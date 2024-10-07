Ünlü Oyuncu Aydan Şener, Şiddetin ve Cinayet Haberlerinin Artmasını 'Dizilere' Bağladı!
Ünlü Oyuncu Aydan Şener, Şiddetin ve Cinayet Haberlerinin Artmasını 'Dizilere' Bağladı!
Son günlerde ülkemizde art arda alınan kadın cinayeti ve şiddet haberleri hepimizi yasa ve öfkeye boğarken, ünlü isimler de konuyla ilgili açıklama yapmaya devam ediyor. Oyuncu Aydan Şener de, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ilk kitabı “Kadına Dair”in imza gününde artan şiddet olaylarıyla ilgili konuştu.
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Geçtiğimiz gün Fatih'te yaşanan vahşet ve sonrasında art arda alınan şiddet ve cinayet haberleri tüm Türkiye'yi üzüntü ve öfkeye boğmuştu.
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Yaşanan bu olayların ardından ünlü isimler de birer birer tepkilerini ortaya koymuş ve yaşananlara sitem etmişti.
Ünlü oyuncu Aydan Şener de sessizliğini ilk kitabı “Kadına Dair”in imza gününde bozdu.
"Haz etmediğim şey günümüz dizilerinde çok fazla bağırış çağırış olması" diyen Şener, "Üç Kız Kardeş’te oynarken genç oyunculara ‘Neden bu kadar bağırıyorsunuz?’ diye sordum, ‘Yönetmen böyle istiyor’ dediler. Çetelerin, silahların, mafyaların olduğu dizileri sevmiyorum. İyi örnek değiller. Şiddetin bu kadar artmasında bence bu tarz dizi filmler de rol oynuyor” dedi.
Yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çeken ünlü oyuncu, "Burada kadına dair her şeyi konuşuyoruz ama maalesef kadına dair şeylerden biri de var olma mücadelesi oldu. Tüm bu olanları lanetliyorum. Bu ülkede ne oluyorsa kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Caydırıcı cezaların verilmesini ve yasaların uygulanmasını istiyoruz.” dedi.
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