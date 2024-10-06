Aşkım Kapışmak'tan Cinayet Failinin Ailesine Tepki: "Bir Katili Önce Anne ve Babası, Sonra Toplum Yetiştirir"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te canice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, tüm ülkede derin bir acı yaratırken, sosyal medyada olaya ilişkin tepkiler büyümeye devam ediyor. Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak da yaşanan korkunç olaylara tepkisiz kalmayan isimlerden.
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Aşkım Kapışmak, kendisine gelen “Nasıl bu kadar kolay öldürüyorlar, intihar ediyorlar, nasıl düzeleceğiz?” sorusunu yanıtlayarak, son dönemde yaşanan korkunç olaylara dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Kapışmak, "Ölüm ve öldürmek popüler olmanın bir yolu haline gelmiş artık" diyerek toplumda ciddi bir sorun olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, "Bir katili önce anne ve babası, sonra toplum yetiştirir. Anne ve baba olmak için izin alınmalı artık" ifadelerini kullandı.
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