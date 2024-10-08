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Artık Kavuşabilirsin! Azur Ütü’den Kahve Makinesine Philips Ürünlerinde Peşin Fiyatına 9 Taksit Fırsatı

etiket Artık Kavuşabilirsin! Azur Ütü’den Kahve Makinesine Philips Ürünlerinde Peşin Fiyatına 9 Taksit Fırsatı

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 11:29

Philips markasının kaliteli ve güvenilir ürünlerine artık daha kolay ulaşmanız mümkün. Azur ütüden kahve makinesine kadar geniş bir yelpazede yer alan Philips ürünlerini Prime Alışveriş Festivali kapsamında peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla satın alabilirsiniz. Bu fırsatla ihtiyacınız olan ürünleri bütçenizi zorlamadan, ekonomik bir şekilde edinebilirsiniz. Philips'in üstün teknolojiye sahip ürünleri, hayatınızı kolaylaştırırken, taksitli alışveriş imkanı da bütçenizi rahatlatıyor. Bu fırsatı kaçırmayın, Philips kalitesini şimdi yaşayın.

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'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü 7500 Serisi

1. Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü 7500 Serisi

Kırışıklıklarla olan savaşınızı kolaylaştıracak bu güçlü ütü, 3200W gücüyle hızla ısınır ve 260g şok buharıyla en inatçı kırışıklıkları bile kolayca yok eder. SteamGlide Elite taban sayesinde kıyafetleriniz üzerinde kolayca kayar ve pürüzsüz bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü 7500 Serisi

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2. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

2. Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Evde profesyonel bir kahve deneyimi arayanlar için ideal bir seçenektir. Bu makine, taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden, süt köpüğüne kadar her şeyi otomatik olarak hazırlar.

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

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3. Philips HR3705/10 300 W Mikser, 5 Hız Ayarı, Makinede Yıkanabilir Parçalar, Siyah

3. Philips HR3705/10 300 W Mikser, 5 Hız Ayarı, Makinede Yıkanabilir Parçalar, Siyah

Philips markasının bu mikser modeli, mutfaktaki karıştırma ve çırpma işlemlerinizi kolaylaştıracak kullanışlı bir alet. 300 W gücü, 5 farklı hız ayarı ve makinede yıkanabilir parçalarıyla hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için ideal bir seçenek.

Philips HR3705/10 300 W Mikser, 5 Hız Ayarı, Makinede Yıkanabilir Parçalar, Siyah

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4. Philips HR2764/00 Blender, 800W

4. Philips HR2764/00 Blender, 800W

Philips HR2764/00 Blender, güçlü motoru ve gelişmiş teknolojisi ile mutfaktaki karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırır. Smoothie'ler, çorbalar, soslar ve daha fazlası için ideal bir seçenektir.

Philips HR2764/00 Blender, 800W

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5. Philips HR1832/00 Katı Meyve Sıkacağı

5. Philips HR1832/00 Katı Meyve Sıkacağı

Philips Katı Meyve Sıkacağı, evinizde sağlıklı ve lezzetli meyve suları hazırlamanın en kolay yolu! Kompakt tasarımı ve güçlü motoru sayesinde kısa sürede taze sıkılmış meyve sularının keyfini çıkarabilirsiniz.

Philips HR1832/00 Katı Meyve Sıkacağı

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6. Philips HDA150/60 Türk Kahvesi Makinesi

6. Philips HDA150/60 Türk Kahvesi Makinesi

Philips HDA150/60 Türk Kahvesi Makinesi, Türk kahvesinin o eşsiz aromasını evinizde kolayca yaşamanızı sağlayan modern bir tasarıma sahip. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Türk kahvesinin lezzetini, pratik ve güvenli bir şekilde sunar.

Philips HDA150/60 Türk Kahvesi Makinesi

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7. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite Siyah

7. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite Siyah

Philips HD9243/90 Airfryer, az yağ veya hiç yağ kullanmadan çıtır çıtır ve lezzetli yemekler hazırlamanın en sağlıklı yolu! Rapid Air teknolojisi sayesinde sıcak hava hızlı bir şekilde dolaşır ve yiyeceklerinizin dışı çıtır içleri yumuşak olur.

Üstelik büyük indirimde!

Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite Siyah

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8. Philips AMF870/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı, Uzaktan Bağlantı

8. Philips AMF870/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı, Uzaktan Bağlantı

Philips AMF870/15, tek bir cihazda hava temizleme, soğutma ve ısıtma işlevlerini bir araya getirerek evinizin havasını her mevsimde ideal seviyeye getirir. Akıllı özellikleri ve güçlü performansı ile öne çıkan bu ürün, evinizin her köşesini temiz ve sağlıklı bir hava ile doldurur.

Philips AMF870/15 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici, Fan ve Isıtıcı, Uzaktan Bağlantı

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9. Philips HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi, Otomatik Kapanma, Kablo Saklama, Siyah

9. Philips HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi, Otomatik Kapanma, Kablo Saklama, Siyah

Philips HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi, pratik kullanımı ve şık tasarımıyla sabah kahvaltılarınıza lezzet katıyor. İster çıtır çıtır, ister hafif kızarmış ekmekler tercih edin, bu makine ile istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz.

Philips HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi, Otomatik Kapanma, Kablo Saklama, Siyah

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10. Philips HD7301/00 Çay Makinesi, 1.9 L Kapasite, 360º Döner Taban, Kablo Sarıcı, Siyah

10. Philips HD7301/00 Çay Makinesi, 1.9 L Kapasite, 360º Döner Taban, Kablo Sarıcı, Siyah

Philips HD7301/00 Çay Makinesi, şık tasarımı ve pratik özellikleriyle çay keyfinizi daha da güzelleştirecek. 1.9 litrelik büyük su ısıtma kapasitesi sayesinde tüm aileniz için sıcak ve lezzetli çay demleyebilirsiniz.

Philips HD7301/00 Çay Makinesi, 1.9 L Kapasite, 360º Döner Taban, Kablo Sarıcı, Siyah

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11. Philips HD7461/20 Kahve Makinesi, Siyah

11. Philips HD7461/20 Kahve Makinesi, Siyah

Klasik filtre kahve keyfini sevenler için ideal bir seçenektir. Basit yapısı ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. 

Önemli Özellikleri:

  • Filtre Kahve: Geleneksel yöntemle taze demlenmiş kahve keyfi sunar.

  • Büyük Su Deposu: Birden fazla fincan kahve hazırlamak için yeterli kapasiteye sahiptir.

  • Kolay Temizlik: Parçaları kolayca çıkarılıp temizlenebilir.

  • Uygun Fiyat: Bütçe dostu bir seçenektir.

Philips HD7461/20 Kahve Makinesi, Siyah

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