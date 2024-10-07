Oğuz Murat Aci’nin Hayatını Kaybettiği Feci Kazanın 112 Kayıtları Ortaya Çıktı: "Hayatım Bitti"

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Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.
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17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı aracın yol kenarında duran ATV’ye çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası, otomobilin otomatik olarak 112'yi aradığı belirlendi.
Olayla ilgili kayıtlarda Timur’un şoförüyle konuşarak, "Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel, hayatım bitti" dediği duyuldu.
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