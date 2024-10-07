Hande Yener'den Genç Kızlara Duygulandıran Destek: "Kimse Sizden Değerli Değil, Ben Her Zaman Yanınızdayım"

İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in vahşice katledilmesi tüm ülkede büyük bir infial yaratırken, ünlü şarkıcı Hande Yener de bu cinayetlere sessiz kalmadı. Alanya’da verdiği konser sırasında konuşma yapan Yener, yaşanan bu vahim olaya dair çarpıcı ifadeler kullandı.
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Derin üzüntüsünü ve isyanını dile getiren Hande Yener, "Herkes iş çıkışı koşa koşa eve gidiyor, bu yaşamak mı oluyor? Neden biz böyle korkarak, psikolojimiz bozuk ve paranoyak bir haldeyiz?" sözleriyle yaşananlara tepkisini gösterdi.
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Bu sözleriyle izleyicilerin büyük alkışını alan sanatçı, genç kızlara da seslenerek, "İçinize şüphe düştüğü anda bırakın! Kimseyi takıntı yapmayın, kimse sizden değerli değil. Genç kızlarımız ben her zaman sizin yanınızdayım. ‘Acaba’ dediğinizde lütfen aklınıza ben geleyim olur mu? Seviyorum sizi" diyerek genç kızlara destek ve cesaret verdi.
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