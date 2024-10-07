Ünlü Köfte Zincirinde ‘Domuz Eti’ Çıktı, Mahkeme Kararıyla Duyulmasını Engelletti!
Ünlü Köfte Zincirinde ‘Domuz Eti’ Çıktı, Mahkeme Kararıyla Duyulmasını Engelletti!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle isminin açıklanamadığı öğrenildi.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı denetimlerde firmaların etlerinden çıkan domuz eti, tek tırnaklı eti ya da kanatlı eti sayıları herkesi şoke etti.
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Sıradan firmalar dışında Türkiye’nin köklü firmalarında da aynı skandallar yaşanıyor.
Bakanlık, tespit ettiği firmaları da internet sitesi üzerinden halka duyuruyor. Ancak bu kez öyle olmadı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildi.
Diğerleri gibi bu firmanın adı da duyurulacaktı ancak firma bakanlıktan önce davranarak mahkeme kararı aldırdı ve isminin açıklanmasını engelledi.
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