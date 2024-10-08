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Prime İndirimlerinden Seçtik: Bu Kış Güzelliğinize Güzellik Katacak Fırsat Ürünleri

etiket Prime İndirimlerinden Seçtik: Bu Kış Güzelliğinize Güzellik Katacak Fırsat Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 14:42

Prime alışveriş festivali başladı. 8-14 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Prime İndirimleri de, kış aylarında güzelliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle dolup taşıyor. Gelin bu fırsat ürünlere beraber bakalım.👇🤗

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Bu içerik 08.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti, kullanıcılarına çeşitli saç stilleri oluşturma imkanı sunuyor.

1. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti, kullanıcılarına çeşitli saç stilleri oluşturma imkanı sunuyor.

Bu set, içerisinde beş farklı başlık seçeneği bulunduruyor. Bu başlıklar sayesinde, doğal görünümlü düz saçlardan, mükemmel dalgalara ve hacimli saç köklerine kadar birçok farklı saç stilini kolaylıkla elde edebilirsiniz.

İndirimli fiyatı  2.049,00TL.

Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

İndirimdeki kozmetik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Serum

2. Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Serum

Estee Lauder'ın Yaşlanma Karşıtı Serum'u, modern hayatın getirdiği çevresel zorluklara karşı cildinizi koruma altına alır. Bu özel formülasyon, Güç Sinyali Teknolojisi'ni kullanarak cildin derinliklerine hızla nüfuz eder ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltır. 

İndirimli fiyatıyla 3.643,20TL.

Estee Lauder Yaşlanma Karşıtı Serum

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3. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

3. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

Maybelline New York'un Super Stay Vinyl Ink serisine ait bu uzun süre kalıcı likit parlak ruj, sizi renklerine hayran bırakacak. Kullanımı oldukça basit: sadece çalkalayın ve dudaklarınıza uygulayın. Bu parlak ve kalıcı ruj, tüm gün boyunca dudaklarınızda kalacak ve solmayacak.

Fiyatı 359,90TL.

Oldukça dikkat çekici bir renk bu koleksiyonu ilk kez denedim kalıcı ve rengi çok hoş.

Maybelline New York  Likit Parlak Ruj

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4. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

4. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Advanced, tüylerin tekrar çıkmasını engellemek konusunda muazzam bir iş çıkarıyor. Sadece üç uygulamada, tüylerdeki azalma oranı %85'i buluyor. Bu, Philips Lumea Advanced'ın etkileyici performansını ve tüy giderme konusundaki üstün yeteneklerini gösteriyor.

Prime fırsatlarıyla şuanda fiyatı 9.999,00TL.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

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5. Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan

5. Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan

Bu şampuanın içeriğinde bulunan biotin ve kafein, saçların daha güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Biotin, saçların güçlenmesine ve daha kalın hale gelmesine yardımcı olurken, kafein saç köklerini uyarır ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede saçlar daha hızlı uzar ve kepek sorunu azalır.

İndirim fırsatıyla 119,00TL.

Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan

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6. Gillette Mach3 Turbo Yedek Tıraş Bıçağı 8 Adet

6. Gillette Mach3 Turbo Yedek Tıraş Bıçağı 8 Adet

Gillette Mach3 Turbo Yedek Tıraş Bıçağı, Mach3'ün her bıçağı ile bir ay boyunca pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunar. Bu tıraş bıçakları, çelikten daha güçlü ve cerrahi neşterden daha ince olup, yüksek mühendislik becerisi ile üretilmiş.

İndirimli fiyatı 629,00TL.

Gillette Mach3 Turbo Yedek Tıraş Bıçağı

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7. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

7. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

Lash Sensational Maskara, tek tek ayrılmış, dolgun ve hacimli kirpikler vaat ediyor. Bu çok sevilen ürün, içeriğindeki yaban gülü yağı ve yenilenen ambalajıyla şimdi daha da çekici. 

İndirimli fiyatıyla  284,10TL .

Maybelline New York  Maskara

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8. Clear Men Scalp Pro Güçlendirici Şampuan

8. Clear Men Scalp Pro Güçlendirici Şampuan

Clear Men Scalp Pro Güçlendirici Şampuan, düzenli kullanıldığında saç derisini ve saçları güçlendirme yeteneğine sahip olduğu klinik deneylerle kanıtlanmış bir ürün. Ayrıca, bu şampuanın kepek sorununa karşı da oldukça etkili olduğu bilinmekte.

İndirimli fiyatı 143,97TL.

Clear Men Scalp Pro Güçlendirici Şampuan

İndirimdeki kozmetik ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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9. The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu

9. The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu, cildinizdeki genişlemiş gözeneklerin görünümünü azaltmayı hedefler. Bu serum, cildinizin tonunu dengelemeye yardımcı olur ve pürüzsüz bir cilt dokusu oluşumunu teşvik eder. 

İndirimli fiyatıyla 224,05TL.

The Purest Solutions Cilt Bakım Serumu

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime Alışveriş Fırsatları

10. Philips Saç Kurutma Makinesi BHD350/10, Thermo Protect

10. Philips Saç Kurutma Makinesi BHD350/10, Thermo Protect

Philips Saç Kurutma Makinesi, özgün bir tasarıma sahip olan ThermoProtect eklentisi ile dikkat çekiyor. Bu eklenti, günlük saç bakımınız için sıcak ve soğuk havayı etkili bir biçimde birleştirir. 

İndirimli fiyatıyla 1.059,00TL.

Philips Saç Kurutma Makinesi

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11. Pastel Cream Blush - Krem Allık

11. Pastel Cream Blush - Krem Allık

Bu ürünün hafif kremsi yapısı, kolay ve rahat bir uygulama deneyimi sunar ve gerektiğinde tazelenmesi de oldukça basittir. 

İndirimli fiyatı 82,00TL.

Pastel Cream Blush - Krem Allık

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12. Gillette Fusion Proglide Styler, 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi, çok yönlü bir kullanım sunuyor.

12. Gillette Fusion Proglide Styler, 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi, çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Bu eşsiz Gillette Styler, saçlarınızı dengeli bir şekilde şekillendirebilir, en düzgün tıraşı sağlar ve hatları hassasiyetle düzeltir. 

İndirimli fiyatı 784,00TL.

Gillette Fusion Proglide Styler 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi

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