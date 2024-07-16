Bu İndirim Kaçmaz! Kapış Kapış Giden İndirimli Stanley Termoslar
Bu İndirim Kaçmaz! Kapış Kapış Giden İndirimli Stanley Termoslar
Prime Day coşkusu devam ediyor! Bu sene, Stanley termoslar da indirimli ürünler arasında yer alıyor.
Sıcak içeceklerinizi saatlerce sıcak, soğuk içeceklerinizi ise buz gibi tutan bu sağlam ve şık termoslar, kamp, piknik, ofis ve günlük hayatınızın her anında size eşlik edecek.
Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Stanley The IceFlow Flip Pipetli 0.89 Litre Termos
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2. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt
3. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 lt
4. Stanley GO Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu, 0.65 lt
5. Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt
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6. Stanley AeroLight 0.35 Litre Termos
7. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.25 lt
8. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.70 lt
9. Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu
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