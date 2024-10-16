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Evinizde Eksik Kalmayacak: Küçük Ev Aletlerinde İndirim Festivali

etiket Evinizde Eksik Kalmayacak: Küçük Ev Aletlerinde İndirim Festivali

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 14:35

Küçük ev aletleri olmayan bir ev düşünülemez. Ütülerden süpürgelere, kahve makinelerinden tıraş makinelerine her şeyi içeren kampanyadaki indirimler sizi rahatlatacak. İhtiyacınız olan küçük ev aletlerini hemen indirimli fiyattan almak için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kiwi Dikey Elektrikli Süpürge

Kiwi Dikey Elektrikli Süpürge

Dikey süpürgeler evlerde en çok ihtiyaç duyulanlardan. Evi kolayca temizlemenizi sağlayan süpürgenin 400 Watt motoru var. Hem dikey süpürge hem el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz için çok işlevsel. 5 metre kablosu ile rahatça evinizi süpürebiliyorsunuz.

Çekim gücü günlük temizlik için gayet güzel yeterli, iyi çekiyor alt kafası oynar ama alışıyorsunuz ayrıca oynaması sebebi ile mutfak dolap altları yatak baza altınız yüksekse biraz çok güzel giriyor ve temizliyor. kesinlikle fiyat performans ayrıca el süpürgesi olarak da çok işlevsel tek eksi yanı süpürge başlığı altında fırçası olmaması ama alışıyorsunuz

Kiwi Dikey Elektrikli Süpürge

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Tefal MB8135 Fresh Express Max Doğrayıcı

Tefal MB8135 Fresh Express Max Doğrayıcı

200 Watt gücü olan doğrayıcı mutfakta size çok yardımcı olacak. Özellikle daha hızlı salata yapmanızı sağlayacak doğrayıcının 5 farklı başlığı var. İnce rende, ince dilimleyici, patates parçalayıcı, kaba rende ve buz kırıcı başlıklar mutfakta çok lazım. Normal ve turbo hızı olan doğrayıcının kablo saklama yeri de var.

Tefal Fresh Express Max Doğrayıcı

HEPSİBURADA

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus

Robot süpürgeler evlerde en çok tercih edilen ev aletlerinden. Evde işi yarıya indiren Xiaomi robot süpürgenin yer silme özelliği de var. 6000 Pa emiş gücü olan süpürgenin toz haznesi 2.5 litre. 180 dakika çalışma süresi gayet yeterli.

Çok uzun süredir robot süpürge bakıyorduk, bu fiyat civarı diğer marka modellere göre emiş gücü, temiz su kirli su, kendini temizlemesi gibi + ları var. 1 günde teslim edildi direkt kurulum yaptım ilk izlenimlerim çok güzel, haritalandırmadı 5 dakika sürdü, gerçekten fiyat performans ürünü.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus

HEPSİBURADA

Nespresso F541 Gran Latissima Kahve Makinesi

Nespresso F541 Gran Latissima Kahve Makinesi

Kahve çok içenlerin evine bir kahve makinesi şart. Beyaz rengiyle mutfağa yakışacak kahve makinesi 1450 Watt gücünde. Süt köpürtücüsü de olan makine ile en lezzetli kahveleri yapabileceksiniz.

Nespresso F541 Gran Latissima Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Tefal GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Tefal GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Buhar kazanlı ütüyü kullanarak tek tuşla mükemmel ütü yapabileceksiniz. Bu ütüyü kullanarak en zorlu giysileri bile kolayca ütüleyebilirsiniz. Giysilerinize lekelemeyen damlama önleyici sistemi de bulunuyor. Kireç önleme sistemi de gönül rahatlığıyla ütü yapmanıza yardımcı oluyor.

Tefal ütü şu an 30 günün en düşük fiyatında. 8.629 TL'ye düşen ütüyü ihtiyacınız varsa kaçırmayın.

