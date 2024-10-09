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Koltuk Altı Kokusuna Son! Prime Fırsatlarından İndirimli Deodorantlar

etiket Koltuk Altı Kokusuna Son! Prime Fırsatlarından İndirimli Deodorantlar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 13:09

Amazon indirimlerinde her kategoride güzel indirimler var. Sürekli kullandığımız deodorantlar hazır indirime girmişken stok yapmak gerek! En beğenilen deodorant çeşitlerinden hep kullandıklarınızı indirimli fiyattan almak için şimdi tam sırası! Prime üyelerine özel çeşitli kampanyaların olduğu indirimlerden ihtiyacınız olan her şeyi alabilirsiniz.

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'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

Ter kokusuna karşı korumalı deodorant 45 ml. Paraben içermeyen formüle sahip deodorant en beğenilen markalardan. 48 saate kadar ter kokusuna karşı koruyor. Bu sayede yaz daha rahat geçiyor.

İndirimle 230 TL'ye düşen stick deodorantı denemenin şimdi tam zamanı! 

Bu deodorantın kadın için olanı da şu an indirimde!

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

İndirimli tüm ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Rexona Clinical Protection Kadın Sprey Deodorant

Rexona Clinical Protection Kadın Sprey Deodorant

Kadınlar için üretilen deodorant 150 ml. Sprey deodorant yaz için ideal. 3 kat daha fazla koruyan formülü onu yazın favori deodorantı yapıyor. Güzel kokusu sayesinde gün boyu ferah hissediyorsunuz.

Kokusu taze hoş koruması da yeterli kullandığımdan beri ter kokusu hissetmiyorum.

Şu an Rexona sprey deodorant 142 TL.

Erkek için olanı ise 156 TL.

Rexona Clinical Protection Kadın Sprey Deodorant

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İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri burada.

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Old Spice Bearglove Stick Deodorant

Old Spice Bearglove Stick Deodorant

50 ml boyundaki ürün, stick deodorantlardan. Erkekler için tasarlanan ürün 48 saat ferahlık sağlıyor. Herkesin korkulu rüyası olan siyahlarda beyaz leke bırakmadığı için favori bir ürün.

Kokusu çok iyi.

İndirimli fiyatı 167 TL.

Old Spice Bearglove Stick Deodorant

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Rexona Men MotionSense Roll On

Rexona Men MotionSense Roll On

Ferah ve hafif kokuya sahip deodorant 48 saat koruma sağlıyor. Uzun süreli kalıcı etkisi var. Bu sayede çok terleyenler için ideal ürünlerden biri oluyor. Siyahlarda beyaz, beyazlarda sarı leke bırakmıyor. 

175 TL olan deodorant 94 TL'ye düşüyor.

Rexona Men MotionSense Roll On

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Rexona Men MotionSense Roll On Deodorant

Rexona Men MotionSense Roll On Deodorant

50 ml olan deodorantın ferah bir kokusu var. Erkekler için özel olarak üretilen deodorant 48 saat koruma sağlıyor. Rahatça hareket etmenizi sağlayacak deodorant hazır indirimdeyken stok yapın bizce!

79 TL olan deodorant indirimde!

Rexona Men MotionSense Roll On Deodorant

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İndirimli tüm ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Rexona Men Erkek Sprey Deodorant

Rexona Men Erkek Sprey Deodorant

72 saat boyunca koruyan deodorant üstün bir korumaya sahip. Tere ve ıslaklığa karşı koruyor. Enerji veren ferah kokusu gün boyu üzerinizde kalıyor. Hem tere karşı koruyan hem de mis gibi kokmanızı sağlayan deodorant şimdi indirimde!

Rexona bu işin en iyisi uzun yıllardır. Kokusu ve terletmemesi gayet iyi. Atomizer şahane :)

Prime indirimlerinde olan deodorant 97 TL'ye düşüyor.

Rexona Men Erkek Sprey Deodorant

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri burada.

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L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Sprey Deodorant

L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Sprey Deodorant

Kötü kokulara ve ıslaklığa karşı savaşan deodorant kuru hissetmenizi sağlıyor. 48 saat boyunca sizi koruyor. Ferahlık sağlayan deodorant özellikle yaz için ideal!

Sürekli kullandığım dove deodorant yerine bu ürünü kampanyaya girdiği için almıştım. ilk başta koltuk altını rahatsız ediyor ama sonrasında ferahlığı çok rahatlatıyor. güzel gün boyu koruma sağlıyor.

Prime Fırsatı olan deodorant 102 TL.

L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Sprey Deodorant

AMAZON

Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool

Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool

72 saat boyunca kesintisiz koruma sağlayan deodorant 200 ml. 10 senede geliştirilen teknolojisiyle üstün bir koruması var. Sadece sizi tere karşı korumuyor, ayrıca ferah kokmanızı da sağlıyor. 

İndirimli fiyatı 128 TL.

Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool

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L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Roll-On Deodorant

L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Roll-On Deodorant

Roll-on deodorant 48 saat etkili. Kalıcı etkisi olan deodorantı uygun görünce kaçırmayın deriz. En sıcak günlerde bile bu deodorantla ter kokmamak mümkün.

Uyguna düşerse alıcam tekrardan çok iyi ürün herkes kullanmalı temiz kokmalı.

102 TL'ye düşen deodorant stok yapmalık!

L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Roll-On Deodorant

Amazon Prime üyesi olanlara özel indirimleri kaçırmamak için hemen tıklayarak üye olun deriz!

İndirimli tüm ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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L’Oréal Paris Men Expert Carbon Protect Anti Perspirant Roll-On Deodorant

L’Oréal Paris Men Expert Carbon Protect Anti Perspirant Roll-On Deodorant

50 ml'lik deodorant roll-on model. 48 saat etkili koruması olan deodorant alkol içermiyor. Etkili bir koruma sağlıyor ve 2 gün boyunca ter kokmanızı engelliyor. 

102 TL'ye düşen deodorant kaçırılmaz.

L’Oréal Paris Men Expert Carbon Protect Anti Perspirant Roll-On Deodorant

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Dove Kadın Sprey Deodorant

Dove Kadın Sprey Deodorant

Nemlendirici etkili deodorant 150 ml. 48 saat süren etkili deodorant dermatolojik olarak test edilmiş. Alkol içermeyen formulü var. Ter kokmasını engellerken cildi nemlendirerek bakım yapıyor. 

135 TL'den düşen deodorant 118 TL.

Dove Kadın Sprey Deodorant

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri burada.

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