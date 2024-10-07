Ünlü Oyuncu Aydan Şener, Şiddetin ve Cinayet Haberlerinin Artmasını 'Dizilere' Bağladı!

Son günlerde ülkemizde art arda alınan kadın cinayeti ve şiddet haberleri hepimizi yasa ve öfkeye boğarken, ünlü isimler de konuyla ilgili açıklama yapmaya devam ediyor. Oyuncu Aydan Şener de, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ilk kitabı “Kadına Dair”in imza gününde artan şiddet olaylarıyla ilgili konuştu.