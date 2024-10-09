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Fatih Altaylı'dan Domuz Eti Skandalı Hakkında Çarpıcı Yorum:"Adları Duyulacak Diye Korkuyorlardır Yusuf Yusuf"

Fatih Altaylı'dan Domuz Eti Skandalı Hakkında Çarpıcı Yorum:"Adları Duyulacak Diye Korkuyorlardır Yusuf Yusuf"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 11:47

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Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı. Ancak şirketin ismi, mahkeme kararıyla hala kamuoyuna açıklanmadı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında konuyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Şirketin adının açıklanmamasını sert bir dille eleştirerek, "Bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor?" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında konuyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Şirketin adının açıklanmamasını sert bir dille eleştirerek, "Bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor?" dedi.

Ayrıca, çok tanınan bir köfteci olduğuna dikkat çeken Altaylı, "Adını veremiyoruz; tazminat davası açarlar diye. Onlar da adları duyulacak diye korkuyorlardır, yusuf yusuf." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, çok tanınan bir köfteci olduğuna dikkat çeken Altaylı, "Adını veremiyoruz; tazminat davası açarlar diye. Onlar da adları duyulacak diye korkuyorlardır, yusuf yusuf." ifadelerini kullandı.

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