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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Amazon Prime Fırsat Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Amazon Prime Fırsat Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 12:06

Amazon'da indirim haftası başladı. İndirimlerden alabileceğiniz fırsat ürünlerini sizin için derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı

Çanta ve yüz temizleme cihazı hediyesiyle gelen tüy alma cihazı, ev rahatlığında tüylerinizi almanızı sağlıyor. Yüz, vücut ve hassas bölge için kullanılabilen cihaz ile tüylerinizden kurtulabileceksiniz.

%5 indirime giren cihaz 9.450 TL'ye düşüyor.

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Calvin Klein T-shirt

Calvin Klein T-shirt

Erkekler için tasarlanan tişörtün 3 ayrı rengi var. Gri rengi şu an indirimde. Her kombine uyabilen gri tişört klasik bir tasarım. Yaz boyu giyebileceğiniz tişört oldukça kaliteli.

%14 indirime giren tişört 1.783 TL'den 1.531 TL'ye düşüyor.

Calvin Klein T-shirt

AMAZON

Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi

Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi

Kahve olmadan asla diyenlerdenseniz bu kahve makinesini inceleyebilirsiniz. Bu ürün, kapsül model kahve makinelerinden. Tek tuşla kahve hazırlayabileceğiniz makine ile her an kahveniz hazır olacak. 

Şu an kahve makinesi %7 indirimde. İndirimli fiyatı ise 6.999 TL.

Nespresso D62 Pixie Kahve Makinesi

NIVEA Hydro Care Dudak Bakım Kremi

NIVEA Hydro Care Dudak Bakım Kremi

24 saat nem sağlayan Nivea dudak bakım kremi, saf su ve doğal yağlardan oluşuyor. Gün boyu dudaklarınıza bakım yapan kremin birçok farklı aroması var. Yağlı his bırakmadan dudaklarınızı yumuşacık yapan bakım kremi hazır indirimdeyken stok yapın deriz!

Prime Fırsatı olan dudak bakım kremi 107 TL.

NIVEA Hydro Care Dudak Bakım Kremi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Koton Kaban

Koton Kaban

Kış yaklaştıysa kaban alma vakti gelmiş demektir. Ceket yaka kaban beyaz rengiyle çok şık. Şık davetlere yakışacak kabanı günlük olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İndirimlerden alabileceğiniz kaban 1.142 TL.

Koton Kaban

AMAZON
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Rexona Kadın Sprey Deodorant

Rexona Kadın Sprey Deodorant

Şeftali ve limon otu kokulu deodorant 72 saat koruma etkili. 150 ml deodorant sizi sıcak günlerde terden ve ıslaklıktan koruyor. 

%10 indirimli fiyatı 121 TL olan deodorant kaçırılmaz bir fırsat!

Rexona Kadın Sprey Deodorant

AMAZON

Fairy Platinum Plus Ultra Temizlik Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü

Fairy Platinum Plus Ultra Temizlik Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü

32 yıkamalık bu deterjan limon kokulu. Bulaşıklarınızı hiç uğraşmadan temizlemenizi sağlayacak deterjan mutfakta geçen zamanı azaltıyor. Bulaşık işinden hiç hoşlanmıyorsanız almanız gereken deterjan bu!

240 TL'ye düşen Fairy stok yapmalık.

Fairy Platinum Plus Ultra Temizlik Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü

AMAZON

KARACA Biogranit Blackgold Tencere Seti

KARACA Biogranit Blackgold Tencere Seti

12 parça tencere seti siyah rengiyle çok şık. İçinde 22 cm tencere, 26 cm tencere, 14 cm tencere, 26 cm tava, 14 cm tava ve 2 kapak var. Tam set bu ürünle mutfakta yemek yaparken rahat edeceksiniz.

2.799 TL'ye düşen setle mutfağınızı yenileyebileceksiniz.

KARACA Biogranit Blackgold Tencere Seti

AMAZON

The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu

Leke karşıtı ve leke görünümü azaltıcı cilt bakım serumu ile cildiniz daha sağlıklı oluyor. 30 ml serumu kullanıyorsanız fiyatı inmişken kaçırmayın. Kullanmıyorsanız hemen denemek için alın!

%5 indirime giren serum 219 TL.

The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu

AMAZON

Name It NBNMAZIE TEDDY SUIT2 Dış Giyim Tulumu

Name It NBNMAZIE TEDDY SUIT2 Dış Giyim Tulumu

Bebeğiniz varsa bu tulumu kaçırmayın. Bebeğinizi sıcacık tutacak tulum çok şirin. İster kendi bebeğinize isterseniz sevdiğiniz birinin bebeğine hediye alabileceğiniz tulum dışarıda giymeye uygun.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan tulum 503 TL.

Name It NBNMAZIE TEDDY SUIT2 Dış Giyim Tulumu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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LEGO Harry Potter Konuşan Seçmen Şapka

LEGO Harry Potter Konuşan Seçmen Şapka

561 parçadan oluşan Seçmen Şapka legosu Harry Potter hayranlarının alması gereken bir ürün. Kendiniz için ya da Harry Potter hayranı sevdiğiniz için alabileceğiniz lego setini kurmak da oynamak da çok eğlenceli! 

Lego setinin fiyatı Amazon indirimlerinde 2.809 TL'ye düşüyor.

LEGO Harry Potter Konuşan Seçmen Şapka

AMAZON

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

1500 Watt mikser kırmızı rengiyle mutfağa renk katıyor. 5 litrelik stand mikserle artık mutfakta hiçbir şeyi siz yoğurmayacaksınız. 

%6 indirimle 3.522 TL'ye düşen mikseri almayı düşünüyorsanız kaçırmayın!

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

AMAZON

Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

Çöp istasyonlu robot süpürgenin 3000 Pa emiş gücü var. Hem süpüren hem silen robot süpürgeyi uygulaması üzerinden kolayca kontrol etmek mümkün. Evinizi hiç yorulmadan temizlemek istiyorsanız bu robot süpürgeyi alabilirsiniz.

%7 indirime giren süpürge 12.499 TL.

Ultenic T10 Otomatik Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

AMAZON

DeFacto Erkek Slim Fit Jogger

DeFacto Erkek Slim Fit Jogger

Eşofman altı arıyorsanız DeFacto'nun bu modeli indirime girmiş. Slim Fit modeli olan eşofmanı günlük olarak giyebileceğiniz gibi spor yaparken de giyebilirsiniz. 

%10 indirimle 405 TL'ye düşüyor.

DeFacto Erkek Slim Fit Jogger

AMAZON
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