Türkiye’de de Yüzlerce Şubesi Var! Dünyaca Ünlü Burger Zincirinde ‘Kanatlı Eti’ Kullanmışlar!
Türkiye’de de Yüzlerce Şubesi Var! Dünyaca Ünlü Burger Zincirinde ‘Kanatlı Eti’ Kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde Türkiye’de de yüzlerce şubesi olan dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki bir şubesi de yer aldı.
Her gün yüzlerce insanın gittiği fast food zincirinde satılan bir burger ürününün içinde 'Kanatlı Eti' tespit edildi. Konuyla ilgili olarak markadan henüz bir açıklama gelmedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim tarihinde yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi vatandaşlar tarafından titizlikle inceleniyor.
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Listede en çok dikkat çeken markalardan biri ise Türkiye’de de yüzlerce şubesi olan dünyaca ünlü fast food zinciri oldu.
Dünya genelinde her gün milyonlarca insanın gittiği restoranın Kayseri'de bulunan bir şubesinde yapılan incelemelerde, müşterilere sunulan bir ürününde dana eti yerine kanatlı eti kullandığı tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde 231011-2 seride dana eti yerine kanatlı etinin kullandığı saptandı.
Yaşananlarla ilgili henüz markadan resmi bir açıklama gelmedi.
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