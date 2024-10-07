Ünlü Köfte Zincirinde ‘Domuz Eti’ Çıktı, Mahkeme Kararıyla Duyulmasını Engelletti!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle isminin açıklanamadığı öğrenildi.