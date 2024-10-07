Öğrencilerin Eylemi Polis Engeli ile Karşılaştı: Bir Öğrenci Gözyaşları İçinde İsyan Etti

Fatih’te Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için dün ülkenin dört bir yanında kadınlar sokaklara çıktı. Bugün ise lise ve üniversite öğrencileri, okullarında eylemler düzenleyerek kadın cinayetlerine karşı tepkilerini gösterdi.