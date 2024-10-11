BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Amazon Prime Fırsat Ürünleri

Çanta ve yüz temizleme cihazı hediyesiyle gelen tüy alma cihazı, ev rahatlığında tüylerinizi almanızı sağlıyor. Yüz, vücut ve hassas bölge için kullanılabilen cihaz ile tüylerinizden kurtulabileceksiniz.

%5 indirime giren cihaz 9.450 TL'ye düşüyor.

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı

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