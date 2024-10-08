Görüş Bildir
Haberler
Video
Ünlü Köfte Zincirindeki Domuz Eti Skandalına Mustafa Sarıgül'den Tepki: "Açıklayın Yoksa Ben Açıklayacağım"

Ünlü Köfte Zincirindeki Domuz Eti Skandalına Mustafa Sarıgül'den Tepki: "Açıklayın Yoksa Ben Açıklayacağım"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 14:04

İçerik Devam Ediyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği öğrenildi. Ancak şirketin mahkeme kararı nedeniyle ismi kamuoyuyla paylaşılmadı.Bu olay, gündemde büyük yankı uyandırırken, CHP'li Mustafa Sarıgül de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Vatandaşımıza domuz eti yediren firma kim?" diyerek tepkisini dile getiren Sarıgül, kendisine ulaşan bazı bilgiler olduğunu ifade etti.

"Vatandaşımıza domuz eti yediren firma kim?" diyerek tepkisini dile getiren Sarıgül, kendisine ulaşan bazı bilgiler olduğunu ifade etti.

Ayrıca, eğer firma ismi açıklanmazsa, bu bilgileri bizzat kendisinin kamuoyuna duyuracağını belirterek, "Yoksa ben açıklayacağım," dedi.

Ayrıca, eğer firma ismi açıklanmazsa, bu bilgileri bizzat kendisinin kamuoyuna duyuracağını belirterek, "Yoksa ben açıklayacağım," dedi.

Detayları merak edenler için:

Olay, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken, gözler bakanlık ve ilgili firmaya çevrildi.

Olay, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken, gözler bakanlık ve ilgili firmaya çevrildi.

Video için👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın