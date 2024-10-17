2024’ün En Çok Satan Şarjlı Dikey Süpürgeleri
2024’ün En Çok Satan Şarjlı Dikey Süpürgeleri
2024 yılına damgasını vuran, en iyi şarjlı dikey süpürgeleri sizler için bir araya getirdik. Bu süpürgeler, etkileyici emiş güçleri ve uzun süreli şarj kapasiteleri sayesinde evinizin her bir noktasını mükemmel bir şekilde temizlemek için ideal seçenekler olacak. Üstün teknolojileri ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çeken bu süpürgeler, temizlik deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacaklar.
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'Bu içerik 16.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Aqua Trio 9000, tek bir cihazla kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor.
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Dyson V15 Detect™ Total Clean Kablosuz Süpürge
Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Elektrikli Süpürge'nin Aqua başlığı, kirleri %99,7 oranında yakalayarak evinizi derinlemesine temizler.
Electrolux Ultimate 800 EP81UB25GG Şarjlı Dikey Süpürge Granit Gri
Bosch BCS711XXL Süpürge, tüm temizlik ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere tasarlanmış bir ürün.
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Dyson'ın en son teknoloji ürünü olan Gen5detect, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü kablosuz süpürge modeli!
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Bosch BOSCH BCS712XXL Şarjlı Süpürge
Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge
Arnica ET13451 Solara Mavi Dikey Hazneli Süpürge
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Viomi A9, 23000 Pa LED aydınlatmalı, kablosuz dik süpürge, ev temizliği için ideal bir yardımcı.
Philips PHILIPS XC8049/01 25.2 V DIKEY SARJLI SUPURGE
Karaca'nın Vantuz Slim X10 modeli, kırmızı renkte bir kablosuz dikey süpürge sunuyor.
Miele Triflex Hx2 Cat&dog Siyah
Arçelik Sd 3141 Şarjlı Dikey Süpürge
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