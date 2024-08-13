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Günün Fırsatı: Herkesin Elinden Düşürmediği Stanley Quencher Pipetli Termos İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Herkesin Elinden Düşürmediği Stanley Quencher Pipetli Termos İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.08.2024 - 15:40

Son zamanların popüler markalarından biri olan Stanley'in meşhur termos modelleriden biri olan Stanley Quencher Pipetli Termos indirimde! Herkesin elinden düşürmediği bu termosa sahip olmak istiyorsanız hemen sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 13.08.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Benzersiz Isı Yalıtımı, Üstün Performans!

Benzersiz Isı Yalıtımı, Üstün Performans!

Stanley Quencher, günlük yaşamınızda, spor aktivitelerinizde veya yoğun iş temponuzda içeceklerinizi saatlerce soğuk tutabilme kapasitesine sahip özel tasarımıyla öne çıkıyor. 

Üç aşamalı döndürülebilir kapağı hem pipetli hem de pipetsiz kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca, sıvının taşıma esnasında dökülmesini engellemek için pipeti çıkarıp kapağı kilitli konuma getirebiliyorsunuz.

Stanley Quencher, araç bardaklıklarıyla uyumlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra ergonomik, sağlam bir kulp tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Stanley Quencher, araç bardaklıklarıyla uyumlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra ergonomik, sağlam bir kulp tasarımıyla da dikkat çekiyor.

  • Kapasite: 1,18 litre

  • Boyutlar: 9,8 cm uzunluk, 14,8 cm genişlik, 31,2 cm yükseklik

  • Ağırlık: 635 gr

  • Sıcak: 7 Saat

  • Soğuk 11 Saat

  • Buzlu İçecekler: 48 Saat

Termosunuzu dilerseniz bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz fakat elde yıkaması tavsiye ediliyor.

Sağladığı ömür boyu garanti sözü ve %43 indirimli fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

İndirimde yer alan diğer Stanley Termos modellerine buradan göz atmayı unutmayın!

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