Tefal Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Philips Erkek Bakım Seti

Philips Erkek Bakım Seti

7 tane işlevi olan bakım seti ile hem saç hem sakal şekillendirebileceksiniz. Kablosuz kullanım imkanı olan bakım seti ile tıraş olmak çok rahat. Kendiliğinden bilenen bıçaklar sizi hiç yormuyor. 16 saat şarj olduktan sonra 60 dakika boyunca kablosuz kullanmak mümkün. Aparatlarını kolayca temizleyebiliyorsunuz.

İki koyun kırptım bana mısın demedi.

Philips Erkek Bakım Seti

HEPSİBURADA

Emsan Bella Gusto Beyaz Stand Mikser

Emsan Bella Gusto Beyaz Stand Mikser

1300 Watt gücü olan mutfak şefi ile artık siz hiç yorulmuyorsunuz. Yoğurma, çırpma işlevleri olan stand mikseri kullanmak çok kolay. Düşük sesi sayesinde kimseyi rahatsız etmeden bir şeyleri çırpabilirsiniz. 5 litre çırpma kabı paslanmaz çelik. 6 kademe hızından kendinize göre olanı seçerek tariflerinizi yapabileceksiniz.

Emsan Bella Gusto Beyaz Stand Mikser

HEPSİBURADA

Fakir Mr Chef Quadro Blender Seti

Fakir Mr Chef Quadro Blender Seti

Mutfakta işleri kolaylaştıran blender seti, 1000 Watt gücünde. Farklı renkleri olan blender setinin kırmızı rengi indirimde. Yemek yaparken işleri yarıya indiren blender seti ile çırpma, doğrama, rendeleme yapmak mümkün. 2 ayarlı hız kademesi var. Bıçakları çelik olduğu için uzun ömürlü.

Ürünü annem için aldım çok beğendi. Sapasağlam geldiği için satıcı ve hepsijete teşekkürler dilerim.

Fakir Mr Chef Quadro Blender Seti

HEPSİBURADA

Arzum Ar684 Olivya Ütü

Arzum Ar684 Olivya Ütü

Evde çok ütü yapıyorsanız iyi bir ütü şart. 2400 Watt güçü olan ütünün tabanı seramik. 260 ml su doldurma kapasitesi olan ütü iz bırakmadan lekesiz ütüleme yapıyor. Ayarlanabilir buhar gücü sayesine çamaşırları istediğiniz şekilde ütülemeniz mümkün.

Sağlam geldi tavsiye ederim.

Arzum Ar684 Olivya Ütü

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi

Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi

Evde çay çok içiliyorsa o zaman demlemek eziyete dönebilir. 1,8 litre kapasiteli su ısıtıcı haznesi var. Çay demleme kapasitesi ise 1 litre. Özel kapağı sayesinde çay dışında sadece su ısıtıcısı olarak kullanmanız mümkün. Kablo sarma yuvası olduğu için etrafta kötü bir görüntü olmuyor.

Çay makinesinin fiyatı 1.999 TL.

Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi

HEPSİBURADA
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Philips Saç Düzleştirici

Philips Saç Düzleştirici

Saçlarınıza şekil vermek için bir ürün arıyorsanız Philips saç düzleştiriciyi düşünebilirsiniz. Argan yağı katkılı seramik plakalar saçlarınıza iyi geliyor. 120-230 dereceler arasında kullanmak mümkün. Çok kısa sürede ısınan düzleştiriciyi kullanmak için 30 saniye beklemek yeter! Düzleştirme ya da kıvırma imkanı veren saç düzleştiricisi ile saçlarınızı istediğiniz gibi yapabileceksiniz.

Philips Saç Düzleştirici

HEPSİBURADA

Tefal Easy Fry Essential AirFryer

Tefal Easy Fry Essential AirFryer

Mutfakta daha az zaman geçirmek istiyorsanız bu ürün size şart. Yemek yapmayı çok kolaylaştıran Airfryer sayesinde mutfakta geçirilen zaman çok azalıyor. 3.5 litrelik haznesi oldukça yeterli. Yemekten tatlıya her şeyi yapabileceğiniz Tefal Airfryer hem sağlıklı hem lezzetli yemekler yapmanızı sağlıyor.

Tefal Easy Fry Essential AirFryer

HEPSİBURADA
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