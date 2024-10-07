Tanımadığı Bir Erkek Tarafından Takip Edildiğini Söyleyen Kadın, Şahıstan Kurtulma Yöntemini Anlattı

İstanbul Beşiktaş'ta tanımadığı bir erkek tarafından takip edildiğini söyleyen genç kadın, şahsın takibinden kurtulma yöntemini anlattı. Şahsı sürekli göz takibinde tuttuğunu ve durumu vapur güvenliğine bildirdiğini söyleyen kadın, 'Güvenliğe gittim ve 'Bu adam beni takip ediyor.' dedim. Vapur ne zaman kalkarsa o zaman bineceğim dedim. En küçük şüphenizde durumu bildirin. Size zarar gelmesin, bunun farkında olun.' dedi.