Türkiye’de de Yüzlerce Şubesi Var! Dünyaca Ünlü Burger Zincirinde ‘Kanatlı Eti’ Kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde Türkiye’de de yüzlerce şubesi olan dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki bir şubesi de yer aldı.

Her gün yüzlerce insanın gittiği fast food zincirinde satılan bir burger ürününün içinde 'Kanatlı Eti' tespit edildi. Konuyla ilgili olarak markadan henüz bir açıklama gelmedi.