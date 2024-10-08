Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Anlattı: "Hangi Kişisel Verileriniz Çalınıyor ve Nasıl Kullanılıyor?"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Discord gibi platformlarda küçük kız çocuklarının nasıl taciz ve şantaja uğradığını detaylı şekilde anlattı. Haskoloğlu, yalnızca çocukların değil, milyonlarca insanın tehlike altında olduğunu vurguladı.
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Paylaşımında, kişisel verilere nasıl erişildiğini ve bu verilerin nasıl kullanıldığını açıklarken, suçluların ilk olarak soy ağacı bilgilerini çaldıklarına dikkat çekti.
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Bunun yanı sıra, bazı hizmetlerin memurlar tarafından para karşılığı elde edildiğini belirtti. Haskoloğlu’nun uyarısı ise dikkat çekiciydi: "Birisi size kafayı takarsa her türlü tehdit altındasınız."
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