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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kadın Cinayetleri Mesajı: "Kadınlara ve Çocuklara Dokunamayacak Hiç Kimse"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kadın Cinayetleri Mesajı: "Kadınlara ve Çocuklara Dokunamayacak Hiç Kimse"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 22:14

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk ordusu tarafından geri alınan İstanbul'un kurtuluşunun 101. yıl dönümünü Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı.

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Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek, özellikle kadın cinayetlerine karşı birlik çağrısında bulundu.

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek, özellikle kadın cinayetlerine karşı birlik çağrısında bulundu.

İmamoğlu, "Kadınlara ve çocuklara dokunamayacak hiç kimse. İstanbulluların huzurunu kimse bozamayacak. Kadına şiddete karşı bir olmaya hazır mıyız?" diye seslenerek, şehrin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu, "Kadınlara ve çocuklara dokunamayacak hiç kimse. İstanbulluların huzurunu kimse bozamayacak. Kadına şiddete karşı bir olmaya hazır mıyız?" diye seslenerek, şehrin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

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