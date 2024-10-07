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Oğuz Murat Aci’nin Hayatını Kaybettiği Feci Kazanın 112 Kayıtları Ortaya Çıktı: "Hayatım Bitti"

Oğuz Murat Aci’nin Hayatını Kaybettiği Feci Kazanın 112 Kayıtları Ortaya Çıktı: "Hayatım Bitti"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 22:48

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Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'te, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı aracın yol kenarındaki ATV'yi tamir edenlere çarpması sonucu Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının 112 acil durum kayıtları ortaya çıktı.

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Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı aracın yol kenarında duran ATV’ye çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası, otomobilin otomatik olarak 112'yi aradığı belirlendi.

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı aracın yol kenarında duran ATV’ye çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası, otomobilin otomatik olarak 112'yi aradığı belirlendi.

Kayıtlara göre, acil durum ekipleri çağrının ardından hemen harekete geçti, ancak araçtaki Timur Cihantimur ve arkadaşları acil ekiplere yanıt vermedi.

Olayla ilgili kayıtlarda Timur’un şoförüyle konuşarak, "Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel, hayatım bitti" dediği duyuldu.

Olayla ilgili kayıtlarda Timur’un şoförüyle konuşarak, "Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel, hayatım bitti" dediği duyuldu.

Diğer kayıtlarda ise arkadaşlarının kazada ağır yaralanan Oğuz Murat Aci’ye seslendiği ve onu bulmaya çalıştığı duyuluyor.

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