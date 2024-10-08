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Prime Fırsatlarından Seçtik: Kategorisine Özel Sepette İndirimli Markalar

etiket Prime Fırsatlarından Seçtik: Kategorisine Özel Sepette İndirimli Markalar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 21:51

Amazon Prime indirimleri hız kesmeden devam ediyor. En sevilen markalarda çeşit çeşit indirimlerin olduğu Amazon'dan tüm eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Süpermarket ihtiyaçlarından elektroniğe her şeyi kapsayan bu kampanyadaki marka indirimlerine birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayın.

İndirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Süpermarket indirimleriyle başlayalım...

Süpermarket indirimleriyle başlayalım...

Lipton'da Prime Üyelerine Özel: 500 TL'ye 100 TL İndirim

Gliss markasında Prime Üyelerine Özel: Prime Tasarrufları

Prime Üyelerine Özel: Alpro ve Danone Ürünlerinde 3 Al 2 Öde

Prime Üyelerine Özel: Aptamil ürünlerinde sepette %20 İndirim

300 TL P&G Alışverişine 100 TL Para İadesi

Sağlık ve kişisel bakım kategorisinde Prime Üyelerine Özel: 2. Ürün %50 İndirimli 

Prime Üyelerine Özel: Süper Market Ürünlerinde 4 Al 3 Öde

Flormar'da 500 TL'lik ürün satın alın, %30 tasarruf edin

Prime Üyelerine Özel: Kişisel Bakım Ürünlerinde 3 Al 2 Öde

Axe, Clear, Dove ve Elidor'da Prime Üyelerine Özel: 350 TL'ye Sepette 100 TL İndirim!

Omo, Yumoş ve Rinso markalarında Prime Üyelerine Özel: 400 TL'ye Sepette 100 TL İndirim!

Prime Üyelerine Özel: Bebelac Ürünlerinde Sepette %20 İndirim

Avon markasından 600 TL'lik ürün satın alın, %10 tasarruf edin

Cosrx, Mizon ve Aromatica ürünlerinden 1.000 TL'lik satın alın, %20 tasarruf edin

Kiko ürünlerinden 2 adet alın, %10 tasarruf edin

Beeo ürünlerinden 700 TL'lik ürün satın alın, %10 tasarruf edin

Bigjoy markasından 2.000 TL'lik ürün satın alın, %15 tasarruf edin

Calve ve Knorr'dan 500 TL'lik ürün satın alın, %10 tasarruf edin

Kellogs markasının ürünlerinden 2 adet alın, %25 tasarruf edin

Malatya Pazarı ürünlerinden 500 liralık ürün satın alın, %10 tasarruf edin

Moliendo'da Prime Üyelerine Özel: 400₺'ye 125₺ İndirim

Nature's Supreme ve One Up markasının ürünlerinden 500 TL'lik satın alın, %10 tasarruf edin

Foreo'dan Edineceğiniz 1 Ücretsiz uygun satın alma

Fiolas ürünlerinde 2 al 1 öde.

Reckitt ürünlerinden Prime Üyelerine Özel: 500 TL'ye Sepette 60 TL İndirim!

Miapet ürünlerinden 2 adet alın, %10 tasarruf edin

Prime Üyelerine Özel: Atlas Pet Ürünlerinde 5 Al 4 Öde

Gıda ürünlerinde 4 al 3 öde.

Nesti Dante ürünlerinden 2 adet alın, %5 tasarruf edin

Nivea'dan 400 TL'lik ürün satın alın, %25 tasarruf edin

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayın.

