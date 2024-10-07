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Öğrencilerin Eylemi Polis Engeli ile Karşılaştı: Bir Öğrenci Gözyaşları İçinde İsyan Etti

Öğrencilerin Eylemi Polis Engeli ile Karşılaştı: Bir Öğrenci Gözyaşları İçinde İsyan Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 19:34

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Fatih’te Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için dün ülkenin dört bir yanında kadınlar sokaklara çıktı. Bugün ise lise ve üniversite öğrencileri, okullarında eylemler düzenleyerek kadın cinayetlerine karşı tepkilerini gösterdi.

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Eylemlerin gerçekleştiği okullardan biri de Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi oldu. İkbal ve Ayşenur'un anısına eylem yapmak isteyen öğrenciler, protestoları sırasında polis müdahalesi ile karşılaştı.

Eylemlerin gerçekleştiği okullardan biri de Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi oldu. İkbal ve Ayşenur'un anısına eylem yapmak isteyen öğrenciler, protestoları sırasında polis müdahalesi ile karşılaştı.

Öğrencilerden biri ise eylem sırasında gözyaşları içinde şu sözlerle isyan etti: "Üç otobüs polis niye? Kalkanlar niye? Ben bu vatanın evladı değil miyim? Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz? 'Hükümet istifa' diyemeyecek miyiz? Recep Tayyip Erdoğan duy sesimizi artık. Savcıları göreve çağırıyorum."

Öğrencilerden biri ise eylem sırasında gözyaşları içinde şu sözlerle isyan etti: "Üç otobüs polis niye? Kalkanlar niye? Ben bu vatanın evladı değil miyim? Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz? 'Hükümet istifa' diyemeyecek miyiz? Recep Tayyip Erdoğan duy sesimizi artık. Savcıları göreve çağırıyorum."

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