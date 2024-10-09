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Prime Fırsatlarından Yakalayabileceğiniz İndirimli Apple Ürünleri

etiket Prime Fırsatlarından Yakalayabileceğiniz İndirimli Apple Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 09:56

Amazon Ekim indirimlerinde herkesin beklediği marka indirimleri var. Büyük markalarda güzel indirimler yapan Amazon ile uzun zamandır beklediğiniz her şeyi çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Prime üyelerine özel bu kampanyalardan faydalanmak için önce elbette Prime üyesi olmanız gerek. Üye olduktan sonra 8-14 Ekim tarihlerindeki tüm kampanyalardan yararlanma şansınız olacak! 

Amazon, Apple indirimi bekleyenleri çok mutlu edecek. Apple telefonlarda ve bilgisayarlardaki indirimleri sizin için derledik! Gelin bu indirimlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Apple 2022 iPad

Apple 2022 iPad

iPad almayı düşünüyorsanız indirimli fiyattayken alabilirsiniz. Her gün yaptığınız işleri kolaylaştıracak iPad 10.9 inç ekrana sahip. Yaratıcılığınızı göstermek ve işlerinizi halletmek için iPad yeter de artar! Farklı depolama seçenekleriyle gelen iPad'i açmak için parmak izinizi kullanmanız yeterli oluyor. 12 MP Ultra Geniş ön kamerası ve 12 MP geniş arka kamerası var.

Kızım sorunsuz mutlu mutlu kullanıyor.

Gümüş rengi 15.479 TL'den 14.961 TL'ye düşüyor. Pembe rengi ise 15.199 TL'den 14.961 TL'ye düşüyor.

Apple 2022 10.9 inç iPad

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Diğer elektronik indirimleri burada.

AMAZON

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

iPhone 13 almak istiyorsanız indirimlerden kaçırmayın deriz! 128 GB iPhone'nun 6.1 inç ekranı var. Kamera kalitesine zaten kimsenin diyeceği bir şey olmayan iPhone'nun güzel özellikleri say say bitmiyor. Dayanıklı tasarımı, şık görünümü ve bu indirimlerle iPhone 13 almak için beklemeye gerek yok!

Gece yarısı rengi 36.957 TL'den 36.574 TL'ye düşüyor. Yıldız ışığı rengi ise 38.799 TL'den 36.859 TL'ye düşüyor. Mavi rengi ise 38.799 TL'den 36.859 TL'ye düşüyor.

Apple iPhone 13

Prime Alışveriş Festivali'ndeki tüm ürünler için tıklayabilirsiniz.

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Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256 GB, Amazon'da indirime girenlerden. Titanyum tasarımı olan 15 Pro Max, sağlam bir ön yüzeye sahip. Suya ve toza dayanıklı yapısıyla kullanırken hiç zorlanmıyorsunuz. 6.7 inç ekranı Pro Max'in, 48 MP ana kamerası var. 

Isınma sorunları çözülmüş, 14 PRO Max'ten biraz daha hafif ekranı daha iyi, tavsiye ederim. Göndericisi Amazon olan ürünleri sadece alıyorum. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

iPhone 15 Pro Max'in beyaz titanyum ve siyah titanyum rengi 83.999 TL'den 78.184 TL'ye düşüyor. Mavi titanyum rengi ise 82.999 TL'den 78.184 TL'ye düşüyor.

Apple iPhone 15 Pro Max

AMAZON

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro'da da güzel bir indirim var. 128 GB iPhone 15 Pro, 6.1 inç ekrana sahip. Dayanıklı yapısıyla sizi yarı yolda bırakmayacak 15 Pro, olağanüstü pil ömrü ile öne çıkıyor. Kamerası ile istediğiniz çekimleri en güzel şekilde yapabileceğiniz iPhone 15 Pro herkesin rahatça kullanabilmesi için tasarlanmış.

128 GB olanı 73.999 TL'den 64.409 TL'ye düşüyor. 256 GB olanı ise 74.399 TL'den 69.159 TL'ye düşüyor. 

Mavi titanyum renginin 128 GB'ı ise 69.999 TL'den 64.884 TL'ye düşüyor.

Apple iPhone 15 Pro

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Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

İnce tasarımı ve 13.6 inç Liquid Retina ekranı olan MacBook Air, işlerinizi daha kolay yapmanızı sağlıyor. 18 saate kadar pil ömrü olan MacBook Air, 1,24 kg ağırlığında. Yani istediğiniz yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Dayanıklı tasarımı sayesinde uzun yıllar beraber olacaksınız!

Günlük işlerinizi halledebileceğiniz kompakt hızlı ve en önemlisi çok hafif bir bilgisayar. Fiyatını kesinlikle hak ediyor.

