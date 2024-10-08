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Günün Prime Fırsatı: PHILIPS Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge İndirimde!

etiket Günün Prime Fırsatı: PHILIPS Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
08.10.2024 - 20:20

Son zamanların en çok tercih edilenelektrikli süpürgelerinden biri PHILIPS XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge indirimde. NanoClean teknolojisi ile toz bulutu oluşumunu en aza indirerek evinizin ve zeminlerinizin temiz kalmasına yardımcı olan PHILIPS XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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PowerCyclone 10 yüksek emiş gücü sağlarken TriActive Ultra başlık her türlü zeminden toz ve kiri yakalar

PowerCyclone 10 yüksek emiş gücü sağlarken TriActive Ultra başlık her türlü zeminden toz ve kiri yakalar
  • Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır

Allergy H13 filtre sistemi ile de öne çıkan PHILIPS XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeyi bu fiyattayken kaçırmayın.

Allergy H13 filtre sistemi ile de öne çıkan PHILIPS XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeyi bu fiyattayken kaçırmayın.

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