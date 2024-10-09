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Fotoğrafları Gündem Oldu: Alanyaspor Maçı Sonrası Soluğu Arjantin'de Alan Icardi Wanda Nara ile Barıştı!

Fotoğrafları Gündem Oldu: Alanyaspor Maçı Sonrası Soluğu Arjantin'de Alan Icardi Wanda Nara ile Barıştı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 11:59

Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara, yeniden bir arada. Galatasaraylı futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla barıştıklarını resmen duyurdu.

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Son lig maçının hemen ardından ülkesi Arjantin'e gitmişti.

Son lig maçının hemen ardından ülkesi Arjantin'e gitmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk etmiş, maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Icardi, 6.4 reytingle takımının en kötüsü olmuştu. Karşılaşma sonrası, özel jetiyle Arjantin'e gitmesi taraftarının eleştirisini almıştı.

Wanda Nara ile arasında ne olduğu merak konusuydu.

Wanda Nara ile arasında ne olduğu merak konusuydu.

31 yaşındaki golcü oyuncu, eylül ayında da ülkesine gitmiş, yine burada beraberliklerini noktaladıklarını açıklayan hayat arkadaşı Wanda Nara ile beraber görüntülenmişti. İkilinin görüşmesi, barışma dedikodularını artırmıştı.

Gece yarısı fotoğraf paylaştı.

Gece yarısı fotoğraf paylaştı.

Bir süredir ayrı yaşayan ikili, yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Icardi, Instagram hesabından ünlü modelle barıştığını duyurdu. Hatta Arjantin basınında Türkiye'ye beraber dönecekleri iddia edildi.  

Nara'nın avukatı geçtiğimiz günlerde şöyle demişti:

'Ayrıldılar ama boşanmadılar. Mauro Arjantin'e kızlarını görmeye geldi. Tabii aynı evde kaldı, ama ayrı odalardaydılar. Birlikte akşam yemeğine gitmeleri normal, aralarında ilişkileriyle ilgili teknik bir uzlaşma yok. Ömür boyu aile olacaklar' 

Galatasaraylı taraftarlar, yine tepki gösterdi 👇

Galatasaraylı taraftarlar, yine tepki gösterdi 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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