Gece yarısı rengi 42.489 TL'den 36.999 TL'ye düşüyor. Uzay grisi rengi ise 41.658 TL'den 36.999 TL'ye düşüyor.

Apple 2022 M2 çipli MacBook Air

Diğer elektronik indirimleri burada.

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Apple iPhone 15

Apple iPhone 15

iPhone 15 128 GB da Amazon'da indirime girenlerden. Özelliklerine zaten herkesin hayran kaldığı iPhone 15'in, 6.1 inç ekranı var. Ceramic Shield ön yüzeye sahip. Ayrıca 8 MP ana kamerası var. Müthiş bir pil ömrü olduğu için gün boyu kullanmak mümkün.

Siyah rengi 53.099 TL'den 49.209 TL'ye düşen iPhone 15'in mavi rengi ise 52.799 TL'den 51.109 TL'ye düşüyor.

Apple iPhone 15

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Apple 2020 MacBook Air Laptop

Apple 2020 MacBook Air Laptop

13 inç ekrana sahip MacBook 8 çekirdekli CPU'ya sahip. Tüm gün süren pil ömrü ile işlerinize ara vermeden devam edebiliyorsunuz. Hızlı performansı eşsiz tasarımla birleştiren MacBook Air ile hayat çok daha kolaylaşıyor.  

Uzay grisi rengi 29.499 TL'den 25.269 TL'ye düşüyor. Gümüş rengi ise 30.299 TL'den 29.149 TL'ye düşüyor.

Apple 2020 MacBook Air

Prime Alışveriş Festivali'ndeki tüm ürünler için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Apple 2024 MacBook Air Laptop

Apple 2024 MacBook Air Laptop

13 inç MacBook Air M3 çiple olağanüstü performansa sahip. Işık hızında performans sunan MacBook Air ince ve güçlü. Her yerde çalışmanız için yeterli oldukça yeterli. Portatif tasarıma sahip olduğu için kolayca taşınabiliyor. 18 saate kadar pil ömrü ile uzun saatler bilgisayarınızla vakit geçirebiliyorsunuz.

Mac OS'a birkaç günde alışırsınız. Cihaz malzeme kalitesi preminum ve mobil kullanım için ideal bir seçim. M3 gerçekten hızlı bir işlemci. Beğenerek ve severek kullanıyorum.

MacBook Air 41.499 TL'ye düşüyor.

Apple 2024 M3 çipli MacBook Air

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Apple iPhone 14

Apple iPhone 14

6.1 inç ekranı olan iPhone 14, tüm gün süren pil ömrü sunuyor. Suya dayanıklı yapısı onu ideal telefonlardan biri yapıyor. 5 çekirdekli GPU'su ile ışık hızında performans sunuyor. Her yerde, her zaman en güzel fotoğrafları çekmek için bir iPhone 14 şart!

Ürün hakkında yazmaya bile gerek yok. Amazon fiyatı ve Amazon garantisiyle çok avantajlı bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum.

Gece yarısı rengi 45.599 TL'den 43.081 TL'ye düşüyor. Yıldız ışığı rengi ise 44.699 TL'den 43.699 TL'ye düşüyor.

Apple iPhone 14

AMAZON

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Plus

iPhone 14'ün bir de Plus modeli var. 128 GB kapasitesi olan iPhone 14 Plus 6.7 inç ekrana sahip. 26 saate kadar video oynatabileceğiniz 14 Plus da suya dayanıklı. Video ve fotoğraf çekmek konusunda usta bir telefon arıyorsanız almanız gereken telefon iPhone 14 Plus. 

Mavi renkli 14 Plus normalde 56.400 TL. İndirimlerle fiyatı 44.649 TL'ye düşüyor. Gece yarısı rengi ise 54.014 TL'den 44.934 TL'ye düşüyor.

Apple iPhone 14 Plus

Diğer elektronik indirimleri burada.

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Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9

Akıllı saati olmayan neredeyse kalmadı. Akıllı saat denilince de Apple tabii ki. Sizin her zaman yanınızda olacak Apple Watch Series 9, sağlığınızı sizden iyi takip ediyor. Mesaj gönderebileceğiniz, arama yapabileceğiniz akıllı saat işlerinizi kolaylaştırıyor. Telefonunuz yanınızda olmasa bile bunları yapmak mümkün. Birçok sağlık özelliğiyle gelen Apple Watch aynı zamanda fitness koçunuz olacak!

Çok iyi ve kullanım açısından harika.

%8 indirime giren akıllı saat 17.683 TL'den 16.349 TL'ye düşüyor.

Apple Watch Series 9

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