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Günün Fırsatı: Herkesin Beklediği Yeşil Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Herkesin Beklediği Yeşil Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.10.2024 - 13:48

Son zamanların popüler markalarından biri olan Stanley'in meşhur termos modelleriden biri olan Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak indirimde! Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak Amazon fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 16.010.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Quencher, günlük yaşamınızda, spor aktivitelerinizde veya yoğun iş temponuzda içeceklerinizi saatlerce soğuk veya sıcak tutabilme kapasitesine sahip.

Quencher, günlük yaşamınızda, spor aktivitelerinizde veya yoğun iş temponuzda içeceklerinizi saatlerce soğuk veya sıcak tutabilme kapasitesine sahip.
Fırsatı Yakala

Quencher’ın kapağı, kullanım kolaylığı sağlayan üç farklı özelliğe sahip.

Quencher’ın kapağı, kullanım kolaylığı sağlayan üç farklı özelliğe sahip.

Üç aşamalı çevrilebilir kapak tasarımı sayesinde hem pipetli hem de pipetsiz kullanılabilir, taşıma sırasında etrafa sıvı sıçramasını önlemek için ise pipeti çıkararak kilitli konuma getirebilirsiniz. Stanley Quencher, araç bardaklıklarıyla uyumlu. Ergonomik ve sağlam bir kulp tasarımına sahip.

Yalıtım ve sızdırma problemlerine karşı ömür boyu garantili olan bu termosu kullanmalara doyamayacaksınız.

Yalıtım ve sızdırma problemlerine karşı ömür boyu garantili olan bu termosu kullanmalara doyamayacaksınız.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt Teknik Özellikleri

  • - Kapasite: 1,18Lt.

  • - Boyutlar: 9,8 cm uzunluk, 14,8 cm genişlik, 31,2 cm yükseklik.

  • - Ağırlık: 635 gr.

  • - Sıcak: 7 Saat.

  • - Soğuk 11 Saat.

  • - Buzlu İçecekler: 48 Saat.

Fırsat burada

İndirimde yer alan diğer Stanley Termos modellerine buradan göz atmayı unutmayın!

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