Hande Yener, Türkiye'deki Ceza Sistemini Eleştirdi! "Caydırıcak Cezalar Verin, Saygı Duyalım"

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı Hande Yener, şiddet olaylarının yaygınlaşmasına verilen cezalar üzerinden tepki gösterdi. Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen Yener, 'Caydıracak cezalar verin saygı duyalım. Yok hadımmış, idammış; saçma sapan, masum insanları yakabileceğimiz cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Demokrasinin kurallarında can almak yok. Faşistlikte yok.Adalet var. Gerçek adalet.” dedi.
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Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde yaşanan şiddet olayları sonrası başlayan 'İdam', 'Hadım' tartışmasına dahil oldu.
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Suçlulara verilen cezaların caydırıcı olmadığını söyleyen Yener, " "Caydıracak cezalar verin saygı duyalım. Yok hadımmış, idammış; saçma sapan, masum insanları yakabileceğimiz cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Demokrasinin kurallarında can almak yok. Faşistlikte yok.Adalet var. Gerçek adalet.” dedi.
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