Kitap, Kırtasiye ve Elektronik kategorisindeki indirimler ise şunlar:

Kitap, Kırtasiye ve Elektronik kategorisindeki indirimler ise şunlar:

Prime Üyelerine Özel: 2. kitaba %50 indirim

Kırtasiye kategorisinde 4 al 3 öde

Okul ihtiyaçlarında 5 Al 4 öde

Adore Oyuncak ürünlerinde Prime Üyelerine Özel: Sepette %20 İndirim

Nespresso Essenza Mini 300 TL İndirimli

Prime Üyelerine Özel: Philips Ürünlerinde Sepette İndirim

Bestway ürünlerinde Prime Üyelerine Özel: Sepette %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Seçili Balıkçılık Ürünlerinde Sepette %10 İndirim

LEGO Ürünlerinde Sepette 10% İndirim

Barbie Ürünlerinde Sepette 15% İndirim

Godzilla ürünlerinde %10 indirim

Ev ve yaşam kategorisindeki indirimler neler peki?

Ev ve yaşam kategorisindeki indirimler neler peki?

Prime Üyelerine Özel: LAVA Ürünlerinde Sepette İndirim

Philips Ampullerde Sepette 4 Al 3 Öde

Taç ürünlerinde Prime Üyelerine Özel: Sepette %30 İndirim

Mudo tabak setlerinde Prime Üyelerine Özel: 800 TL üzeri sepette %35 İndirim

Mudo fincanlarda Prime Üyelerine Özel: 800 TL üzeri sepette %50 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Seçili Mudo Home ürünlerinde 2 al 1 öde

Prime Üyelerine Özel: Seçili Mudo Home ürünlerinde 3 al 2 öde

Prime Üyelerine Özel: Avonni Aydınlatmalarda Sepette %5 İndirim

Hisar markasında Prime Üyelerine Özel: 1.500 TL üzeri sepette 250 TL İndirim

Korkmaz ürünlerinde Prime Üyelerine Özel: 1.500 TL üzeri sepette 250 TL İndirim

Kütahya Porselen markasındaki ürünlerde Prime Üyelerine Özel: %15 Fırsatı

Prime Üyelerine Özel: LAV Ürünlerinde 500 TL Üzerine %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Paşabahçe Ürünlerinde Sepette %15 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Porland Ürünlerinde Sepette İndirim

Prime Üyelerine Özel: Zwilling Ürünlerinde Sepette İndirim

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Giyim kategorisinde de birçok indirim var.

Giyim kategorisinde de birçok indirim var.

Prime Üyelerine Özel: Under Armour Sepette %10 İndirim

DeFacto ürünlerinde Prime Üyelerine Özel: 700 TL Alışverişe Sepette %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Tommy Hilfiger Ürünlerinde Sepette %7 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Calvin Klein Giyim Ürünlerinde Sepette %7 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Puma Giyim Ürünlerinde Sepette %5 İndirim

Prime Üyelerine Özel: adidas Giyim Ürünlerinde Sepette %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Benetton Ürünlerinde Sepette %5 İndirim

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Ayakkabı kategorisinde birçok sevilen markada güzel indirimler var.

Ayakkabı kategorisinde birçok sevilen markada güzel indirimler var.

Prime Üyelerine Özel: Puma Ayakkabı Sepette %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Under Armour Sepette %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Seçili adidas Ayakkabılarda Sepette 100 TL İndirim

Crocs ürünlerinde Prime Üyelerine Özel: Sepette %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: JW Ürünlerinde Sepette %10 İndirim

Prime Üyelerine Özel: New Balance Ürünlerinde Sepette %20 İndirim

Prime Üyelerine Özel: CAMPER Ayakkabılarda Sepette %15 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Merrell Ürünlerinde Sepette %5 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Tommy Hilfiger Ürünlerinde Sepette %7 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Calvin Klein Ayakkabılarda Sepette %7 İndirim

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Prime Üyelerine Özel: Superga Ürünlerinde Sepette %5 İndirim

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Son olarak çanta kategorisindeki indirimlere de bakalım...

Son olarak çanta kategorisindeki indirimlere de bakalım...

Prime Üyelerine Özel: Calvin Klein Çanta Ürünlerinde Sepette %5 İndirim

Prime Üyelerine Özel: Puma Çantalarda Sepette %10 İndirim

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Madam Matmazel takılarından 2 adet alın, %10 tasarruf edin

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Prime Üyelerine Özel: Bear & Deer Çantalarda Sepette %15 İndirim

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İndirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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