Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim , Kozmetik
Vade Farksız 12 Aya Varan Taksitlerle İndirimdeyken Satın Alabileceğiniz Binlerce Ürün Burada

etiket Vade Farksız 12 Aya Varan Taksitlerle İndirimdeyken Satın Alabileceğiniz Binlerce Ürün Burada

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 01:37

Eylül'den sonra ikinci indirim ayımız Ekim başladı. Ekim ayıyla birlikte hepimizin beklediği Amazon'da Büyük Ekim İndirimleri de başladı. Amazon büyük indirimlerinin yanında taksit imkanları da göz dolduruyor! 12 aya varan taksit imkanı olan büyük markalar arasında hepimizin çok sevdikleri de var. Philips kahve makinelerinden Benetton valizlere, Apple akıllı saatlerden Philips kişisel bakım ürünlerine tüm eksiklerinizi tamamlayacağınız bu kampanyadaki taksit imkanı sizi çok rahatlatacak!

Kampanyadaki ürünlere gelin birlikte bakalım...

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

United Colors of Benetton Valizler

United Colors of Benetton Valizler

Amazon kampanyasındaki çeşitli valizler arasında Benetton valizler öne çıkıyor. Rengarenk ve kaliteli United Colors of Benetton valizlerini Ekim kampanyasında 9 ay taksitle almanız mümkün.

Benetton valizler

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Nespresso Kahve Makineleri

Nespresso Kahve Makineleri

Kahve makinesi almayı düşünüyorsanız şimdi tam sırası! Nespresso kahve makinelerinde Büyük Ekim Kampanyasında 9 taksit imkanı var. Yani alacağınız kahve makinesiyle kahvenizi hemen içerken ödemesini 9 aya bölebiliyorsunuz. 

Nespresso Kahve Makineleri

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Epson Projeksiyon

Epson Projeksiyon

Projeksiyon almak gibi bir niyetiniz varsa bu kampanya çok işinize yarayacak. İndirimli fiyatlara taksit imkanının eşlik ettiği Amazon indirimleri sonunda başlıyor. Evinizi sinema salonuna dönüştürecek projeksiyon 9 taksit yapılabiliyor. 

Epson Projeksiyon

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Karcher

Karcher

Karcher makineleri de Amazon'un Büyük Ekim İndirimleri kampanyasına dahil. Kaliteli ve uzun ömürlü Karcher makineleri bu indirimden aldığınızda 9 taksit yapılabiliyor. 

Karcher ürünleri

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Huawei Watch

Huawei Watch

Akıllı saatler arasında beğenilen modellerden olan Huawei Watch birçok modeliyle indirimde. Özelliklerine herkesin hayran olduğu Huawei akıllı saatleri hem indirimli hem taksitli Amazon'dan alabilirsiniz.

Huawei akıllı saatler

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pierre Cardin Valizler

Pierre Cardin Valizler

Benetton gibi Pierre Cardin valizler de Amazon'un Büyük Ekim İndirimlerine dahil. Renk renk ve çeşit çeşit Pierre Cardin valizleri indirimli fiyattan almanın şimdi tam sırası.

Pierre Cardin Valizler

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

BenQ Projeksiyon Cihazı

BenQ Projeksiyon Cihazı

Projeksiyon cihazları son zamanlarda moda! Evde sinema keyfi yapmak istiyorsanız bir projeksiyon makinesi şart. Kaliteli BenQ cihazları ister evde ister ofiste kullanmanız mümkün. 9 ay taksit imkanı ile projeksiyon cihazı almak çok kolay!

BenQ Projeksiyon Cihazı

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Xgimi Projeksiyon Cihazları

Xgimi Projeksiyon Cihazları

Taşınabilir projeksiyon cihazlarından olan Xgimi cihazlar eğlenceli anlar geçirmenizi sağlıyor. Ekran çözünürlüğü yüksek projeksiyon ile istediğiniz her yerde sinema keyfi yaşayabileceksiniz.

Xgimi Projeksiyon Cihazları

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bagi Nanofold Bebek Arabası

Bagi Nanofold Bebek Arabası

Bebek arabaları fiyatları almış başını gidiyor. Amazon Ekim İndirimleri ile indirimli bebek arabası alabilirsiniz. İndirimin yanına bir de taksit imkanı olan bu kampanya kaçmaz!

