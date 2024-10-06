Aşkım Kapışmak'tan Cinayet Failinin Ailesine Tepki: "Bir Katili Önce Anne ve Babası, Sonra Toplum Yetiştirir"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te canice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, tüm ülkede derin bir acı yaratırken, sosyal medyada olaya ilişkin tepkiler büyümeye devam ediyor. Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak da yaşanan korkunç olaylara tepkisiz kalmayan isimlerden.