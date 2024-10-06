İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kadın Cinayetleri Mesajı: "Kadınlara ve Çocuklara Dokunamayacak Hiç Kimse"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk ordusu tarafından geri alınan İstanbul'un kurtuluşunun 101. yıl dönümünü Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı.
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Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek, özellikle kadın cinayetlerine karşı birlik çağrısında bulundu.
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İmamoğlu, "Kadınlara ve çocuklara dokunamayacak hiç kimse. İstanbulluların huzurunu kimse bozamayacak. Kadına şiddete karşı bir olmaya hazır mıyız?" diye seslenerek, şehrin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.
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