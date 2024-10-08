Ünlü Köfte Zincirindeki Domuz Eti Skandalına Mustafa Sarıgül'den Tepki: "Açıklayın Yoksa Ben Açıklayacağım"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği öğrenildi. Ancak şirketin mahkeme kararı nedeniyle ismi kamuoyuyla paylaşılmadı.Bu olay, gündemde büyük yankı uyandırırken, CHP'li Mustafa Sarıgül de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
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"Vatandaşımıza domuz eti yediren firma kim?" diyerek tepkisini dile getiren Sarıgül, kendisine ulaşan bazı bilgiler olduğunu ifade etti.
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Ayrıca, eğer firma ismi açıklanmazsa, bu bilgileri bizzat kendisinin kamuoyuna duyuracağını belirterek, "Yoksa ben açıklayacağım," dedi.
Olay, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken, gözler bakanlık ve ilgili firmaya çevrildi.
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