Bagi Nanofold Bebek Arabası

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bircom Kulaklık ve Hoparlörler

Bircom Kulaklık ve Hoparlörler

Kulaklık ve hoparlör ihtiyacınız varsa Amazon indirimlerini inceleyebilirsiniz. Birçok markada indirim olan Amazon'da Bang & Olufsen markasının kulaklık ve hoparlörleri de indirimde!

Bircom Kulaklık ve Hoparlörler

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yale Güvenlik Sistemleri

Yale Güvenlik Sistemleri

Evde ya da ofis için uygun Yale güvenlik sistemlerinin içinde kasalar, asma kilitler, akıllı kilitler gibi birçok ürün var. Güvenliğiniz için alabileceğiniz sistemler Amazon'da indirimde. İndirimin yanında 9 ay taksit imkanı da var. 

Yale Güvenlik Sistemleri

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Inglesina Bebek Arabası ve Oto Koltuk

Inglesina Bebek Arabası ve Oto Koltuk

Bebek bekleyenler ya da bebekleri olanlar için şart araba ve oto koltuğu modelleri cep yakıyor. O yüzden ebeveynler indirimleri kovalıyor. Amazon'da indirime girecek Inglesina modelleri oldukça kaliteli bulunuyor. İndirimli ve taksitli alabileceğiniz Inglesina bebek arabaları ve oto koltuklarını hem siz hem bebeğiniz beğenecek.

Inglesina Bebek Arabası ve Oto Koltuk

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bose Kulaklıklar

Bose Kulaklıklar

Kulaklıklar arasında beğenilen modellerden Bose kulaklıkların hem kulak içi hem kulak üstü modelleri var. Müziğin keyfini çıkarmak istiyorsanız Amazon indirimlerinde bu kulaklıkları kaçırmayın!

Bose Kulaklıklar

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Inmusic Müzik Aletleri

Inmusic Müzik Aletleri

Klavye ve bateri setleri olan Inmusic müzik aletlerinden seçili ürünleri Amazon'un Büyük Ekim İndirimi kampanyasında 9 taksitle alabiliyorsunuz. 

Inmusic Müzik Aletleri

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Grohe Mutfak ve Banyo Armatürleri

Grohe Mutfak ve Banyo Armatürleri

Mutfak ve banyo armatürlerini değiştirmek istiyorsanız bu kampanyayı kaçırmayın deriz! İndirimli ürünlerde ayrıca 9 taksit imkanı da var.

Grohe Mutfak ve Banyo Armatürleri

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mamas&Papas Bebek Arabası

Mamas&Papas Bebek Arabası

Kolayca tutulabilen sapları ve çift yönlü kullanma imkanı olan bebek arabası modelleri seyahatlerde size konfor sağlıyor. Modern tasarımıyla şık görünen bebek arabalarını 9 taksitle alabilirsiniz. 

Mamas&Papas Bebek Arabası

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Apple Macbook

Apple Macbook

Apple Macbook, Amazon'da indirimde! Farklı modellerinin indirime girdiği Apple Macbook 9 taksitle alınabiliyor. Yüksek fiyatlı bilgisayarı taksitli ve indirimli almak için Amazon indirimlerini takip edin!

Apple Macbook

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips kişisel bakım ürünleri en sevilen ürünlerden. Amazon indirimlerinde Philips'in ürünleri de indirime giriyor. Taksitli ödeme imkanı ile rahatça ödeyebileceğiniz bakım ürünleri herkese lazım!

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Apple Akıllı Saatler

Apple Akıllı Saatler

Apple Watch almayı düşünüyorsanız indirimlere göz atabilirsiniz. Farklı modelleri indirime giren Apple Watch alırken bir de taksit olsa güzel olmaz mı? 9 taksitle akıllı saat almak için Amazon indirimlerini takip edebilirsiniz. 

Apple Akıllı Saatler

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Taksitli alabileceğiniz diğer markalar nelermiş bakalım mı?

Taksitli alabileceğiniz diğer markalar nelermiş bakalım mı?

Einhell Yapı Market Ürünleri

Melitta Mutfak Aletleri

Huawei Dizüstü Bilgisayarlar

Philips Kahve Makinesi, Robot ve Dikey Süpürgeler

Doona Bebek Arabası ve Oto Koltuk

Huawei Kulaklık ve Hoparlör

Penelope Ev Tekstili

Othello Ev Tekstili

Kampanyadaki diğer ürünlere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın