri sayesinde uzun süreli turbo modu kullanımı sağlar. Bu özelliğiyle, tek bir şarjla 125 metrekarelik bir alanı rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Farklı yüzeylerin temizliği için çeşitli başlıklar ve aksesuarlar gereklidir. Philips'in bu dikey süpürgesi, aksesuarlarının kullanımını son derece kolay ve pratik hale getirir. 

Philips PHILIPS XC8049/01 25.2 V DIKEY SARJLI SUPURGE

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Karaca'nın Vantuz Slim X10 modeli, kırmızı renkte bir kablosuz dikey süpürge sunuyor.

Karaca'nın Vantuz Slim X10 modeli, kırmızı renkte bir kablosuz dikey süpürge sunuyor.

Bu ürün, kablosuz olmasının yanı sıra ultra hafif tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcıya rahatlık sağlar. Her yöne kolayca manevra yapabilme özelliği, süpürgeyi her alanda rahatlıkla kullanmanızı sağlar. Ayrıca, bu süpürge 38 dakikaya kadar kesintisiz bir şekilde çalışma kapasitesine sahip.

Karaca Vantuz Slim X10 Kablosuz Dikey Süpürge Kırmızı

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Miele Triflex Hx2 Cat&dog Siyah

Miele Triflex Hx2 Cat&dog Siyah

Miele Triflex HX2 elektrikli süpürgenin altına monte edilen PowerUnit, geniş alanlarda bile rahat bir temizlik deneyimi sunuyor. Bu montaj şekli, geniş odalar veya uzun koridorlar gibi büyük alanların temizliğini kolaylaştırır. Süpürgenin hafifliği, kullanımını oldukça pratik hale getiriyor.

Miele Triflex Hx2 Cat&dog Siyah

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Arçelik Sd 3141 Şarjlı Dikey Süpürge

Arçelik Sd 3141 Şarjlı Dikey Süpürge

Ürün çok güzel. Ses desibel seviyesi rahatsız etmeyen bir seviyede. Kullanımı, temizliği kolay. Ara modda dolu şarjıyla 70 - 100 metre kare arası evi rahatlıkla süpürüyor. Ara ara en yüksek güçte çalıştırsanız da yetiyor. Eğer sizin için önemli bir unsursa şarjı 4-6 saat arasında sürüyor. Başka markaların (özellikle ithal) benzer ürünleri de vardı. Ben markası ve gerektiğinde servis ve yedek parça ürünlerine kolay ulaşma isteğiyle Arçelik'i tercih ettim.

Arçelik Sd 3141 Şarjlı Dikey Süpürge

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