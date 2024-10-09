Fatih Altaylı'dan Domuz Eti Skandalı Hakkında Çarpıcı Yorum:"Adları Duyulacak Diye Korkuyorlardır Yusuf Yusuf"

Pamuk Şeker Satıcısı Zabıtaya İsyan Etti! "Üç Çocuk Büyütüyorum, Rızkımı Alıyorsun"

Belçika’da Tehlikeli Bir Durum Anında Kadınların Korunabilmek İçin Söylediği Kod: “Türkiye’de de Olmalı!”

Dinlenme Tesisine Yolu Düşen Herkesin En Az Bir Kere Yaşadığı O Anlar