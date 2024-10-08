Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Anlattı: "Hangi Kişisel Verileriniz Çalınıyor ve Nasıl Kullanılıyor?"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Discord gibi platformlarda küçük kız çocuklarının nasıl taciz ve şantaja uğradığını detaylı şekilde anlattı. Haskoloğlu, yalnızca çocukların değil, milyonlarca insanın tehlike altında olduğunu vurguladı.