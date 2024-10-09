Gazeteci Fatih Altaylı'dan Gündem Yaratacak Açıklama: "Bir Cemaat Akıl Hastanesi Kurdu"

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yayınında Türkiye'de bir cemaatin akıl hastanesi kurduğu yönünde ihbar aldığını söyledi. Fatih Altaylı, 'Bir vatandaş bana, cemaatlerin akıl hastaneleri kurduğunu ihbar etti. Bir cemaat, böyle bir yer kurmuş ve burada hasta tedavi ediyor. Memleket komple tımarhaneye dönmüş, tedavi de cemaatlere verilmiş' ifadelerini kullandı.