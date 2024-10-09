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Hande Yener, Türkiye'deki Ceza Sistemini Eleştirdi! "Caydırıcak Cezalar Verin, Saygı Duyalım"

Hande Yener, Türkiye'deki Ceza Sistemini Eleştirdi! "Caydırıcak Cezalar Verin, Saygı Duyalım"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 12:15

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Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı Hande Yener, şiddet olaylarının yaygınlaşmasına verilen cezalar üzerinden tepki gösterdi. Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen Yener, 'Caydıracak cezalar verin saygı duyalım. Yok hadımmış, idammış; saçma sapan, masum insanları yakabileceğimiz cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Demokrasinin kurallarında can almak yok. Faşistlikte yok.Adalet var. Gerçek adalet.” dedi.

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Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde yaşanan şiddet olayları sonrası başlayan 'İdam', 'Hadım' tartışmasına dahil oldu.

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde yaşanan şiddet olayları sonrası başlayan 'İdam', 'Hadım' tartışmasına dahil oldu.

Suçlulara verilen cezaların caydırıcı olmadığını söyleyen Yener, " "Caydıracak cezalar verin saygı duyalım. Yok hadımmış, idammış; saçma sapan, masum insanları yakabileceğimiz cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Demokrasinin kurallarında can almak yok. Faşistlikte yok.Adalet var. Gerçek adalet.” dedi.

Suçlulara verilen cezaların caydırıcı olmadığını söyleyen Yener, " "Caydıracak cezalar verin saygı duyalım. Yok hadımmış, idammış; saçma sapan, masum insanları yakabileceğimiz cezalara gerek olduğunu düşünmüyorum. Demokrasinin kurallarında can almak yok. Faşistlikte yok.Adalet var. Gerçek adalet.” dedi.

İşte konserde kaydedilen o görüntüler; 🎥 👇

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