Bahçelievler'de Annesine El Kaldıran Genç, Babası ve Amcası Tarafından Sokak Ortasında Dövüldü

İstanbul Bahçelievler'de, annesine şiddet uyguladığı öne sürülen bir genç, babası ve amcası tarafından sokak ortasında darp edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre, sokakta anne ve oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden baba ve amca, olay yerine müdahale etmek için hızla geldiler. Genç, tartışmanın ortasında annesine el kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun üzerine amca ve baba, genci yere yatırarak sokak ortasında darp etmeye başladı. Kavga sırasında diğer aile yakınları da müdahil oldu ve genci olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdiler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Çocuğun yaptığı yanlış ama babanın yaptığı da yanlış. Bir ders vermek için doğru yer sokak ortası değildir.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.