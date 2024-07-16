Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Hediye
Bu İndirim Kaçmaz! Kapış Kapış Giden İndirimli Stanley Termoslar

etiket Bu İndirim Kaçmaz! Kapış Kapış Giden İndirimli Stanley Termoslar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 03:05

Prime Day coşkusu devam ediyor! Bu sene, Stanley termoslar da indirimli ürünler arasında yer alıyor.

Sıcak içeceklerinizi saatlerce sıcak, soğuk içeceklerinizi ise buz gibi tutan bu sağlam ve şık termoslar, kamp, piknik, ofis ve günlük hayatınızın her anında size eşlik edecek. 

Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Stanley The IceFlow Flip Pipetli 0.89 Litre Termos

1. Stanley The IceFlow Flip Pipetli 0.89 Litre Termos

Çok satanlarda bir numara olan bu termos, yaz sıcaklarında hayat kurtarıcı olacak. Günlük kullanım için ideal bir boyutta olup aynı zamanda kolay taşınabilir ve kullanımı kolaydır.

 1.225,00TL yerine 1.199 TL.

Burada

Amazon

2. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

2. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt, sıcak ve soğuk içeceklerinizi saatlerce taze tutmak için ideal bir ürün. Paslanmaz çelikten üretilen bu termos, dayanıklı ve sağlamdır. Çift cidarlı vakum yalıtımı sayesinde sıcak içeceklerinizi 48 saat, soğuk içeceklerinizi ise 48 saat soğuk tutabilir.

2.840,00 TL yerine şimdi 2.499,00 TL. 

Buraya tıktık

Amazon

3. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 lt

3. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 lt

Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, kamp, piknik, ofis ve günlük hayatınızın her anında size eşlik edecek mükemmel bir ürün. Ayrıca rengi de çok tatlı.

Prime Day indirimleri kapsamında şu anda bu termos bardağı uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Burada

Amazon

4. Stanley GO Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu, 0.65 lt

4. Stanley GO Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu, 0.65 lt

Stanley GO Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu, paslanmaz çelikten üretilen bu termos, dayanıklı ve sağlam. 

Şimdi indirimle 1.449,00 TL.

Buraya tıktık

Amazon

5. Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

5. Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

Yaz aylarının bunaltıcı sıcağında serinlemek için soğuk bir içeceğe ihtiyacınız var mı? Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı tam size göre! Bu dayanıklı ve şık bardak, buz gibi içeceklerinizi saatlerce soğuk tutarak ferahlatıcı bir keyif sunar.

836,10TL yerine şimdi 799,00TL. 

Burada

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Stanley AeroLight 0.35 Litre Termos

6. Stanley AeroLight 0.35 Litre Termos

Stanley AeroLight 0.35 Litre Termos, hafif ve kompakt tasarımıyla her yere kolayca yanınızda götürebileceğiniz bu termos, günlük hayatınızın her anında size eşlik edecek.

1.044,00 TL yerine şimdi indirimle 939,00 TL.

Burada

Amazon

7. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.25 lt

7. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.25 lt

Diğer termoslara göre kapasitesi biraz daha küçük olsa da ofiste, arabada, yolda veya seyahatlerde sıcak ve soğuk içeceklerinizin tadını çıkarmak için mükemmel bir termos.

981,00 TL yerine 889,00 TL.

Buraya tıktık

Amazon

8. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.70 lt

8. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.70 lt

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, sıcak ve soğuk yemeklerinizi saatlerce taze tutmak için ideal bir üründür. Paslanmaz çelikten üretilen bu termos, dayanıklı ve sağlamdır. Çift cidarlı vakum yalıtımı sayesinde sıcak yemeklerinizi 15 saat, soğuk yemeklerinizi ise 18 saat taze tutabilir.

1.299,00 TL yerine indirimle 1.149,00 TL. 

Burada

Amazon

9. Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu

9. Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu'nun özellikleri:

  • Sızdırmaz kapak: Çantanızda veya sırt çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz.

  • Geniş ağız: Kolay doldurma ve boşaltma imkanı sunar.

  • Fonksiyonel çatal-kaşık: Pratik ve kullanışlıdır.

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Temizliği oldukça kolaydır.

  • BPA içermez: Sağlığınız için güvenli.

Prime Day fırsatlarında satın alabilirsiniz.

Burada

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın