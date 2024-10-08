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Bahçelievler'de Annesine El Kaldıran Genç, Babası ve Amcası Tarafından Sokak Ortasında Dövüldü

Bahçelievler'de Annesine El Kaldıran Genç, Babası ve Amcası Tarafından Sokak Ortasında Dövüldü

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 13:44

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İstanbul Bahçelievler'de, annesine şiddet uyguladığı öne sürülen bir genç, babası ve amcası tarafından sokak ortasında darp edildi.

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İddiaya göre, sokakta anne ve oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden baba ve amca, olay yerine müdahale etmek için hızla geldiler. Genç, tartışmanın ortasında annesine el kaldırdı.

İddiaya göre, sokakta anne ve oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden baba ve amca, olay yerine müdahale etmek için hızla geldiler. Genç, tartışmanın ortasında annesine el kaldırdı.

Bunun üzerine amca ve baba, genci yere yatırarak sokak ortasında darp etmeye başladı. Kavga sırasında diğer aile yakınları da müdahil oldu ve genci olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdiler.

Bunun üzerine amca ve baba, genci yere yatırarak sokak ortasında darp etmeye başladı. Kavga sırasında diğer aile yakınları da müdahil oldu ve genci olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdiler.

O anlar👇

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Thistle

Çocuğun yaptığı yanlış ama babanın yaptığı da yanlış. Bir ders vermek için doğru yer sokak ortası değildir.

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