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Tanımadığı Bir Erkek Tarafından Takip Edildiğini Söyleyen Kadın, Şahıstan Kurtulma Yöntemini Anlattı

Tanımadığı Bir Erkek Tarafından Takip Edildiğini Söyleyen Kadın, Şahıstan Kurtulma Yöntemini Anlattı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 12:47

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İstanbul Beşiktaş'ta tanımadığı bir erkek tarafından takip edildiğini söyleyen genç kadın, şahsın takibinden kurtulma yöntemini anlattı. Şahsı sürekli göz takibinde tuttuğunu ve durumu vapur güvenliğine bildirdiğini söyleyen kadın, 'Güvenliğe gittim ve 'Bu adam beni takip ediyor.' dedim. Vapur ne zaman kalkarsa o zaman bineceğim dedim. En küçük şüphenizde durumu bildirin. Size zarar gelmesin, bunun farkında olun.' dedi. 

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İstanbul Beşiktaş'ta tanımadığı bir adamın yanından geçtikten sonra bir anda takip edildiğini anlayan genç kadın, şahıstan kurtulmak için uyguladığı yöntemleri anlattı.

İstanbul Beşiktaş'ta tanımadığı bir adamın yanından geçtikten sonra bir anda takip edildiğini anlayan genç kadın, şahıstan kurtulmak için uyguladığı yöntemleri anlattı.

İskeleye giderek vapur önünde beklediğini ve şahsı sürekli göz takibinde tuttuğunu söyleyen kadın, "Güvenliğe gittim ve 'Bu adam beni takip ediyor.' dedim. Vapur ne zaman kalkarsa o zaman bineceğim dedim. En küçük şüphenizde durumu bildirin. Size zarar gelmesin, bunun farkında olun." diyerek uyarıda bulundu.

İskeleye giderek vapur önünde beklediğini ve şahsı sürekli göz takibinde tuttuğunu söyleyen kadın, "Güvenliğe gittim ve 'Bu adam beni takip ediyor.' dedim. Vapur ne zaman kalkarsa o zaman bineceğim dedim. En küçük şüphenizde durumu bildirin. Size zarar gelmesin, bunun farkında olun." diyerek uyarıda bulundu.

İşte o video; 🎥 👇

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